“Hagan algo bien” – Darío Teitelbaum

Darío Teitelbaum, residente de un kibutz cerca de la frontera con Gaza, reflexionó en Radio Jai sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

Destacó la necesidad de repensar las perspectivas ante la prolongada duración del conflicto, que persiste a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz.

“A 7 meses y medio, las cosas no están saliendo bien”, expresó Teitelbaum. “La gente está acumulando furia pero no una furia política, no se volvieron pacifistas, la calle israelí está más inclinada haca la derecha, pero junto con esto, las necesidades incumplidas y la falta de perspectivas colocan a la gente en una situación muy depre, muy mal” lamentó.

Expresó tambien su preocupación por la falta de certezas para los ciudadanos evacuados y la incertidumbre sobre el futuro, especialmente en la educación de los niños.

Teitelbaum analizó la situación en Gaza, donde el grupo Hamás no logra satisfacer las necesidades de la población, dependiendo de la ayuda internacional, y se plantean desafíos sobre quién administrará la franja en el futuro.

Se discute el impacto del gobierno israelí en la gestión del conflicto y se cuestiona la efectividad de las acciones realizadas hasta el momento. Teitelbaum también analizó las acusaciones de genocidio contra Israel y la necesidad de encontrar soluciones dialogadas y colaborativas para avanzar hacia la paz en la región.

