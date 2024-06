¡No es normal pedir 30 años justicia! Cristina Pérez dedica el Martín Fierro a las víctimas de la AMIA y a quienes esperan por los secuestrados en Gaza

La Asociación de Periodistas de Televisión y la Radiofonía Argentinas celebraron una nueva entrega de los premios Martín Fierro. En esta ocasión, la periodista Cristina Pérez, fue galardonada con el Martin Fierro a la mejor conducción femenina en AM y realizó una particular dedicatoria levantando la voz por las víctimas de la AMIA y por quienes esperamos a los secuestrados israelíes en Gaza.

En su dedicatoria, expresó: “Mi padre me escuchaba todos los días en la radio y por primera vez no está. Se lo dedico a él y a mis hermanos que están sufriendo junto a mi lado esta pérdida. Soy muy feliz haciendo radio. Los que me conocen saben que dejo el corazón”

“Siempre que tengo la ocasión de recibir un premio, pienso por quiénes tengo que elevar la voz. En un mes, nada más, se cumplen treinta años del atentado a la AMIA. En los escombros de la AMIA, donde a muchos de ustedes los conocí porque empezábamos nuestras carreras, descubrí que el terrorismo ataca nuestro derecho a ser quienes somos. Y no es normal pedir 30 años justicia. NO ES NORMAL PEDIR 30 AÑOS JUSTICIA!!. Se habla mucho de castas en este tiempo. La casta de los impunes pasa demasiado bajo por el radar. Contra la casta de los impunes pido hoy.

Le dedico a los familiares de las víctimas de la AMIA y a los que esperan que liberen a los secuestrados por los terroristas en Gaza. Especialmente de los secuestrados argentinos, entre los que hay dos bebitos, Ariel y Kfir Bibas. Por ellos” Gracias.

Gracias Cristina Pérez

