Instagram elimina brevemente la respuesta viral israelí a la campaña ‘Todos los ojos puestos en Rafah’

El reciente episodio en Instagram sobre la eliminación temporal de una imagen generada por IA, que contrarrestaba una campaña pro-palestina, destaca la complejidad y la sensibilidad del conflicto israelí-palestino en las redes sociales. La imagen pro-israelí, creada por Benjamin Jamon, fue eliminada brevemente sin una explicación clara, lo que generó controversia y acusaciones de parcialidad por parte de Instagram.

La campaña original, “Todos los ojos puestos en Rafah”, se volvió viral tras la difusión masiva de una imagen pro-palestina que destacaba la difícil situación en Gaza, después de un ataque aéreo israelí que resultó en la muerte de numerosos civiles.

En respuesta, Jamon creó una imagen que cuestionaba la atención internacional en relación con el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás en el sur de Israel con la frase: “¿Dónde estaban tus ojos el 7 de octubre?” . Esta contra-campaña también alcanzó una notable popularidad, siendo compartida por importantes figuras israelíes La imagen de Jamon había sido compartida por numerosos israelíes notables, desde la estrella del pop Omer Adam hasta el ministro de Defensa, Yoav Gallant, antes de ser eliminada. Meta, la empresa matriz de Instagram, posteriormente atribuyó la eliminación a un error técnico y restauró la imagen, aclarando que no violaba sus políticas.

Where were your eyes on October 7?

Where are your eyes now when our sons and daughters are being held hostage by Hamas? pic.twitter.com/atHQCDeR1Z

— Maya Kadosh (@MayaKadosh) May 28, 2024