“Todos los días te pedí una señal de vida, ayer también le enviaste un saludo de feliz cumpleaños a tu padre” Liat, mamá del Sgto. Omer Smadga

Cientos de soldados en los funerales de los dos reservistas caídos en Gaza. Omer Smadga, que cayó ayer en la Franja de Gaza, fue enterrado hoy (viernes) en el cementerio militar de Netanya. Oren, su padre, dijo en el funeral: “Esta mañana tuvimos a los comandantes que explicaron lo sucedido, y yo les digo a los soldados: mantengan la cabeza en alto, no se detengan hasta que ganemos. Este es mi mensaje para todos los que están en esta lucha.”

21 de Junio 2024

Su madre, Liat, se unió a la conversación y rindió homenaje a su hijo: “Fuiste voluntario en la MDA, donaste médula ósea, fuiste valiente y un héroe, y caíste así. Te extrañaremos cada minuto. Que tu muerte no sea en vano. Estamos fortaleciendo a los soldados de las FDI y a sus comandantes; continúen con todas sus fuerzas hasta una decisión completa. Por la muerte de nuestro hijo lloramos, pero no se equivoquen, la nación de Israel vive para siempre”.

“En décimo grado, dijiste que si no eres un luchador, no te alistas”, continuó contando la madre. “Estábamos orgullosos de ti. El 7 de octubre no saliste simplemente a pedir 8. Cuando te llamaron de nuevo, estábamos muy preocupados y se nos revolvió el estómago. El lunes te fuiste al sur y tuve un mal presentimiento. Marosh. Todos los días te pedí una señal de vida. Ayer también le enviaste un saludo de feliz cumpleaños a tu padre.

Itamar, tío de Omer y hermano del judoca Oren Smadga, habló en una entrevista con Liat Regev en el programa “El Sexto Día” de la cadena B sobre su sentido de misión y determinación de alistarse en la lucha a pesar de ser un atleta destacado: “Dijo que así como Oren ganó los Juegos Olímpicos para el país, él ganará en la lucha por ella”.

Itamar contó sobre el momento en que recibió la noticia sobre la caída de Omar, durante la celebración del cumpleaños del padre de Omar, Oren Smadga:

“Oren recibió la noticia mientras estábamos celebrando su cumpleaños. Oren es uno de los sionistas que conozco, también en Deportes. Después del 7 de octubre se enganchó y viajó por todo el mundo, cuidó a los soldados y donó y dio al final… también le llegó a él.

Omar también practicó judo cuando era joven, pero desde el principio decidió “no ir más lejos”. Su tío dijo que “antes de alistarse, a una edad muy temprana, decidió que preferiría ser guerrero y soldado que ser judío”.

El padre de Omer, Oren, tiene previsto viajar con el equipo a los Juegos Olímpicos de París dentro de un mes. “No sé de dónde sacará fuerzas”, dijo Itamar, “Oren es Oren. Creo que viajará con ellos y lo hará por su hijo. Porque eso es lo que a Omer le gustaría, Omer muere por el Estado de Israel y Oren hace lo que hace por el Estado de Israel”.

