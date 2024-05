“El único país que se perfila seguro para los judíos es Argentina” – Esteban Cichello Hübner desde Oxford

Esteban Cichelo Hübner es argentino, además de políglota, se graduó en cinco carreras universitarias. Es profesor de la prestigiosa universidad de Oxford.

En Inglaterra, donde sabemos las expresiones antisemitas y de odio hacia Israel crecen de manera alarmante.

“Es un virus que tiene muchísimos ingredientes, un virus que llegó a Inglaterra, y que llegó a Oxford”, definió.

Creía que lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, no podría pasar en la Universidad de Oxford, una universidad muy tradicional, una universidad muy seria, una de las primeras, (si no la primera del mundo), pensó que no iba a llegar allí. Sin embargo llegó, vieron proliferar acampes, vieron una inercia por parte de las autoridades de la universidad, vieron un antisemitismo in crescendo en Inglaterra: “Desde el año 2023 hasta ahora, los casos de antisemitismo han subido en Inglaterra en un 589%”, reveló.

Afirmó que hay más de cuatro mil casos registrados en lo que va del año, y remarca la palabra “registrados” porque hay mucha gente que sufre una forma de antisemitismo y no lo denuncia.

Cichello como judío, como alguien que vivió, se formó en Israel, siente “una gran desilusión”, así como otros judíos que viven en Oxford, lo que hoy allí se vive. Pensaban que eran más que aceptados, valorados, pero hoy cuando escuchan comentarios entre el staff de académicos, y también de estudiantes, se dan cuenta de que estaban rodeados de un antisemitismo latente que no se exhibía, el que hoy no tienen ningún problema en exhibir. No habla de la mayoría, pero sí de muchos colegas, y de estudiantes, “Es triste, es demasiado triste”, lamentó. Y comenta que a veces se siente tan mal y que entonces se pregunta si no estaremos viviendo los años 30, como los judíos alemanes decían,” somos parte de Alemania, luchamos en la Primera Guerra, a nosotros no nos van a tocar”.

Cuando surge el tema de Israel, sus colegas dicen lo tradicional, aquello de que “no están en contra de la existencia del Estado de Israel, que están en contra de los sionistas”. Hablan de la reciprocidad, en lo que está aconteciendo en Israel después del 7 de octubre; que no se justifica la invasión de Gaza o la entrada de las fuerzas israelíes a Rafah.

Entiende Cichello que es humano ver y estar a favor de una población a la que se percibe pobre, frente a los soldados israelíes super armados, y que, humanamente se inclinan más por lo que ellos creen que es la víctima. ” Hay una ceguera muy grande también en la parte académica”, declaró.

Como cada año, el pasado domingo celebraron Lag B’Omer en la arteria principal de Oxford en donde colocan stands, preparan diferentes actividades, música, bailes. Esta vez triplicaron la seguridad y como cada año, invitaron al Alcalde, quien se presentó vestido de manera no apropiada para un gobernante, lo que se juzgó como una clara muestra de desprecio hacia la comunidad judía.

Recordó el entrevistado que en el último Januká cuando se preparaban como siempre para la celebración en la calle, vieron una moción en el City Council, (Consejo de la ciudad) que pedía que sacaran la Janukiah y el Árbol de Navidad, porque “ofendía a la comunidad musulmana”. Y explica que hay 21 ciudades en el Reino Unido, entre ellas, Londres, Birmingham, Leeds, ciudades muy importantes cuyos alcaldes son musulmanes, y que, entonces se puede ver un incremento muy grande de antagonismo hacia Israel y hacia los judíos.

Y confiesa: “Creo que no hay nada que hacer, hay que aceptarlo, es la realidad. Pienso que es un gasto de esfuerzo tratar de revertirlo. Hay que aceptar la nueva realidad”.

Lo argumenta señalando que Gran Bretaña siglos atrás era celta, luego fue romana, ahora es sajona, y que en un tiempo será musulmana, porque las familias musulmanas tienen cuatro o cinco hijos, mientras que las familias británicas tienen un hijo y cuarto, y que es una cuestión matemática. Entonces cree que esta convivencia con la comunidad musulmana en Inglaterra “que va creciendo muchísimo”, se la debe aceptar, adoptar, incluir, y que es la nueva realidad.

Sobre cómo recibe el británico “tradicional” esto que ocurre, que pasa con los líderes políticos, opina Cichello que no perciben antisemitismo en el liderazgo, sí miedo, miedo de perder económicamente, porque hay muchísimas donaciones del Medio Oriente, sobre todo los países árabes, que también hay de judíos, pero que no se comparan en la cantidad. Asimismo, hay mucho dinero en la propaganda pro-Palestina, “pero muchísimo”, y que, incluso hay infiltrados, que ya han detectado, en esos acampes, que no todos son estudiantes, que son infiltrados de afuera y que son pagos.

No está seguro de que si la elite británica es consciente de la situación, pero que si lo fuera, tiene muy poco para hacer, porque se le puedan dar vueltas las ciudades, las calles, el populacho, y tienen miedo a aquello también, y que, a veces, hacen lo que no es correcto por miedo.

Recordamos que Gran Bretaña fue pilar de la lucha contra los nazis como parte de los aliados, y nos preguntamos si ellos olvidaron de lo que significaba el desafío del nazismo.

Cichello remarca que no solo eso deberían recordar, sino también de los actos terroristas que hubo en Londres, en los transportes, en el subterráneo, explosiones que ocasionaron muchos muertos. Piensa que la memoria es demasiado frágil y que Gran Bretaña carece de un liderazgo fuerte como el de Churchill, o el quizás el de Thatcher.

Respecto del próximo 4 de julio y las elecciones, explica el politólogo que fue “una sorpresa muy grande” este llamado a elecciones, que deberían ser recién en enero.

Indicó que hay una bonanza económica, que bajó la inflación y el desempleo, y que esta quizás sea una estrategia para perder menos. Y pronosticó: “Va a perder las elecciones el Partido Conservador, a no ser que pase una tragedia como un acto terrorista, o que pase una materialización de las amenazas de Putin, y que vencerá holgadamente la oposición.

Por último, y frente a esta realidad que se vive allí, Esteban Cichello Hübner, se plantea todos los días si debería abandonar Oxford. Dice que, “curiosamente el único lugar que se perfila seguro en el mundo para los judíos es Argentina, una cosa increíble”. Volvería a la Argentina por el futuro de su hija. Considera que se debería estar preparado, con un pasaporte al día y con dinero ahorrado para poder comprar un pasaje, porque en cualquier momento todo esto se puede complicar. “La paz en Eurabia, en Europa, es muy frágil”, sentenció.

Redacción: Prof. Cita Litvak

