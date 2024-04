Israel reconoce haber matado a 7 trabajadores de una organización benéfica en un ataque aéreo “trágico e involuntario” 

Enfrentando duras críticas el martes, Israel reconoció haber llevado a cabo por error un ataque aéreo que mató a siete miembros del personal de un grupo de caridad con sede en Estados Unidos que descargaban alimentos traídos por mar a la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

El grupo World Central Kitchen dijo que estaba deteniendo sus operaciones después de que un “ataque israelí selectivo” alrededor de la medianoche entre el lunes y el martes mató a tres británicos y otros cuatro empleados: un australiano, un palestino, un polaco y un estadounidense-canadiense.

El primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció un incidente “trágico” e “involuntario” y prometió “hacer todo” para evitar que se repita.

El ejército israelí prometió investigar el incidente “al más alto nivel”.

Un informe de Haaretz del martes por la tarde dijo que la IAF había disparado tres misiles en rápida sucesión contra tres vehículos.

El portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagar, dijo en un comunicado en inglés que había hablado con el fundador de WCK, el chef José Anders, “y expresó las más profundas condolencias de las Fuerzas de Defensa de Israel a las familias y a toda la familia de World Central Kitchen”.

Agregó que las FDI habían expresado “su sincero pesar a nuestras naciones aliadas que han estado haciendo y continúan haciendo tanto para ayudar a los necesitados. Hemos estado revisando el incidente al más alto nivel para comprender las circunstancias de lo que sucedió y cómo sucedió”, dijo.

“Llegaremos al fondo de esto y compartiremos nuestros hallazgos de manera transparente”, agregó Hagari.

WCK ha estado trabajando para descargar alimentos traídos a Gaza por mar desde Chipre en medio de un impulso para aumentar la ayuda a la Franja en medio de crecientes temores de hambruna generalizada. El asesinato de sus trabajadores humanitarios agrava las ya intensas críticas que Israel ha enfrentado, incluidas las acusaciones de que estaba reteniendo la ayuda de la región asolada por el hambre.

La Casa Blanca estaba “desconsolada”, escribió la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, en X, subrayando que los trabajadores humanitarios “deben ser protegidos mientras entregan la ayuda que se necesita desesperadamente”.

“Estoy desconsolada y consternada de que nosotros, World Central Kitchen y el mundo, hayamos perdido hermosas vidas hoy debido a un ataque dirigido por las FDI”, dijo la directora ejecutiva de WCK, Erin Gore.

“Este no es solo un ataque contra WCK, es un ataque contra las organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más extremas en las que los alimentos se utilizan como arma de guerra”, agregó. “Esto es imperdonable”.

Los cuerpos de los trabajadores humanitarios muertos fueron trasladados a la morgue de un hospital en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, informó un fotógrafo de la AFP. Uno de ellos fue acostado en una camilla improvisada, con una camiseta estampada con el nombre y el logotipo de WCK.

El grupo de ayuda dijo que el equipo había estado viajando en un área “sin conflicto” en un convoy de “dos autos blindados marcados con el logotipo de WCK y un vehículo de piel suave” en el momento del ataque.

“A pesar de coordinar los movimientos con el (ejército israelí), el convoy fue alcanzado cuando salía del almacén de Deir al-Balah, donde el equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria traída a Gaza en la ruta marítima”, dijo.

Los tres vehículos fueron atacados a una distancia de unos 2 kilómetros.

Según un informe del diario Haaretz, un vehículo aéreo no tripulado Hermes 450 disparó tres misiles contra el convoy en rápida sucesión a pesar de que los vehículos estaban claramente marcados en su techo como parte de WCK. La decisión fue tomada por una unidad que vigila la ruta de transporte de ayuda después de que las tropas vieran lo que parecía ser una figura armada montada en un camión que ingresó a un área de almacenamiento de ayuda con tres autos WCK. El ataque ocurrió momentos después de que los tres autos abandonaran el área de almacenamiento, dejando atrás el camión y la figura armada, según el informe.

Después de que un misil impactara en un automóvil, los que estaban dentro evacuaron a los otros dos automóviles y lograron informar que habían sido atacados antes de que un segundo misil impactara en otro automóvil. Cuando el último coche ileso se acercaba para evacuar a los heridos, un tercer misil impactó. Las siete personas que iban en los vehículos murieron, informó Haaretz.

El portavoz de las FDI, Hagar, dijo en su declaración en video que el Mecanismo de Evaluación de Determinación de los Hechos del Estado Mayor General de las FDI, un organismo militar independiente responsable de investigar incidentes inusuales en medio de la guerra, investigaría el “incidente grave”.

“Esto nos ayudará a reducir el riesgo de que un evento de este tipo vuelva a ocurrir”, dijo.

“Durante los últimos meses, las FDI han estado trabajando en estrecha colaboración con World Central Kitchen para ayudarlos a cumplir su noble misión de ayudar a llevar alimentos y ayuda humanitaria a la gente de Gaza. WCK también vino a ayudar a los israelíes después de la masacre del 7 de octubre; fueron una de las primeras ONG aquí”, continuó Hagari. “El trabajo de WCK es fundamental; están en la primera línea de la humanidad”, dijo.

Las FDI reconocieron a The Times of Israel que habían llevado a cabo el ataque, aunque dijeron que aún no conocían todas las circunstancias. De todos modos, las FDI dijeron que el ataque fue un incidente grave que no debería haber ocurrido.

Se esperaba que en los próximos días se hiciera pública una investigación inicial de las FDI sobre el incidente, ya que el Mecanismo de Evaluación de los Hechos del Estado Mayor lleva a cabo una investigación más profunda.

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, participó personalmente en la respuesta militar al incidente, incluida la actualización del jefe del Comando Central de EE. UU. sobre el ataque.

Halevi tenía previsto reunirse el martes con el jefe del Comando Sur de las FDI, el mayor general Yaron Finkelman, en la base de la unidad en Beersheba, para ser informado sobre la investigación inicial del ejército sobre el ataque.

El jefe del Estado Mayor también tenía previsto inaugurar un nuevo centro de mando conjunto con la Coordinación de las Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del Ministerio de Defensa, con el objetivo de coordinar mejor la actividad humanitaria en la Franja de Gaza.

Un hombre muestra los pasaportes británicos, polacos y australianos manchados de sangre de los trabajadores humanitarios de World Central Kitchen después de su muerte en un ataque, en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 1 de abril de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Netanyahu dijo que las FDI mataron “involuntariamente” a los siete trabajadores humanitarios.

“Desafortunadamente, en el último día hubo un trágico caso de nuestras fuerzas que golpearon involuntariamente a personas inocentes en la Franja de Gaza”, dijo al salir de un hospital en Jerusalén después de una operación de hernia.

“Sucede en la guerra; Lo investigaremos hasta el final… Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”, dijo.

El presidente de la ciudad de Przemysl, en el sureste de Polonia, identificó al voluntario polaco de WCK que fue asesinado como Damian Sobol.

El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, escribió en X que había pedido “explicaciones urgentes” al embajador israelí en Varsovia.

“Me aseguró que Polonia recibiría pronto los resultados de la investigación sobre esta tragedia. Me uno a mis condolencias a la familia de nuestro valiente voluntario y a todas las víctimas civiles en la Franja de Gaza”, dijo Sikorski.

El Ministerio de Relaciones Exteriores polaco publicó en X que “Polonia se opone al desprecio por el derecho internacional humanitario y la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, identificó al trabajador humanitario australiano asesinado como Lalzawmi “Zomi” Frankcom, de 44 años, y dijo que su gobierno se había puesto en contacto con Israel para exigir que los responsables rindan cuentas.

“Esta es una tragedia humana que nunca debería haber ocurrido, que es completamente inaceptable y Australia buscará una rendición de cuentas completa y adecuada”, dijo en una conferencia de prensa el martes.

Albanese dijo que los civiles inocentes y los trabajadores humanitarios deben ser protegidos y reiteró su llamado a un alto el fuego sostenible en Gaza junto con más ayuda para ayudar a quienes sufren de “tremendas privaciones”.

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, escribió en X: “Condeno el ataque e insto a una investigación. A pesar de todas las demandas para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes”, y agregó que el incidente refuerza aún más la necesidad de un alto el fuego inmediato.

El presidente de Chipre, desde donde WCK envió ayuda a la Franja de Gaza, pidió el martes una investigación inmediata sobre el asesinato de los trabajadores de la organización.

“Tenemos que redoblar los esfuerzos para llevar ayuda a Gaza”, dijo Nikos Christodoulides, después de una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y dijo a los periodistas que el corredor marítimo para la ayuda de su país a Gaza seguiría funcionando.

Después de visitar el martes el campo de refugiados palestinos de Jabal al-Hussein en Ammán, Jordania, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: “Espero y exijo que el gobierno israelí aclare lo antes posible las circunstancias de este brutal ataque que se ha cobrado la vida de siete trabajadores humanitarios que no hacían más que ayudar”.

Fundada por el célebre chef hispanoamericano José Andrés a raíz del terremoto de Haití de 2010, WCK es una de las organizaciones benéficas más grandes que trabajan en Gaza. Un grupo apolítico, se ha ganado el aprecio del gobierno de Israel por su ayuda a los israelíes desplazados después del 7 de octubre. Ha sido pionera en la transferencia de ayuda a Gaza, llegando incluso a construir un muelle improvisado con escombros en el que desembarcar suministros para el asediado enclave.

Israel se ha enfrentado a una intensa presión internacional para garantizar que llegue más ayuda a la Franja, especialmente a las zonas de difícil acceso del norte de Gaza, en medio de repetidas advertencias de que la población se enfrenta a la hambruna y la hambruna.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai