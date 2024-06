El laberinto europeo

Con el título “Quo Vadis Europa”, el 5 de mayo del año pasado analicé algunos factores críticos y conflictivos que venían dándose en el Viejo Continente, y en un poco más de un año, se vio con los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, que aquellos factores se fueron agudizando, este será el tema a abordar en la columna de hoy.

A modo de demostrar que la U.E., es un verdadero ejemplo de proceso de integración, realizaré una síntesis histórica, que se inicia en 1950, con la idea de unidad europea con la reconciliación de Francia y Alemania Occidental, tomando como base la producción del carbón y el acero para la reconstrucción económica y la paz, un año después, en París nace la CECA, asociándose a los dos países citados, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia. En 1953, con el Tratado de Roma se crea la CEE, objetivo, un mercado común y una política agraria común y se crea EURATOM, para coordinar la investigación y el desarrollo nuclear.

En 1962, otros países solicitan sus ingresos, entre ellos Gran Bretaña, pero es rechazada por la oposición de De Gaulle, lo que se repetirá en 1967, pero en 1965, se fusionan CECA, CEE y EURATOM, en una superestructura, con una Comisión Europea formada por los Jefes de Estado, que propone leyes de interés general, con un Consejo integrado por los 1ros. Ministros de sus miembros, que aprueban, modifican o rechazan las leyes propuestas por la Comisión, un Parlamento con diputados representando a los pueblos, que darán su opinión de las propuestas legislativas citadas, cuyo peso político aumentará con cada nuevo miembro, y un Tribunal de Justicia, que entenderá sobre las resoluciones que se toman.

En 1977, ante la prosperidad económica se une Dinamarca, y dos años después Irlanda y Gran Bretaña, en 1982 Grecia, en1986 España y Portugal, y se llega a la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios, en 1989 Alemania se unifica y en 1992, con el Acuerdo de Maastricht, se crea la U.E., y la moneda única, el Euro. En 1995, ingresan Finlandia, Suecia y Austria, y se conforma el Espacio Schengen, que elimina los controles fronterizos, el que es incluido en la Unión por el Tratado Ámsterdam, y el 1 de enero del 2000, entra en circulación el Euro, y como consecuencia de la desaparición del imperio soviético, en el 2004 ingresan, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rep. Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría, mientras, los Jefes de Estado se reúnen en Roma para instituir un Tratado Constitucional, que sustituya los preexistentes, pero la iniciativa es rechazada por Francia y Países Bajos, por considerar que avanzaba sensiblemente sobre la soberanía de los Estados. En el 2007, ingresan Rumania y Bulgaria y se firma el Tratado de Lisboa, que fortalece y mejora el funcionamiento de la U.E.

En el 2009 se produce la Crisis del Euro, consecuencia de la crisis económica y financiera de un año antes, y en el 2010, en algunos países miembros se agravó la situación de la Deuda Pública, como en Grecia, Irlanda, España y Portugal, quienes debieron aplicar fuertes ajustes fiscales, mientras en el resto de los países, políticas de austeridad. En el 2013 ingresa Croacia, y en el 2014, se da la Crisis Migratoria, en relación directa con la mal llamada “Primavera Árabe”, las guerras civiles en Siria y Libia, la irrupción del E.I. en Irak, la violencia en Afganistán y en el Cuerno de África, así llegan al Espacio Schengen en el 2015, cerca de 1,5 millones de migrantes, que lleva a Francia y Austria a restablecer el control fronterizo, y en el 2016, se firman Acuerdos con el gobierno de Trípoli, Libia y con Turquía, para el control y bloqueo de las rutas migratorias, a cambio de ayudas financieras, mientras que en Grecia e Italia se levantan centros de recepción, pero esta crisis comienza a dividir las posiciones respecto a la migración entre los países miembros, es así que movimientos de ultraderecha como los euroescépticos empiezan a adquirir mayor poder convocatoria.

En el 2016, a raíz de un referendum en Gran Bretaña, se inicia el Brexit, es decir su desvinculación de la U.E., que se materializará el 31 de enero del 2020, más allá de los Acuerdos entre ambas partes en derechos aduaneros, la libre circulación y residencia de ciudadanos británicos y europeos, y el status fronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte, es así que hoy son 27 los miembros de la Unión, con aproximadamente 450 millones de personas y un PBI de casi € 6,5 billones, y apenas subió 0,4%, y hay negociaciones para el ingreso de Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Turquía, cuya solicitud esta frizada desde el 2005, mientras que 19 países son miembros del Euro, más otros 6 países que no son parte de la Unión, y con respecto al Espacio Schengen, comprenden a 26 Estados, 4 de los cuales tampoco son miembros de la U.E., y por supuesto, no se puede dejar de lado los efectos del conflicto ruso-ucraniano, que agudizan las crisis europea actual.

En este actual escenario, el pasado 9 de junio se celebraron las elecciones para el Parlamento Europeo, donde el avance de los partidos y movimientos de derecha y ultra derecha han sacudido el tablero político, tanto a nivel comunitario como en algunos países, en particular en Francia, Bélgica y Alemania, pues la derecha ha obtenido el 27% de las bancas parlamentarias.

Veamos quienes son los “ganadores” y quienes “perdedores”, entre los primeros, Identidad y Democracia, derecha identitaria y/o nacionalista sumó 9 bancas más, Conservadores Reformistas, derecha euroescépticos sumó 4 más y el Partido Popular Europeo, de centro-derecha, sumó 10, y entre los perdedores, Renovación Europa, alianza de liberales y pro-europeos, perdió 23 bancas, La Izquierda o The Left y Los Verdes, los más perdedores, 20 escaños menos, y la Social Democracia, perdió 5, y dentro del espectro de la derecha extrema, en los No Inscriptos, donde se ubica Alternativa para Alemania entre otros, obtuvieron un total de 45 escaños, y en el espacio de Otras Agrupaciones, han llegado a 63 bancas, en síntesis, si bien la derecha creció, la mayoría aún la acapara el Partido Popular Europeo, de centro, con 164 bancas, y la Social Democracia, de centro izquierda, pese a perder pocos escaños, quedó con 139, siendo entonces estas dos agrupaciones las que tienen más bancas, y por lo tanto, se puede inferir que, la derecha ha tenido una muy buena elección, pero tampoco tiene la mayoría, aunque si se puede hablar de un Parlamento que gira a la derecha.

Ahora bien, ¿Cómo repercutieron los resultados de las elecciones en los principales Estados miembros de la U.E.?, comencemos por Bélgica, donde su 1er ministro Alexander De Croo, del partido liberal Open VLD, dimitió ante el triunfo del partido ultraderechista y anti migración Vlaams Belang, sigamos con Alemania, donde el Canciller Olaf Scholz, del partido Socialdemócrata, también es otro perdedor al igual que su vice canciller, Robert Habeck, del partido ecologista Verde, mientras que el partido AfD o Alternativa para Alemania, de ultraderecha ha obtenido un importante triunfo electoral de la mano de Bjorn Hocke, pero la curiosidad se ha dado, por el avance de un nuevo partido de extrema izquierda, Bundnis, liderado por Sahra Wagenknecht, con un mensaje similar al AfD, en cuanto a una postura anti migratoria, como vemos, a veces los extremos se tocan.

Pero, donde más se ha sentido el efecto eleccionario europeo, es en Francia, por el cimbronazo de la derecha de Agrupación Nacional de Marine Le Pen, con su delfín Jordan Bardella, que obtuvo el 31% de los sufragios, y llevó al pte. Emanuel Macron a disolver el parlamento y llamar a elecciones anticipadas, para 30 de este mes y 2da vuelta para el 7 de julio, lo que constituye una riesgosa apuesta para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha, en detrimento del partido de Macron, Renovación Europea, y es una jugada de doble filo, que ha sido utilizada para solucionar crisis u obtener ventajas, y que está establecida en el Art.

12 de la Constitución gala, y durante la 5ta República ya se ejerció, las dos primeras fueron en 1962 y 1968, en el mandato de Charles De Gaulle, y ambas ocasiones favoreció al presidente, luego en 1981 y 1988, presidencia de Francois Mitterrand, en esa oportunidad, la primera resultó a favor del presidente, no así en la segunda, y la anterior a la de ahora de Macron, fue en 1997, con el presidente Jaques Chirac, en que el resultado le fue desfavorable. Mientras tanto, Marine Le Pen ya está en campaña, con el objetivo de un triunfo, que obligue a Macron a nombrar un 1er ministro de su partido, y de lograrlo, quedar muy bien posicionada para las presidenciales del 2027, bajo las consignas, mejorar el poder adquisitivo, revitalizar la industria y terminar con la migración masiva.

Antes de continuar, está el caso particular de Hungría, donde si bien ganó el partido del 1er ministro Viktor Orban, de derecha Fidesz-Unión Cívica Húngara, con el 44% de los sufragios, este resultado fue menor al 52% obtenido en las elecciones anteriores, y por supuesto, no puedo dejar de señalar otra gran ganadora, la 1er ministra italiana Giorgia Meloni, líder del partido de derecha Fratelli Italia, conservador nacionalista y anti migración, algo muy diferente a lo sucedido en España, donde el partido PSOE del presidente Pedro Sánchez, fue superado por el Partido Popular, de derecha, y la muy buena elección de Vox, también de derecha, que se ubica como la tercera fuerza política.

Acorde a lo reseñado, esta sería la posible y probable conformación de los principales cargos en la gobernanza europea, Presidente de la Comisión Europea, seguiría Úrsula Von Der Leyen, del bloque de centro Partido Popular Europeo, Presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, del Partido Socialista de Portugal, Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, y en el Comisariato de la Política Exterior de la U.E., la hasta el presente 1er ministra de Letonia, Kaja Kallas, del Partido Reformista, que reemplazaría a Josep Borrell.

Es evidente, que el avance de los partidos de derecha y de ultra derecha, que contemplan posiciones nacionalistas, xenófobas y euroescéptica, tienen para éste analista, dos causas principales, las migraciones y el conflicto ruso-ucraniano con efectos económicos; vayamos por partes, al inicio se señaló que en el 2014, comenzó el problema de las migraciones, que tiene varias aristas, una es la socio-económica, con poca adaptación y absorción en las sociedades europeas, y que posibilitan conflictos de seguridad y de captación por grupos islamista radicales, pues el 90% son migrantes musulmanes provenientes de África –Magreb y Sahel, y Medio Oriente, sin olvidar al Crimen Organizado, a su vez hay un impacto en el mercado laboral, por ser utilizados como mano de obra barata, perjudicando los reclamos de trabajadores sindicalizados, y también, la proyección de un desequilibrio demográfico a mediano plazo en relación al ciudadano europeo originario, y esto ha sido posible por las laxas e ineficientes políticas implementadas por los partidos Progresistas, es decir, la Socialdemocracia y las izquierdas, por eso Giorgia Meloni, propone una medida, secundada por otros 14 Jefes de Estado, similar a la que está aplicando Gran Bretaña, subcontratando a Rwanda para la reubicación de los migrantes ilegales.

La segunda causa es el conflicto ruso-ucraniano, que tiene también varias aristas, una es la económica, por un lado el corte del flujo energético de Rusia, suplido por el estadounidense mucho más caro, al igual del que proveniente de la región del Golfo, pero extendido su recorrido por el conflicto en Medio Oriente, que ha aumentado su transporte y el seguro, y por ende el precio, y no sólo afecta el consumo social, sino y con más impacto en el sector industrial y motriz, con un encarecimiento en el costo de vida y una desaceleración de la producción, y la consecuente inflación; la segunda arista es el aumento del presupuesto en el sector defensa, en relación a los respectivos PBI de los Estados miembros, que obliga a ajustes fiscales, pero también, el suministro de armamento a Ucrania, afecta las capacidades de los arsenales de cada país, que conlleva la compra de material militar, en particular a los EE.UU., y todo esto, en un escenario bélico que ya entró en el tercer año y sin que Ucrania haya dado muestras de revertir decididamente el destino de la guerra a su favor, incluso el uso ofensivo de armamentos europeos, puede escalar el conflicto con una respuesta armada de Rusia, algo que la gran mayoría de la sociedad europea no desea.

Finalizando la columna, es evidente que hoy la U.E. es un laberinto y se halla en una encrucijada, hay países miembros que actualmente tienen gobiernos de derecha, que hace 18 años eran partidos o movimientos pequeños, incluso se están dando cambios impensados, como en el caso del partido de Marine Le Pen, que está ganando un espacio de votantes tradicionalmente de izquierda, como ser en el 6,5% del colectivo LGTB+, lo que me lleva a lo siguientes interrogantes, ¿ el avance de la derecha marca el ocaso de la izquierda? o ¿estamos ante un cambio de paradigma derecha/izquierda? o ¿quizás sea que hay personas que ven la realidad desde un marco cognitivo de derecha, y otras, que lo hacen desde el marco cognitivo de izquierda?, por ejemplo, para los de izquierda ven la realidad y al mundo, de manera universalista, mientras que los de derecha, privilegian la pertenencia al grupo, al respecto, hay dos obras del investigador estadounidense en lingüística cognitiva, George Lakoff, una es “Moral Politics”, que aborda como piensan los conservadores y como los liberales, el otro, “No pienses como un elefante”, que es sobre la cuestión de los marcos cognitivos, en fin, en lo inmediato creo, que más allá de un giro a la derecha, aún la U.E. puede sobrevivir a esta crisis, siempre y cuando, sus legisladores y los titulares de los cargos jerárquicos lean la realidad de manera pragmática y no llevados por pensamientos utópicos, por eso la frase elegida es una advertencia a no cometer el error de defraudar a quienes representan, es la paradoja expuesta por el italiano Guiseppe Tomasi di Lampedusa, “cambiar todo para que nada cambie”.

