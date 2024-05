Alfredo Casero: La España de Sánchez, la causa Palestina, el antisemitismo, el gobierno de Milei y la necesidad de despertar

Desde España el conocido actor, cantante y humorista Alfredo Casero, dialogó con Radio Jai donde analizó los primeros cinco meses del gobierno de Javier Milei.

Comenzó refiriéndose a la polémica que se generó entre el Presidente de la Argentina y el del gobierno español. Opinó que tenemos un mismo problema, que “el cabeza de termo es una especie de fanático religioso” y que Milei fue a tomar el lugar de no permitir que lo insulten y que atenten contra la soberanía de un país, y que quienes lo critican allí pertenecen a la izquierda y a sectores del islam.

Considera que la izquierda de España, que “en realidad el que es cabeza de termo”, no quiere entender que va camino directamente a ser la Argentina de Cristina de Kirchner.

Alfredo Casero comparó al kirchnerismo con los nazis y a La Cámpora con las SA – Radio JAI

Sostiene de manera personal, que hay dinero puesto de la misma Arabia Saudita a Hamás para imponer una Jihad radical. Reflexiona Casero sobre la importancia de escuchar más o menos una palabra justa, y comenta que, por ejemplo en la televisión española, sobre cada movimiento que realiza Israel, ese país es mostrado como el agresor, el que “asesina a cantidad de personas”, sin tomar en cuenta que esos datos son proporcionados específicamente por los palestinos, y que, además, la ONU calla frente a realidades terribles; organización que hizo “la mayor de las cagadas” con el tema de las vacunas. Dijo que nadie habla en realidad en la Argentina de lo que significa el movimiento político de la ONU, y considera que esta entidad internacional debería hablar de lo que está empezando a pasar en el Congo y en el interior de África, donde Boko Haram (grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico que actúa principalmente en el norte de Nigeria) está matando, que hay casi 6.000 cristianos asesinados de manera brutal.

Continúa Casero su análisis diciendo que otra de las cosas que puede ver en España, es que existe una tradición” bastante antisemita”, porque hablan directamente del judío de una manera un poco despectiva, y que nota ahora que, tanto Sánchez como toda la izquierda tienen una posición, han tomado una posición errónea frente al tema judío y de Israel.

Sobre el reconocimiento de un Estado palestino de España, el actor considera que eso “es un grave error político” y que cree que esto también está manejado por con plata del foro de Sao Paulo y también por las izquierdas del mundo, así también como fue Podemos. Y declaró: “Suerte que hay buenos peleadores del otro lado y que, tanto como Vox, que, si bien uno es más ultra, y otros más moderados, cada vez que apoyan, o aportan algo, lo hacen con pruebas y los destrozan.

Sobre la Argentina, a un poco más de cinco meses de un nuevo gobierno, piensa que se ve abiertamente una esperanza, incluso entre los más pobres, porque se dieron cuenta, de que era toda una mentira. Y que un ejemplo es lo que pasó el otro día cuando ”la enferma” fue a hablar y se quiso despegar del movimiento feminista porque ya pasó de moda, a quien llamó también “Catalina Kirchner” augurándole un fin similar a la de Catalina Howard.

Sostiene que es lo que pasa en todos los gobiernos populistas, que, cuando se quedan sin plata se quedan solos y que a Cristina la están abandonando, que las pocas amigas que mantenía hoy la insultan.

Sobre la situación del presidente Milei que tiene tan difícil interna y la Ley de Bases que no sale, Casero respondió con contundencia que existen dos políticas, Una es la que sigue esa gente que ya conocemos y que” no sirvieron para nada”, de los que vivieron de eso, como Pichetto, Lousteau, que quieren mantener el estatus quo porque les conviene y que son “los cómplices absolutos” de haber llegado adonde llegamos. Con respecto a Milei, a la otra política, opina que hay una sorpresa muy grande, un entusiasmo de cambio incluso en toda Europa, donde se dicen cosas que antes no se decían, como Isabel Díaz Ayuso que hoy dijo, “no nos vamos a sacar, carajo” y que visiblemente, cuando utilizó el término carajo, lo hizo en clara alusión a Milei, algo que le duele a Sánchez y a la izquierda.

Ve en Milei una persona sumamente honesta, en la que podemos confiar, y remarca que le molesta mucho cuando le dicen loco, y que eso es un bullying de los mediocres.

Remarca nuevamente el hecho de que, en España, la gente no comprende lo que es haber pasado el kirchnerismo, que hay un montón de tipos con zapatillas que cuestan 100 dólares, que tocan unas cornetas, gritando en la calle “Maduro vencerá”, y que ves la gente que se escapó de Maduro, y que no entiende que llegó a España para ver esto.

Opina que eso se entiende solo entre los que son “cabeza de termo”. Y lo relacionó con un alto referente del Islam que un día descubrió lo que era Hamás, que luego supo que, en realidad era un gobierno que los mandaría a la muerte.

Sobre lo que fue el maldito 7 de octubre, no entiende por qué no hay una propaganda igual a la que tiene Hamás, cree que hay que tratar de hacerle entender al necio la realidad, aunque reflexionó, que si no quiere ver la realidad no la van a ver, como los que van a las marchas con banderas proclamando “Palestina libre”, sin siquiera saber de qué están hablando. Pero piensa que hay inacción, falta de compromiso y mucha cultura polite, la de quedarse callado, y que debería haber pibes que pararan todo esto, pusieran el pecho y decir lo que tiene que decir, para que la verdad prevalezca.

Redacción: Prof. Cita Litvak

Escuche la nota

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai