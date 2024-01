El embajador de Estados Unidos en Argentina recibió a la Confraternidad Judeo-Musulmana

Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos, en la República Argentina, recibió a la Confraternidad Judeo Musulmana en las vísperas de un viaje de la misma a Washington donde los cofundadores el Imám Marwan Gill y el director de Radio Jai, Miguel Steuermann, han sido invitados a la Cumbre por la Libertad Religiosa (IRF) donde mostrarán las iniciativas y mensaje que vienen planteando en los últimos años.

El embajador se mostró sumamente interesado por la iniciativa y señaló la importancia del evento y los destacados responsables del mismo, la Dra. Katrine Lantos Sweet, (Presidenta de la Fundación Lantos por los Derechos Humanos), una prestigiosa abogada defensora de los Derechos Humanos e hija del ex Senador Tom Lantos Z.L, un apreciado y respetado sobreviviente de la Shoá en Los Estados Unidos, y el embajador Sam Brownback, ex gobernador de Arkansas y ex secretario de Culto de los Estados Unidos.

El Panel que se realizará en el Capitol Hill lleva por título “Modelos Interreligiosos para la Paz y la Reconstrucción”.

La Confraternidad ha sido invitada también como en al año pasado al tradicional Desayuno Nacional de Plegaria NPB, donde entre otros, participa el presidente de los Estados Unidos.

Stanley señaló la importancia del mensaje donde judíos y musulmanes trabajemos por la paz y contra el terrorismo que tanto daño le hace al mundo.

En la reunión participaron además de los mencionados, Khatijah Corey, Oficial de Servicio Exterior del Departamento de Estado y el Rabino Shaul Bonino.

Información de la Confraternidad Judeo Musulmana en www.conjm.org

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai