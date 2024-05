Los judíos iraníes condenados a muerte por asesinato reciben una suspensión de última hora de la ejecución

Arvin Nathaniel Ghahremani supuestamente se estaba defendiendo de un ataque con cuchillo cuando mató a Amir Shokri en una pelea; Grupos internacionales de derechos humanos trabajan para que se conmute la sentencia.

Un judío iraní que iba a ser ejecutado esta semana por matar a un hombre en una pelea hace dos años recibió hoy una suspensión de última hora de su ejecución, posponiendo su muerte por un mes más.

Arvin Nathaniel Ghahremani, de 20 años, fue condenado a muerte y se esperaba que fuera ejecutado el lunes en virtud del código penal iraní de justicia retributiva (o “Qisas” en árabe) tras presuntamente matar a un hombre llamado Amir Shokri en defensa propia cuando lo atacaron con un cuchillo hace dos años, dijo la semana pasada el sitio web de noticias Iran International, vinculado a la oposición.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos de último minuto, recibió una suspensión de la ejecución en medio de grandes esfuerzos de su familia y de una organización internacional de derechos humanos para que se conmutara su sentencia, informó Ynet, citando fuentes anónimas de la comunidad judía iraní.

Según la ley iraní, una vez que una persona es declarada culpable de asesinato intencional, la única manera de conmutar la pena de muerte es si la familia del fallecido dice que perdona al perpetrador.

Según Human Rights Watch (HRW), la ley iraní establece que si un no musulmán mata a un musulmán, se pueden aplicar Qisas y el perpetrador puede ser condenado a muerte. Sin embargo, si un musulmán mata a un no musulmán en Irán, las Qisas no se aplican y no se impone ningún castigo, lo que lleva a los expertos en derechos humanos a argumentar que la ley discrimina injustamente a los grupos minoritarios en Irán.

La semana pasada, el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó que a la familia de Ghahremani se le había dicho que tenían hasta el lunes para apelar a la familia de Shokri para que aceptaran renunciar a la ejecución y conformarse con una gran suma monetaria.

IHR publicó una grabación de voz de la madre de Ghahremani pidiendo a la gente que orara por la salvación de su hijo.

Ynet también informó que abogados judíos-iraníes en Estados Unidos habían ayudado en los esfuerzos para cancelar la ejecución de Ghahremani, y se envió un llamamiento para la intervención internacional a varios países, incluidos Alemania y Rusia.

El motivo del aplazamiento de última hora de la ejecución de Ghahremani no quedó claro, y Ynet no confirmó si la familia de Shokri había aceptado conmutar su sentencia.

Un vídeo que circuló en las redes sociales la semana pasada aparentemente mostraba oraciones por Ghahremani en el lugar de peregrinación a la Tumba de Raquel en la ciudad de Belén, en el centro de Cisjordania.

Antes de la Revolución Islámica de 1979, había unos 100.000 judíos en Irán; en 2016, según un censo iraní, ese número había caído a menos de 10.000.

Irán ha jurado abiertamente la destrucción de Israel y apoya financieramente a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas que también están comprometidos con este objetivo.

Figuras destacadas de la comunidad judía de Irán emiten de forma intermitente declaraciones antiisraelíes que coinciden con la agenda del régimen.

Según IHR, Irán ha llevado a cabo al menos 223 ejecuciones este año, y al menos 50 de ellas se llevaron a cabo en la primera quincena de mayo.

Amnistía Internacional dijo el mes pasado que Irán ejecutó a 853 personas en 2023, el total más alto desde 2015.

Las autoridades iraníes han “persistido en su matanza sancionada por el Estado que ha convertido las cárceles en campos de exterminio”, afirmó Amnistía.

