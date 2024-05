El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia hoy martes tras el mortal ataque de Rafah

El Consejo de Seguridad de la ONU va a celebrar una reunión de emergencia a puerta cerrada a petición de Argelia para hablar sobre estos ataques, informó la cadena televisiva CNN, después de que un ataque israelí contra dos altos dirigentes de Hamas también matara a decenas de palestinos en un campo de desplazados en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

“Aquellos que dicen que están agotados, que no están preparados o que no pueden soportar la presión”, dijo Netanyahu en el pleno de la Knesset el lunes, “deberían enarbolar la bandera blanca de la derrota. No ondearé ese tipo de bandera. Seguiré luchando hasta ondear la bandera de la victoria”, afirmó.

El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el ataque de las FDI que mató a 45 civiles palestinos en Gaza como un “trágico error”

