El embajador propuesto por el gobierno argentino para Israel obtuvo el dictamen del Senado 

La designación de Axel Wahnish ya tiene nueve firmas. Fueron clave las últimas dos de los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad. Ahora, se espera el debate final en el recinto.

27 Marzo 2024

Las firmas del dictamen de la comisión de Acuerdos del Senado que avala la designación de Axel Wahnish como embajador argentino en Israel

El pliego que propone a Axel Wahnish como embajador argentino en Israel logró en las últimas horas el dictamen de la comisión de Acuerdos del Senado, con las firmas clave de los legisladores radicales Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires) y Maximiliano Abad (Provincia de Buenos Aires).

La designación de Wahnish había quedado trabada el jueves pasado, tras la audiencia pública realizada en la comisión que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-PRO).

No obstante, tras intensas negociaciones en las últimas 24 horas, el despacho del candidato quedó habilitado para el recinto, donde tendrá su definición junto a otros cinco pliegos de embajadores políticos empujados por la gestión de Javier Milei.

Una de las reuniones importantes se dio durante la tarde de ayer en el Senado. Se hizo presente la Canciller, Diana Mondino, y del cónclave participaron, entre otros, Lousteau, Tagliaferri y el legislador libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, Francisco Paoltroni (Formosa).

Allí, la funcionaria nacional pinceló un panorama internacional y se analizó la exposición del jueves pasado de Wahnish, quien se juntó hoy con Lousteau, Tagliaferri y Paoltroni. Entre ambos cónclaves, la tensión por el pliego quedó amortiguada.

Qué pasó en la comisión

Después de su disertación, la vice de la comisión, la camporista Anabel Fernández Sagasti, consultó sobre el potencial traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén. “La mudanza es una decisión de nuestro señor Presidente en materia de política exterior. Esto lo viene anunciando por lo menos hace un año, fue una de sus promesas y también dentro de su campaña. Es verdad que hay un montón de variables y toda decisión incluye variables secundarias que generan impactos. Estoy seguro que, cuando tomó esta decisión, fue asesorado por expertos y tuvo en cuenta todos los pros y contras”, reflexionó el candidato.

Según Wahnish, “esta mudanza no tiene que ser vista en deterioro de relaciones con otros países”, y conjeturó: “Todo lo teórico necesita un brazo ejecutor y, entre teoría y hechos, hay que evaluar un montón de factores. La declaración de voluntad ya fue expresada. ¿Cómo se ejecuta? Con paciencia, sabiduría, siendo humilde y escuchando a todos los actores involucrados, para reducir al mínimo los impactos negativos y maximizar los positivos”.

Axel Wanish en la audiencia que realizó la comisión de Acuerdos de la Cámara alta el jueves pasado (Prensa Senado)

En tanto, el postulante afirmó que “con el terrorismo no se negocia, no se dialoga” y que “si diera resultado, lo haría, pero no lo da”, y evaluó que “tomar una política de Estado en función de un capricho de grupos terroristas sería premiar actos de terror”, ya que los atentados en la Argentina “no fueron físicos, sino al corazón de la moral del mundo”.

Desde el radicalismo, Lousteau se metió en el lote de preguntas sobre el potencial traslado de la embajada empujado por el kirchnerismo, en particular, por el potencial “impacto” sobre la discusión de la soberanía política de las Islas Malvinas.

“La ONU dividió a Jerusalén en dos sectores. Nunca iríamos a poner la embajada en el sector este. Se parte entonces de una premisa errónea y no estaríamos en tierra ocupada, sino en la reconocida por la ONU. Fue el primer tema cuando charlamos con Mondino”, manifestó Wahnish. Lousteau no se quedó conforme con la respuesta e insistió, sin éxito, en saber si existe un dictamen jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el tema.

Desde el peronismo disidente, el aliado oficialista Juan Carlos Romero exigió no convertir la observación en un debate interminable y disparó: “Tuvimos un embajador en China -en referencia al cristinista Sabino Vaca Narvaja- más chino que argentino. O en la OEA, que tenía el corazón y la camiseta puesta para defender dictaduras latinoamericanas”.

La comisión tiene 17 integrantes. Para dictaminar, se necesita un mínimo de nueve firmas. El oficialismo y la oposición anti kirchnerista cuentan con 10 allí. Sin embargo, ante la ausencia en la comisión del jefe libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), el pliego de Wahnish dependió de los nueve restantes, que sí estuvieron presentes en la audiencia.

Días trás firmaron Tagliaferri, Beatriz Ávila, Mariana Juri, Carolina Losada, Carlos Espínola, Carlos Arce y Juan Carlos Romero. Luego de frenéticas negociaciones, Abad y Lousteau decidieron acompañar. De esta manera, la designación de Wahnish quedó en el mismo sendero que las de Gerardo Werthein (Estados Unidos), Guillermo Nielsen (Paraguay), Mariano Caucino (India), Ian Sielecki (Francia) y Sonia Cavallo (Organización de los Estados Americanos-OEA).

Detalle de las firmas

En el caso de Werthein (Estados Unidos), acompañaron los nueve mencionados y se agregaron, en disidencia parcial, los ex gobernadores kirchneristas Sergio Uñac (San Juan), Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero) y Lucía Corpacci (Catamarca).

Uñac y Corpacci también avalaron, en disidencia parcial, los pliegos de Sielecki (Francia) y Caucino (India), respectivamente.

