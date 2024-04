ADL: Las universidades están fracasando en la lucha contra el antisemitismo en el campus

Un nuevo Boletín de Calificaciones muestra que la mayoría de las instituciones todavía no están haciendo lo básico para proteger a los estudiantes judíos

Nueva York, NY, 11 de abril de 2024 … Hoy, la Liga Antidifamación (ADL) publicó su primer Boletín de calificaciones sobre el antisemitismo en los campus, en el que se evalúan los incidentes, la vida judía en los campus, y las políticas y acciones administrativas de las universidades en relación con la lucha contra el antisemitismo y la protección de los estudiantes judíos.

En el Boletín se examinaron 85 instituciones y se les asignaron calificaciones de la A a la F, con el fin de proporcionar a los responsables de los campus, padres, alumnos, exalumnos y otras partes interesadas un mecanismo para evaluar el estado del antisemitismo en los campus y cómo están respondiendo las instituciones de todo el país. Dos universidades recibieron una “A”, 17 recibieron una “B”, 29 una “C”, otras 24 recibieron una “D” y 13 recibieron una “F”.

“Todos los campus deberían obtener una A: no se trata de inflar las notas, es lo mínimo que todos los grupos de todos los campus esperan. Como todos los estudiantes, los estudiantes judíos merecen sentirse seguros y apoyados en el campus. Merecen un entorno de aprendizaje libre de antisemitismo y odio. Pero esa no ha sido la experiencia debido al antisemitismo desenfrenado en los campus incluso desde antes del 7 de octubre”, afirmó Jonathan Greenblatt, CEO de la ADL. “En un momento en el que los incidentes antisemitas en los campus están en niveles históricos, los administradores necesitan adoptar nuevas políticas para hacer frente a este flagelo y tienen que estar dispuestos a hacer cumplir los códigos de conducta existentes para garantizar que todos los estudiantes estén seguros”.

El Boletín revela que las universidades deben desarrollar políticas y procedimientos sólidos para hacer frente a las conductas que crean un ambiente hostil y al mismo tiempo aplicar rápidamente esas políticas de manera justa cuando los estudiantes, el personal o el profesorado las infringen.

Entre las universidades que obtuvieron los mejores resultados figuran:

– Brandeis University (A) fue la primera universidad privada en revocar el reconocimiento oficial de su capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) debido a la actividad del grupo en el campus tras los atentados del 7 de octubre. Brandeis también dejó claro que frases antisemitas como “Desde el río hasta el mar” constituyen incitación al odio y son contrarias a los principios de la universidad.

– Elon University (A) ofreció a la comunidad oportunidades para informarse a fondo sobre el atentado del 7 de octubre y fomentó los espacios de diálogo, entre ellos un evento titulado “Contextualizar el conflicto: conversaciones sobre el Medio Oriente”, al que asistieron más de 200 estudiantes, profesores y empleados.

– El presidente de la Universidad de Miami (B), Julio Frenk, hizo pública una declaración “En solidaridad con Israel” el 9 de octubre de 2023. La Universidad se ha opuesto recientemente a los llamados al Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y ha condenado públicamente los incidentes antisemitas.

– El presidente de la University of Maryland (B), Darryl Pines, emitió dos declaraciones después del 7 de octubre, la primera condenando inmediatamente el ataque de Hamás y la segunda garantizando la seguridad de los estudiantes judíos en el campus y condenando los actos de discriminación y todas las formas de odio. La universidad también incrementó las medidas de seguridad en el campus y creó un grupo de trabajo encargado de formular recomendaciones sobre una estrategia para hacer frente al antisemitismo.

– La University of Texas, Austin (B) se ha pronunciado repetidamente contra el vandalismo antisemita en el campus. Además, la universidad emitió una enérgica declaración tras el ataque del 7 de octubre.

– El rector de Washington University en St. Louis (B), Andrew Martin, emitió una declaración condenando el antisemitismo, escribiendo que estaba “profundamente perturbado al enterarse de que durante reuniones en el campus la semana pasada, se corearon y escribieron en carteles frases antisemitas”. La universidad ordenó que se impartiera educación sobre el antisemitismo a su comunidad universitaria.

Muchos campus del país no están respondiendo tan bien al antisemitismo. Las universidades de Hartford, Indiana y Colorado en Boulder recibieron una calificación de C. Entre las instituciones calificadas con D se encuentran Columbia University, Pensilvania University, Ohio State University, la University of California en Berkeley y Rice University.

Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Tufts University y la University of North Carolina – Chapel Hill se encuentran entre las escuelas que recibieron una calificación de F.

“Cuando viajo por el país, oigo constantemente sobre familias judías que se preguntan a dónde enviarán a sus hijos a la universidad”, dijo Greenblatt. “Las directivas universitarias deben hacer cambios serios para apoyar a las comunidades judías en sus campus; no esperamos menos. Junto con el Boletín, estamos proporcionando directrices y recursos sobre la forma en que las escuelas pueden mejorar el clima del campus y así mejorar sus calificaciones, y deseamos trabajar con ellos y otros socios para lograr ese razonable objetivo”.

La ADL consultó a un grupo de expertos entre los que se encontraban el rabino Kevin Fried, director ejecutivo de la Jewish Graduate Student Initiative; Sally Mason, ex presidenta de la Universidad de Iowa; y el Dr. William “Brit” Kirwan, rector emérito del Sistema Universitario de Maryland, entre otros, habló con los administradores de los campus y también tuvo en cuenta lo que recomienda la Estrategia Nacional contra el Antisemitismo para elaborar una lista de 21 criterios de evaluación, clasificados en: medidas y políticas administrativas, incidentes en el campus y vida de los estudiantes judíos en el campus.

Las 85 universidades seleccionadas reflejan las mejores universidades nacionales y de artes liberales, así como las que tienen la mayor proporción de estudiantes judíos. La ADL presentó a cada escuela un cuestionario para que informaran cuáles de los criterios cumplían o se comprometían a cumplir en 2024, recibiendo información del 84% de los campus evaluados. La ADL también llevó a cabo una investigación para evaluar cuáles criterios cumplía cada uno y recopilar información adicional, como por ejemplo las investigaciones pendientes del Título VI en cada campus.

“Es hora de que los campus se enfuercen en proteger a nuestros hijos del odio y el antisemitismo que ha proliferado en los campus universitarios de todo el país este año”, afirmó Emma Law-Oppman, de Madres contra el Antisemitismo Universitario (M.A.C.A). “Esperamos que el Boletín de la ADL sirva como un muy necesario llamado de atención para que las universidades den prioridad a la creación de un entorno seguro y acogedor para todos los estudiantes. En M.A.C.A. estamos totalmente preparados y llenos de energía para exigir un cambio masivo a las directivas universitarias de todo el país”.

En una declaración conjunta de las organizaciones griegas judías y de herencia judía: Alpha Epsilon Phi, Alpha Epsilon Pi, Sigma Alpha Mu, Sigma Delta Tau y Zeta Beta Tau, Bonnie Wunsch, directora ejecutiva de Alpha Epsilon Phi dijo: “Damos la bienvenida al nuevo Boletín de la ADL para evaluar el estado del antisemitismo en el campus y las políticas para combatirlo. Esta herramienta proporciona información fundamental para responder a las preguntas que regularmente nos plantean los estudiantes y sus familias. No solo es este el momento de hacerlo, sino que la ADL es la organización adecuada para hacerlo”.

El sitio web del Boletín de Calificaciones cuenta con una herramienta de comparación que permite a los usuarios seleccionar hasta tres universidades para compararlas una al lado de la otra, viendo simultáneamente las calificaciones obtenidas y el cumplimiento de los criterios por parte de cada una de ellas.

El Boletín forma parte de la campaña “No en mi campus” (Not On My Campus), lanzada recientemente por la ADL, en la que se pide a las facultades y universidades estadounidenses que se comprometan a no tolerar el antisemitismo. Esta campaña es una respuesta directa al significativo aumento de incidentes antisemitas desde el 7 de octubre —menos de la mitad (46%) de los estudiantes judíos encuestados se sintieron físicamente seguros en sus campus durante el semestre de otoño del año escolar 2023-2024. El sitio web Not On My Campus también proporciona herramientas y recursos en línea para estudiantes, padres y exalumnos, capacitándolos para exigir más a los líderes universitarios y construyendo una acción colectiva para responsabilizar a las universidades por su pasividad.

