Ex combatiente Lehi de 96 años de edad ascendido a Sargento Mayor de Comando por las FDI

Ezra Yakhin, “El amor de Israel es el poder que impulsa más que cualquier arma; opera nuestras armas de la manera correcta, prevalecerá”.

Ezra Yakhin, quien luchó en la organización paramilitar Lehi antes de la fundación del Estado de Israel, fue promovido por las FDI a la edad de 96 años.

Yakhin, que estaba en servicio de reserva con el rabinato de las FDI, fue ascendido a Sargento Mayor de Comando en una ceremonia especial.

Yakhin está involucrado con el Rabinato de las FDI y la unidad de profesores del Cuerpo de Educación llamada “Portadores de la Antorcha”.

En la ceremonia de celebración de su ascenso, se dijo que Yakhin “encendió una antorcha en el último Día de la Independencia, dejando una marca en la generación más joven de combatientes con su herencia de combate”.

Desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, Yakhin ha estado visitando bases y alentando a las tropas a que la devoción a Israel resulte en la victoria sobre las fuerzas terroristas.

Yakhin le dijo al periódico B’Sheva: “Me presento ante los soldados, les aclaro la situación, los animo y les digo cómo en nuestro tiempo ganamos con el sacrificio y el amor de Israel”.

Y continuó: “Les digo: cuanto más amen al pueblo de Israel y a la tierra de Israel, más ganaremos”.

Yakhin explicó: “El amor a Israel es el poder que impulsa más que cualquier arma; Opera nuestras armas de la manera correcta, prevalecerá. Levántate con el amor de Israel y el amor de la tierra de Israel y derrota al enemigo y salva a Israel”.

Yakhin dijo que antes de la invasión de Hamas el 7 de octubre, tuvo una premonición de que comenzaría una gran guerra.

“En el último mes antes de la guerra, no me había perdido ninguna noticia porque sentía que iba a empezar. Entendí lo que nuestro gobierno, los políticos y los medios de comunicación no entendieron”, dijo.

Aunque fue reclutado oficialmente para el servicio de reserva después del estallido de la guerra, Yakhin dice que siente que ha estado sirviendo en las FDI toda su vida.

“Me llamaron el segundo día. Desde los 15 años, cuando me uní al Lehi, hasta hoy, me he alistado por el bien del pueblo de Israel. Solo la muerte me libera del servicio”, citó Yakhin una letra de un himno ehi Jayalim Almonim (Soldados desconocidos).

Por Vered Weiss

Fuente: World Israel News

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai