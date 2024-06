Los rehenes fueron golpeados y abusados ​​”casi todos los días”, dice el médico que atendió a los rescatados

El médico encargado de tratar a los rehenes rescatados de Gaza el sábado le dice a CNN que los secuestrados eran golpeados regularmente por sus captores.“Fue una experiencia dura, muy dura, con mucho abuso, casi todos los días”, dice el Dr. Itai Pessach del Centro Médico Sheba. “Cada hora, tanto física como mental y de otro tipo, y eso es algo que va más allá de la comprensión”.

Según el medio estadounidense, Pessach dice que los ocho meses que los rehenes pasaron bajo cautiverio de Hamás “dejaron una huella significativa en su salud”, a pesar de que aparentemente parecían estar en buena forma.

“No tenían proteínas, por lo que sus músculos están extremadamente desgastados, hay daños en algunos otros sistemas debido a eso”, dice, y agrega que dijeron que el suministro de alimentos y agua variaba, y que los trasladaron varias veces y los trataron con diferentes guardias.

“Ha habido períodos en los que casi no recibieron alimento alguno”, añade Pessach. “Hubo otros períodos en los que fue un poco mejor, pero en general, la combinación del estrés psicológico, la desnutrición o no recibir suficiente comida o no obtener el tipo de comida adecuado, negligencia médica, estar limitado por el espacio, no ver el el sol y todas las demás cosas tienen [un] efecto significativo en la salud”.

Al profundizar en la tensión psicológica, dice: “A medida que pasa el tiempo, la esperanza de ser liberado disminuye y empiezas a preguntarte si esto terminará alguna vez… Creo que perder esa fe es donde se llega al punto de ruptura”.

