La historia se repitió. El mundo nunca debe quedarse de brazos cruzados

Por primera vez frente a embajadores de todo el mundo desde el podio de la ONU: los sobrevivientes del Holocausto que viven en la zona sur de Israel circundante a Gaza, contaron la segunda masacre a la que sobrevivieron el 7 de octubre.

Alrededor de 100 embajadores de todo el mundo escucharon el escalofriante testimonio de Ruth Haran y palabras de otros sobrevivientes del Holocausto que viven cerca de la Franja de Gaza y que lograron sobrevivir a la horrible masacre del 7 de octubre, en la que fueron asesinados más de 1.400 ciudadanos israelíes. Los testimonios fueron dados como parte de la delegación israelí ante la ONU en cooperación con el KKL y WJRO durante el lanzamiento de una exposición con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en las Naciones Unidas.

Cuando Ruth Haran, una sobreviviente del Holocausto de 87 años, llegó a Israel y eligió vivir con su familia en Be’eri, no creía que los acontecimientos que ella experimentó se repetirían, que su hijo Absalom fuera asesinado el 7 de octubre y sus familiares están cautivos en Gaza; Naftali First: un sobreviviente del Holocausto de Haifa cuya nieta, esposo e hijo (bisnieto de Naftali) se escondieron en la habitación segura durante muchas horas, fueron rescatados por las FDI y afortunadamente lograron sobrevivir al terrible día.

El testimonio fue dado como parte de la delegación israelí ante la ONU en cooperación con el Keren Kayemet LeIsrael y WJRO durante el lanzamiento de una exposición que conmemora el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en la ONU. A Ruth se le unieron testimonios adicionales de sobrevivientes del Holocausto que sobrevivieron a la masacre del “Shabat Negro”.

El evento y la exposición “Still Here”, en la que participó el sobreviviente del Holocausto Netanel Shafir, se centró en las historias de los sobrevivientes del Holocausto que demostraron una resiliencia extraordinaria y reconstruyeron sus vidas, cobrando especial importancia este año a raíz de la masacre del 7 de Octubre, en la que muchos israelíes fueron asesinados de manera horrible y familias enteras fueron aniquiladas simplemente por ser judíos.

La exposición fotográfica “Still Here” incluye 34 fotografías únicas que cuentan el triunfo de la vida de los sobrevivientes del Holocausto. Las fotografías fueron seleccionadas de una colección de alrededor de 400 fotografías tomadas por 320 fotógrafos internacionales de 30 países diferentes en un proyecto iniciado por los fotógrafos Jim Hollander y Rina Castelnuovo y compilado en un libro único iniciado por el KKL en memoria de los sobrevivientes del Holocausto.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo en su discurso al inicio del evento: “Hace 110 días, el pueblo judío sufrió la masacre más brutal desde el Holocausto. Los terroristas de Hamás asesinaron y quemaron vivas a familias, dispararon a la gente en un festival de música, fue un genocidio. Este asesinato es parte de un plan del Islam radical para destruir al pueblo judío. Fue un genocidio. Sin embargo, como sucedió después del Holocausto, la nación judía se está fortaleciendo desde el pasado. Seguimos cumpliendo con nuestro objetivo de construir un futuro mejor. El himno nacional de Israel Hatikvah describe el compromiso inquebrantable del pueblo judío con su patria. Nunca pierdas la esperanza.

Nuestro himno no oficial es “Am Yisrael Jai”, que describe la continuidad y firmeza del pueblo judío frente a cualquier dificultad. Cuando estoy aquí exponiendo las mentiras contra Israel en la ONU, siempre recuerdo que el embajador babilónico ya no existe y que la bandera del Imperio Romano ya no ondea. ¿Qué es lo que aún existe? Bandera con el emblema de la Estrella de David. Todavía estamos aquí.

La presidenta del KKL, Yifat Ovadia-Lusky, dijo: “Cuando se abrieron las puertas de los campos de exterminio al final de la Segunda Guerra Mundial, las masas de judíos se encontraron frente a un mundo destruido. Se encontraron en el punto más bajo de su historia. Pero en ese momento encontraron la oportunidad para el renacimiento. La historia del pueblo judío está llena de sufrimiento y terror. Pero los anales del pueblo judío no son la historia de los pogromos: son la historia de los levantamientos. Son la historia del crecimiento, de sacudirse el polvo y de la esperanza para el futuro”. Y añadió: “Cualquiera que lea el libro especial que lanzamos hoy en el edificio de la ONU verá esta esperanza en los ojos de los sobrevivientes del Holocausto. En cada página brilla la vida que estas maravillosas personas han recreado. Reconstruyeron las familias, reconstruyeron las comunidades y establecieron el Estado de Israel. Esta es la verdadera victoria del pueblo judío sobre los nazis”.

