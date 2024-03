Senador republicano Graham: La UNRWA está “muerta” para Estados Unidos

La UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, está “muerta para el Congreso” y “muerta para Estados Unidos”, dijo el senador republicano Lindsey Graham a periodistas en Jerusalén.

“Durante décadas, a través de la UNRWA y otras agencias, se ha enseñado a los niños palestinos a matar a todos los judíos”, dice Graham sobre la agencia, que se enfrenta a un intenso escrutinio por la participación de algunos de sus empleados en los ataques del 7 de octubre.

“Alguien tiene que arrancar de raíz el sistema escolar palestino y destruirlo”, añade Graham.

También dice que la Autoridad Palestina, “tal como existe hoy, en mi opinión, no es un socio legítimo para el Estado de Israel”.

Graham dice que tiene la esperanza de que a través de un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel, los países árabes “comiencen a cambiar la trayectoria palestina, que reemplacen a los viejos y corruptos con líderes más nuevos, que encuentren una nueva fórmula de gobierno para Cisjordania y Gaza con quien Israel tenga a alguien con quien hablar sobre el futuro del pueblo palestino”.

En cuanto a las crecientes tensiones entre la Casa Blanca de Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, Graham dice que la situación “no es tan mala como parece”.

“Sé que parece malo, pero estoy ahí en el suelo. Hay una opinión generalizada en el Senado de que Israel tiene que destruir militarmente a Hamas”, explica.

Dice que la lucha por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a principios de esta semana “quedará atrás pronto”.

“Israel no puede permitirse el lujo de que Hamas o cualquier otra persona sepa que habrá una pausa en los combates durante 30 segundos sin que los rehenes sean liberados”, dice, respaldando la frustración israelí por el hecho de que Estados Unidos no use su veto.

Sobre el deseo de algunos israelíes de establecer asentamientos en Gaza, Graham dice que “no sería una solución práctica que tendría mucho apoyo en ninguna parte”.

Argumenta que el mejor plan para el día después de Hamas es dejar que los estados árabes “se apropien del expediente palestino de una manera que desmilitarice Cisjordania y Gaza y elabore un plan para desradicalizar a las poblaciones”.

Preguntado por The Times of Israel sobre la posibilidad de que la Casa Blanca ralentice las entregas de armas a Israel para presionarlo a cambiar sus políticas en Gaza, Graham dice que “habría una reacción violenta en el Congreso si hubiera un atisbo de sugerencia de que estamos ralentizando las armas a Israel cuando está en una lucha por su propia existencia”.

Dice que no ha oído hablar de ningún plan para retrasar o detener los envíos de armas.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai