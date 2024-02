El tercer títere de la discordia

Desde la refundación del Estado de Israel en mayo de 1948, el Estado Judío ha tenido que

enfrentar conflictos armados con los Estados Árabes y con actores no estatales, las

organizaciones y grupos terroristas, todos con el objetivo de destruirlo, sin embargo, no

han podido, y con el paso del tiempo, con alguno de aquellos que fueron sus enemigos, se

fueron firmando Acuerdos de Paz que han posibilitado la coexistencia pacífica y el mutuo

reconocimiento, y ya en los últimos años, de la mano de la llamada Estrategia Periférica, se

han sumado otros países árabes que han establecido relaciones con Israel, son los llamados

Acuerdos de Abraham, y en ese contexto, en el año pasado se fue articulando el

acercamiento con el Reino de Arabia Saudita, que no sólo es una potencia regional, sino

que constituye un valor simbólico y religioso único para el Mundo Musulmán, por los sitios

sagrados de la Meca y Medina, sin olvidar que es el epicentro confesional de la rama sunita

del Islam.

Sin embargo, el pasado 7 de octubre la barbarie y el salvajismo del terrorismo islamista

radical, personificado por el Hamas y la Yihad Islámica, han detenido el camino hacia un

nuevo Medio Oriente, en el que la coexistencia y la paz parecen posible y probable, entre

Israel y la mayoría de los países árabes.

Detrás de lo ocurrido, y desde 1979 hay un responsable por el que esa región del mundo no

pueda encaminarse hacia una convivencia pacífica, la República Islámica de Irán, el centro

del mundo musulmán chiita, la teocracia que tiene como objetivo, constituirse en la

potencia hegemónica de Medio Oriente y destruir al Estado de Israel, y para ello, se ha

valido de actores no estatales, organizaciones y grupos terroristas, como ser Hezbollah,

Hamas, Yihad Islámica, Kataib Hezbollah en Iraq, milicias proiraníes en Siria y los Huties en

el Yemen, todas adoctrinadas y adiestradas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria

Islámica de Irán, que es la responsable de la ejecución de actos terroristas en todo el

mundo.

Pero tras el ataque del 7 de octubre, Israel tuvo que hacer frente no sólo al Hamas, tanto en

Gaza como en Cisjordania, y a los intermitentes ataques en el norte, desde el Líbano, por el

Hezbollah, pues a los pocos días apareció el tercer actor, los Huties del Yemen, y este el

tema a abordar en la columna de hoy, ¿Quiénes son y cómo impactan en la geopolítica de

Medio Oriente, y quizás hasta global ?

Como es habitual, nos ayudaremos de la Historia, pues Yemen ha sido una región

controlada o dominada por distintos reinos a lo largo del tiempo, pero si partimos del Siglo

XIX, cuando la primer potencia mundial era el Imperio Británico, esa parte sur-occidental de

la península Arábiga, tenía una importancia estratégica relevante, pues se encontraba en la

ruta que unía la Joya de la Corona, el virreinato de la India, con Londres, una vía vulnerable

a los ataques de piratas, por lo tanto, los británicos decidieron tomar posesión de la región

costera, constituyéndose el protectorado de Adén, para así proteger dicha ruta marítima,

que adquirió importancia, cuando en 1869 se concluye con el Canal de Suez, ahorrando

tiempo y distancia, al utilizar el Mar Rojo, uniendo así el Océano Índico y el Mar

Mediterráneo. Para esa época, la región conocida hoy como Yemen del Norte, era parte del

Imperio Otomano, razón por la cual, en marzo de 1914 se firma el Acuerdo Anglo-Turco que

fijaba la frontera entre el protectorado británico de Adén y el citado Imperio, pero ese

mismo año estalló la 1ra. Guerra Mundial, en el que las potencias firmantes del Acuerdo

pasaron a ser enemigos, y para 1919, finalizada la Gran Guerra, el Imperio Turco perdió sus

territorios en la península Arábiga, por un lado se constituyó el Reino Saudita y por otro, el

Reino Mutawakkilita, en el Yemen del Norte, ambas monarquías teocráticas, la primera

sunita y la segunda chiita, y más allá de la confrontación confesional, en 1934 estalló una

guerra entre ambas, por el litigio de los límites, al término de la cual, se establecieron las

fronteras actuales.

En 1967, Yemen quedó dividido en dos tras declarar su independencia, el Yemen del Sur o

República Democrática Popular del Yemen, con capital en Adén, uno de los primeros países

árabes con régimen comunista, y por lo tanto, parte del Bloque Oriental en el marco de la

Guerra Fría, con aliados como, Cuba y Alemania Oriental, y por supuesto con el patrocinio

de la URSS. Por su parte, el Yemen del Norte, con capital Sana´a, vivió una guerra civil, entre

los partidarios de la monarquía del rey Al Badr y el grupo Revolucionario Panarabista,

respaldado por el Egipto de Gamal Abdel Nasser, para ese entonces, en la órbita de Moscú,

triunfando los revolucionarios con la toma de la capital y constituyendo la República Árabe

de Yemen, y finalizado el conflicto, las relaciones entre ambas repúblicas fueron

relativamente buenas, pues en cierta forma, ambas compartían similares bases ideológicas.

Ahora bien, en 1990 tras el colapso de la URSS y desmembramiento del imperio soviético,

ambas repúblicas se unieron conformando la República de Yemen, pero con una clara

preeminencia de Yemen del Norte, con su líder, Ali Abdullah Saleh, que instrumentó

políticas en detrimento de Yemen del Sur, lo que decantó en 1994 en una guerra civil, la

que fue ganada por Saleh, pasando a controlar todo el territorio yemení.

Una vez ganado el conflicto, Saleh recurrió a los EE.UU. para reconstruir el país, pero la

población yemení no es homogénea respecto al Islam, un 70% profesa la rama sunita y el

30% la rama chiita, que se concentra en Yemen del Norte, pero la mayoría suni

discriminaba a la chií, y esto derivó primero en protestas contra el gobierno central, para

luego dar paso a la conformación de guerrillas bajo el liderazgo de Hussein Badreddin Al

Huti, y a partir de entonces, se denominó a sus seguidores Huties.

En el 2004, el líder chiita Al Huti es muerto en una operación del gobierno central yemení,

convirtiéndose así en un mártir para esa comunidad, y pese a que los huties controlaban

la región montañosa del norte, carecían de armamento moderno en contraposición con las

fuerzas de Saleh, equipadas por Arabia Saudita, lo que llevó a la República Islámica de Irán a

equipar, financiar y entrenar a los huties, equilibrándose de esta manera el poder militar

entre ambos bandos.

Es así, que llegamos al 2011, cuando estalla la mal llamada “Primavera Árabe”, esos

levantamientos populares contra algunos regímenes autocráticos, como sucedió en Túnez,

Egipto, Libia y Siria, y del que no fue ajeno Yemen, tras más de 20 años en el poder de

Saleh, una dictadura corrupta, con un alto índice de desempleo y ubicando al país, como el

más pobre del Mundo Árabe, lo que derivó en una nueva guerra civil.

Esto llevó en el 2012, a los Estados del Golfo a intervenir para poner fin al conflicto yemení,

y lo primero que se hizo fue el traspaso del poder, de Saleh a su vicepresidente Abd Rabhar

Mansur Hadi, pero esto para los Huties, era una maniobra gatopardista, pues nada cambió,

y el objetivo huti era un cambio de régimen, para lo cual contaban con el apoyo de

Teherán, en momento en que el precio del petróleo se hallaba en alza, por lo cual, iniciaron

una ofensiva contra el gobierno de Mansur Hadi, pero el poder militar gubernamental

seguía siendo superior al huti, razón por la que decidieron aliarse con el ex dictador Saleh,

que contaba con su propias fuerzas, para así derrocar al nuevo presidente yemení.

En esta caótica situación, aparecen en escena grupos Yihadistas, que establecieron en la

región costera del Índico un Califato, es decir, que ahora los actores en el conflicto yemení

eran cuatro, el gobierno de Mansur Hadi, apoyado por Arabia Saudita y Occidente, los

Huties respaldados por Irán, el ex dictador Saleh con su propio ejército y los grupos

Yihadistas que se declaraban parte del Estado Islámico o ISIS.

Los Huties junto a las tropas de Saleh, fueron ganando terreno y tomaron Adén, lo que

obligó a Mansur Hadi a huir al Reino Saudita, que ante esta situación y sabiendo que los

Huties eran proxis de Irán, forma una coalición integrada por, Bahrein, Marruecos, Kuwait,

E.A.U., Sudán y Qatar, la que contó con el apoyo de los EE.UU., que llevó a cabo una serie

de operaciones aéreas, que al menos terminaron con el Califato Yihadista. Sin embargo, las

acciones de la coalición árabe, como bombardeos indiscriminados y las pocas eficientes

operaciones terrestres, no hacían mella en los Huties, pero el poderoso respaldo

económico de los países árabes de la coalición, sumado al logístico de los EE.UU., hicieron

que el ex dictador Saleh iniciara conversaciones con la Casa Real Saudita, para arribar a una

negociación que pusiera fin al conflicto, lo que fue tomado por los Huties como una

traición, que derivó en un choque armado entre éstos y las fuerzas de Saleh, el 2 de

diciembre de 2017, y dos días más tarde, el ex dictador yemení fue asesinado cuando

intentaba huir del país, lo que llevó al remanente de las fuerzas de éste, a pasarse al bando

de la coalición saudita, que para ese entonces, había expulsado de la misma a Qatar, por su

colaboración con Irán y la Hermandad Musulmana.

Así las cosas, en principio tenemos como actores del conflicto, por un lado los Huties y por

el otro, las fuerzas gubernamentales que respondían a Mansur Hadi, junto con la coalición

árabe, sin embargo, va a surgir un tercero en discordia, el Movimiento de Yemen del Sur,

que aspiraba la independencia de esa región, que si bien, luchaban contra los Huties, los

desencuentros con el gobierno de Mansur Hadi, los llevó a crear el Consejo de Transición de

Yemen del Sur en el 2017, el que controla hasta el presente, la región costera suroeste del

Índico, incluida la capital Adén, y cuentan con el apoyo de E.A.U., que incluso, bombardeó a

fuerzas gubernamentales yemeníes, en defensa de estos separatistas, y se traduce en

choques recurrentes entre las fuerzas del citado Consejo de Transición, y las

gubernamentales de Mansur Hadi, como así también, la monarquía de E.A.U., ha

contratado a la EMP estadounidense Spear Group, para combatir a grupos yihadistas y

ataques sobre el partido Al Islah Al Ansaf Mayo, por sus conexiones con los Hermanos

Musulmanes.

Al día de hoy, Yemen está repartido en tres regiones, la oriental y más extensa, que limita al

norte con Arabia Saudita y al este con Omán, controlada por el gobierno de Mansur Hadi y

apoyada por Riad, luego, la región costera del Índico, en el sudoeste, el gobierno

separatista del Consejo de Transición de Yemen del Sur, y desde el estrecho de Bab al

Mandab y a lo largo del litoral del Mar Rojo, lo que fue siempre Yemen del Norte, esta bajo

el dominio de los Huties, pero esto no es todo, hay una región, el Desierto Ramlal al

Sabatayn, ubicado entre los límites de las regiones de los tres actores antes mencionados,

que está controlado por grupos Yihadistas afines con Al Qaeda, con lo cual, el conflicto

yemení sigue activo, en un país que sufre la mayor crisis humanitaria en lo que va de este

siglo, con más de 4,5 millones de desplazados y con más de los 2/3 de su población bajo el

umbral de la pobreza, con una crisis alimentaria agravada debido a la guerra en Ucrania,

pues dependen de la provisión de granos, tanto rusos como ucranianos, y en este

escenario, el rol que los Huties en la actual guerra entre Israel y la organización terrorista

palestina Hamas, desde el 7 de octubre del año pasado.

Ahora, hagamos un sintético análisis geopolítico de la situación en el Mar Rojo, la vía

marítima que une al comercio entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo, y que ante un

bloqueo, provocaría una crisis geoeconómica, pues implicaría que los buques deberían

navegar una mayor distancia, mayor tiempo, circunvalar África, y mayores costes de

transporte, que se reflejarían en un aumento de los precios y por ende, un aumento de la

inflación, por ejemplo, un buque que zarpa de Singapur con destino a Rotterdam, utilizando

la ruta por el Mar Rojo, atraviesa el Canal de Suez y de allí por el Mediterráneo, hasta el

Mar del Norte, recorre 8.400 millas náuticas, mientras que si debe circunvalar África, son

algo más de 11.700 millas náuticas, y por supuesto, ni que hablar si se trata de un buque

petrolero o gasero, lo que ha obligado a empresas como BP, SHELL y Qatar Energy, a

suspender y redirigir sus operaciones rodeando el Cabo de Buena Esperanza.

Ahora, ¿qué países tienen acceso directo al Mar Rojo?, Egipto, Sudán, Eritrea, Yibuti, Israel,

Jordania, Arabia Saudita y Yemen, y ¿cuál de éstos estaría interesado en un bloqueo?, pues

bien, Egipto no, además de mantener buenas relaciones con Occidente, se beneficia de los

ingresos que brinda el Canal de Suez, Sudán está inmerso en su propia guerra civil, por su

parte Eritrea, si bien está dentro de la órbita de Rusia, su situación interna, que lo ubica

entre los países más pobres y mantiene un conflicto frizado con Etiopía por cuestiones

territoriales, no está en condiciones de llevar a cabo un bloqueo, en cuanto a Yibuti, posee

la particularidad de albergar bases militares de Francia, EE.UU. y China, y ninguna de estas

potencias se beneficiaría con un bloqueo, en particular las dos últimas por sus intereses

geoeconómicos, en el caso de Israel y Jordania, tampoco tendrían interés en un bloqueo,

mantienen relaciones entre ambos desde la firma del Acuerdo de Paz, además de los

vínculos con Occidente, por su parte Arabia Saudita, el Mar Rojo es su principal vía para el

transporte de su petróleo hacia Occidente, por lo tanto, nos queda Yemen, inmerso en el

conflicto interno ya descripto, donde toda negociación para ponerle fin han fracasado, por

las exigencias de los Huties, que por ser un proxi de Irán, actúan en función de los intereses

de Teherán, que se han traducido con los ataques a la infraestructura petrolera saudita y

ahora, atacando a Israel y a los buques mercantes y militares de Occidente, buscando que

se presione al Estado Judío para detener la ofensiva contra Hamas en Gaza.

Para llevar a cabo estos ataques, los Huties utilizan drones y misiles balísticos, que han

obligado a las compañías navieras europeas y estadounidenses a utilizar rutas alternativas,

que ha aumentado los seguros y el transporte, y es la razón por la que los EE.UU. ha puesto

en marcha, a partir del 11 de enero, la Operación Guardián de la Prosperidad, una coalición

en la que participan, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Canadá, Australia y

Bahrein, llevando a cabo operaciones desde el portaaviones Dwight Eisenhower, la base

estadounidense en Chipre y un submarino nuclear en Océano Índico, alcanzando hasta el

presente, 60 objetivos ubicados en más de una quincena de locaciones, que albergaban,

centros de control, sistemas de lanzamientos y radares, y depósitos de armas, no obstante,

los Huties tienen experiencia en este tipo de ataques, habiendo resistido los llevados a cabo

por el Reino Saudita, por esto, la prosecución del accionar huti es una constante e incluso

puede escalar el conflicto, si los EE.UU. deciden una intervención terrestre.

Finalizando la columna de hoy, mis conclusiones: 1) Yemen es un Estado Fallido inmerso, al

menos desde hace una década, en una guerra civil en que las partes son instrumentos de

actores estatales externos, que persiguen sus propios intereses geopolíticos, 2) una de las

partes del conflicto yemení, son los Huties, uno de los proxis de Irán, tal como lo son

Hamas, Hezbollah y las milicias chiitas en Siria e Irak, y por consiguiente es un vector de la

estrategia iraní, para conseguir su objetivo geopolítico, constituirse en una potencia

hegemónica regional, 3) los ataques de los Huties, tras el 7 de octubre, además de ser el sur

de Israel un blanco, el objetivo es ocasionar un perjuicio económico-financiero a Occidente,

bloqueando o dificultando la navegación en el Mar Rojo, buscando así, que las potencias

occidentales presionen a Israel para que cese sus operaciones en Gaza, 4) la posibilidad de

una escalada en el litoral del Mar Rojo es probable y 5) tanto el conflicto en Gaza, como la

situación en el mencionado mar y los intermitentes ataques y contraataques entre las FDI y

el Hezbollah en el norte de Israel, han favorecido a Rusia en relación a la guerra con

Ucrania, no sólo en lo que respecta a desviar la atención de la opinión pública, que esta

ahora enfocada en Medio Oriente, sino también, en el desvío del apoyo logístico y

operacional de los EE.UU. y sus aliados a Ucrania, que en el caso de los miembros de la U.E.,

ya vislumbran una crisis inflacionaria, a punto que el Banco Central Europeo ha decidido

posponer la reducción de las tasas de interés, en vista de los desajustes económicos y

financieros derivados del conflicto en el Mar Rojo, con consecuencias en lo político y social

para la eurozona, en fin por todo esto, la frase elegida es de Henry Kissinger, que dijo: “

Controla los alimentos y controlarás los pueblos, controla el petróleo y controlarás las

naciones…”.-

Luis Fuensalida

