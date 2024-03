“Israel se ha convertido en el judío entre las naciones”- Abe Foxman

“El deterioro de la relación entre Israel y su único aliado más importante, Estados Unidos, y cómo reaccionará el pueblo judío a esta explosión de antisemitismo al final del día”, dijo Foxman a The Times of Israel.

“Ahora estamos bien, pero ¿qué pasa si esto continúa? ¿Cómo terminará y cómo sobreviviremos?”, se preguntó en la víspera de los eventos centrales de la conferencia “Never is Now” de la ADL en Nueva York esta semana.

Después de haber sobrevivido al Holocausto cuando era niño y luego haber trabajado en el mundo judío durante más de cinco décadas, Foxman es ahora el director emérito de la organización, después de haber sido el director nacional durante 27 años. En una conversación en profundidad, le dio a The Times of Israel una mirada a sus percepciones del mundo posterior al 7 de octubre y el clima internacional de antisemitismo.

Todo el mundo (incluido este reportero) le pregunta a Foxman si está sorprendido por el torrente de antisemitismo que aparentemente ha envuelto al mundo desde que miles de terroristas liderados por Hamas irrumpieron en la frontera con Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y secuestrando a 253 más en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos civiles.

Pero Foxman diferencia entre “sorprendido” y “conmocionado”.

“Después de 50 años de tratar este tema, la respuesta es no, no me sorprende, porque aquellos de nosotros que tratamos el tema profesionalmente entendimos hace mucho tiempo que el antisemitismo es una enfermedad sin antídoto y sin vacuna. Lo informamos, lo monitoreamos, lo grabamos… Sabíamos que estaba ahí, que era profundo y que era grave.

“La comunidad judía organizada desarrolló una estrategia de contención: si no podemos eliminar el antisemitismo, al menos contézcaslo”, dijo Foxman. “Guárdalo en las alcantarillas con la tapa puesta. [Esto significa] utilizar todos los medios disponibles: los medios de comunicación, las coaliciones, la memoria de la Shoah, la verdad, las amenazas de litigio”.

Señaló que en los más de 100 años transcurridos entre la muerte de Leo Frank en 1915 y la masacre de la sinagoga Árbol de la Vida en 2018, solo tres personas fueron asesinadas en Estados Unidos por ser judías.

“Así que eso es bastante bueno en términos de mantener la comunidad y la seguridad… pero no fue sorprendente que un mecanismo de disparo volara las tapas de las alcantarillas”, dijo Foxman.

Esta estrategia de “contención”, sostiene Foxman, se vino abajo debido a dos factores principales: Internet y un respaldo al fin de la civilidad en el discurso estadounidense. Foxman calificó a Internet como “probablemente el instrumento más importante que ha dado legitimidad al antisemitismo: le ha dado una superautopista y un nivel de anonimato más de lo que jamás podríamos haber imaginado”.

Cuando se trata de civismo en Estados Unidos, Foxman no tiene miedo de usar la palabra “T”: “Trump”.

“La falta de civismo en Estados Unidos se produjo como resultado del trumpismo, Trump lo legitimó”

“La falta de civismo en Estados Unidos se produjo como resultado del trumpismo, Trump lo legitimó”, dijo Foxman. “Una vez que rompió todos los tabúes de lo que es aceptable y lo que no lo es, nosotros [los judíos] fuimos los primeros en irnos”.

“[La manifestación de supremacistas blancos de Unite the Right que resultó en dos muertes en 2017 en] Charlottesville, no la creó, pero les dio el hechsher“, dijo Foxman, usando la palabra para un imprimátur kosher de buena reputación. “Sintieron que está bien salir y ser públicamente antisemita”.

Y saltando al 7 de octubre de 2023, Foxman siente que había un terreno fértil para los antisemitas.

“Así que sí, no me sorprende, pero estoy conmocionado” por la efusión de antisemitismo después del 7 de octubre, dijo.

“Estoy conmocionado por la intensidad del odio”, dijo Foxman. “Lo estudiamos, sabíamos que venía de izquierda y de derecha, pero lo que me sorprendió fue la intensidad del odio y la intensidad del silencio. Me sorprende que no se puedan encontrar 10 organizaciones que nosotros, la comunidad judía, hemos apoyado en los últimos 50 años y que nos hayan apoyado claramente en este momento”.

Al discutir el clima actual de antisemitismo en las instituciones de educación superior de élite estadounidenses, Foxman señaló el papel de los centros universitarios de Oriente Medio establecidos por instituciones árabes y donantes hace décadas.

“Lo que me sorprendió fue la intensidad del odio y la intensidad del silencio”

“A primera vista, fue benigno”, dijo Foxman, señalando que incluso entonces, algunas universidades se acercaron a la ADL pidiendo acuerdos no discriminatorios con los países árabes para que estos centros no discriminaran a los judíos. “Pero no lo impidimos, y los centros de Oriente Medio se convirtieron en Judenrein”, con donaciones en algunos casos excluyendo explícitamente los estudios y la facultad de Israel.

El clima académico actual, sostuvo Foxman, “es el resultado de una inversión muy profunda de dos generaciones de erudición” y de medidas paralelas inadecuadas por parte de la comunidad judía.

“Escuché de una persona judía que donó 20.000 millones de dólares a una universidad y les preguntó: ‘¿Qué condición le pusiste?’ y ellos decían: ‘Ninguna'”, dijo Foxman. “‘¿No pediste estudios judíos, estudios sobre el Holocausto, estudios sobre Israel?’ – No. Así que ese es nuestro fracaso, pero debemos entender que esto es el resultado de 20, 30, 40 años de inversión por parte de los árabes”.

Foxman atribuye el antisemitismo actual en el campus a “una falla de agallas administrativas” por parte de las administraciones universitarias.

“No se trata de libertad de expresión, sabemos lo que está permitido decir y lo que no”, dijo Foxman. “Nadie va a proteger la palabra ‘n’ bajo los auspicios de la libertad de expresión, por lo que nadie debería proteger a ‘Gasear a los judíos’. No se trata de hablar, se trata de comportamiento”.

La mayoría de las universidades, señala Foxman, tienen códigos de conducta: “Puedes protestar y hablar, pero no puedes impedir que otra persona vaya a clase. Tienen los medios para actuar, y no están actuando, y eso es lo que es tan frustrante. No necesitamos grupos de trabajo sobre antisemitismo, necesitamos grupos de trabajo sobre cómo las universidades pueden implementar sus propios códigos de comportamiento. Los grupos de trabajo, ¿qué van a hacer, dígannos qué está pasando? Todos sabemos lo que está pasando. Tienen que desarrollar consecuencias.

“Tiene que haber rendición de cuentas y consecuencias”, dijo Foxman. “Los grupos de trabajo sobre antisemitismo no le están dando a nadie la responsabilidad de rendir cuentas y tener consecuencias. Tienen que cumplir con sus responsabilidades con todas las herramientas que ya tienen”.

Entonces, ¿cómo puede el mundo apagar los incendios forestales del odio, o al menos volver a poner la cubierta de las llamas para evitar que se propaguen?

“Creo que tenemos que unirnos y construir una nueva estrategia de contención”, dijo Foxman. “No estoy seguro de saber qué es, porque muchos de los elementos que nos funcionaban antes ya no existen. La más importante de ellas es la verdad: el antisemitismo es la gran mentira, y tú respondes a la gran mentira con la verdad. Pero el trumpismo destruyó la verdad”.

“Tenemos que unirnos y construir una nueva estrategia de contención”

Foxman agregó que la desintegración de los medios de comunicación y el civismo también despojó a quienes combatían el antisemitismo de dos importantes vías previas de reparación.

“Las coaliciones han desaparecido porque somos tribales. El civismo se ha ido”, dijo. “Construir una nueva estrategia requerirá mucha creatividad y recuperar algunas de las cosas que hemos perdido”.

“La pregunta para mí, en esta nueva embestida contra los judíos, es que no se trata de ellos, se trata de nosotros”, dijo Foxman. “¿Cómo responderemos? ¿Pondremos mezuzá en los postes de nuestras puertas, o nos los quitaremos?”

Hasta ahora, el orgullo judío ha florecido a raíz del 7 de octubre.

“La comunidad de todo el mundo se ha puesto de pie y ha dicho: ‘Soy judío. Quiero ser judío'”, dijo Foxman. “Esa es la prueba del futuro: qué tan orgullosos estaremos de nuestro judaísmo y hasta qué punto nos pondremos de pie. No se trata de lo que ‘ellos’ hacen. Es terrible, es aterrador, es debilitante, pero ¿sabes qué? Podemos superarlo. Se trata más de nosotros que de ellos, y las señales ahora son muy positivas”.

Lo que Foxman teme, confiesa, es que Israel pierda a Estados Unidos como su aliado.

“Estamos en una guerra de propaganda, y hasta cierto punto, estamos perdiendo la guerra de propaganda, y me preocupa perder a Estados Unidos”, dijo Foxman. “Es aterrador, mirando las encuestas, los programas de televisión dominicales, los principales periódicos, hay tantas cosas que son antiisraelíes. Es información errónea y desinformación de formas que nunca podrías haber imaginado”.

“No me preocupo por ‘el mundo’, me preocupo por Estados Unidos”, dijo Foxman sobre el futuro. “Estados Unidos es el aliado más importante de Israel, ya sea política, económica o militarmente, no hay nadie más. Lo que me preocupa es que lo estemos perdiendo”.

No importa cuál sea la posición política de una persona, afirma Foxman, el 7 de octubre, tuvimos “mucha suerte” de que Joe Biden fuera presidente de los Estados Unidos.

“Biden le dijo al mundo que Estados Unidos no permitirá que les suceda a los judíos lo que permitió que les sucediera durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo Foxman. “Tenía una brújula moral y se puso de pie de una manera magnífica, defendiendo a Israel y dando dinero, pero a medida que avanza la guerra, se está deteriorando”.

Ahora, dijo Foxman, “el presidente es débil y se ha politizado”.

Los electores en Michigan y en otros lugares cuyo apoyo a Biden está flaqueando debido al respaldo del presidente a Israel en la guerra en curso en Gaza “realmente están pasando factura”, dijo Foxman. “Mire, escuchar al vicepresidente de Estados Unidos usar el ‘alto el fuego’ como la condición número uno me asustó. La palabra “alto el fuego” es una palabra clave para la victoria de Hamas… Da miedo y estoy muy preocupado”.

“La palabra ‘alto el fuego’ es una palabra clave para la victoria de Hamas”

Foxman dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu está siendo “utilizado para legitimar el antiisraelismo”.

“La ironía es que, si bien Bibi Netanyahu ha sido, durante años, un activo importante en la relación entre Estados Unidos e Israel en función de su liderazgo, articulación y muchos otros factores, hoy se ha convertido en un lastre, especialmente en Estados Unidos, y las personas que critican a Israel equiparan al Estado con Netanyahu y el gobierno de derecha, y eso es un problema muy serio para nosotros. “, dijo Foxman.

Foxman señaló que antes del 7 de octubre, Biden había declarado que la existencia de Israel hacía que los judíos estuvieran seguros.

“El sionismo era nuestro refugio seguro, tenemos que ser como todas las demás naciones y, por lo tanto, estaremos seguros y protegidos”, dijo Foxman. “Irónicamente, lo que ha sucedido es que Israel se ha convertido en el judío entre las naciones. Entramos en la comunidad de naciones, que era el sueño del sionismo y Herzl, con una bandera y un himno, etcétera, y sin embargo estamos siendo tratados de manera diferente a cualquier otra nación”.

“¿Qué otra nación en el mundo no tiene derecho a determinar su propio capital y tiene que defender su derecho a defenderse a sí misma?”

“¿Qué otra nación en el mundo no tiene derecho a determinar su propio capital y tiene que defender su derecho a defenderse a sí misma?” —preguntó Foxman retóricamente. “¿Quién le dice a Ucrania a dónde enviar sus misiles, o que son demasiadas víctimas inocentes? Nadie. Seguimos siendo el judío entre las naciones”.

A pesar de todo esto, Foxman se apresura a señalar que es optimista.

“Los judíos no pueden darse el lujo de ser pesimistas”, sonrió Foxman, citando a la fallecida primera ministra israelí Golda Meir. “Sobreviví. No tengo derecho a ser pesimista, y no lo soy. Es difícil y se vuelve más difícil, y me preocupo más, pero está bien. Se nos permite estar preocupados. También creemos que de la tragedia puede salir algo bueno. Después de la destrucción, sobrevivimos, luego reconstruimos.

“El sentido de esperanza, determinación, continuidad… Sí, todo eso es parte del secreto de nuestra supervivencia”, dijo Foxman. “Ojalá el mundo no nos pusiera a prueba tan a menudo. Hemos demostrado que podemos ser positivos sin lo negativo”.