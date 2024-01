Destruir al Hamás por completo es muy difícil – Janiel Melamed

El experto en Ciencias Políticas, Janiel Melamed, analiza las conexiones ideológicas entre ISIS y Hamas, revelando raíces compartidas y estrategias distintivas.

En una reveladora entrevista con el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Janiel Melamed, se exploran los vínculos ideológicos entre ISIS y Hamas. Melamed destaca la base común influenciada por Abdel Asam, un palestino que moldeó la ideología de Al-Qaeda, precursora de ISIS. Aunque Al-Qaeda se enfocó en enemigos lejanos, ISIS priorizó la lucha contra adversarios cercanos, marcando una diferencia estratégica significativa. Mientras Al-Qaeda se centró en capturar territorio, ISIS logró un control considerable entre Siria e Irak. La entrevista plantea preguntas sobre posibles conexiones entre ISIS y Hamas, resaltando elementos ideológicos compartidos y la importancia de comprender sus contextos respectivos.

La revelación de los lazos ideológicos entre ISIS y Hamas, expuesta por Melamed, arroja luz sobre la complejidad del escenario político y militar en Oriente Medio. Este análisis pone de manifiesto la importancia de comprender las raíces comunes que han dado forma a estas organizaciones, destacando cómo sus estrategias difieren, pero comparten un trasfondo ideológico. La reflexión sobre estas conexiones invita a una comprensión más profunda de las dinámicas regionales y resalta la necesidad de abordar los desafíos con un enfoque informado y equilibrado.

Mientras Al Qaeda se concentra en el enemigo lejano, como por ejemplo los atentados del 11 de setiembre, el ISIS tenía como objetivo enemigos cercanos, monarquías, e incluso regímenes árabes moderados. También difieren ambos en el tema de conquista territorial, que para Al Qaeda es prioritario y no así para el Estado Islámico.

El punto que conecta estas organizaciones está vinculado con el fundador de Al Qaeda, que no fue Osama Bin Laden, como muchos piensan, sino por un palestino, el sheik Abdullah Azzam, quien se convierte en una especie de mentor, en un doctrinario de la ideología de Al Qaeda.

Al investigar la relación entre Azzam con Hamás, se puede ver que comparten muchos núcleos, muchas raíces causales de esa doctrina desarrollada por Azzam para Al Qaeda, que termina siendo adoptada por Hamás. De hecho, en la carta fundacional de Hamás se pueden ver plasmados muchos de esos conceptos difundidos por Al Qaeda. Allí se ve el compromiso con la Yihad, el de matar judíos. Así que hay muchos vasos comunicantes entre una organización y otra, a partir de estos lineamientos ideológicos que han permitido identificarlas como organizaciones extremistas, yihadistas.

Acerca de la guerra, si Israel logrará vencer a Hamás, Melamed deseó compartir dos ideas. La primera, en el caso de ISIS, cuyo teatro operacional era ese espacio difuso entre Irak y Siria, y cada uno de estos países tenía sus propios problemas en aquel momento, como la guerra civil en Siria, dijo que eso permitió que ISIS se consolidara y ganara enemigos, y hasta las propias fuerzas iraníes combatían contra la “amenaza del Estado Islámico”. En el caso de Hamás, fundamentalmente, no existe el mismo nivel de cohesión a nivel internacional, y lamentablemente se presenta un ambiente muy difuso, es decir, hay gobiernos que reconocen a Hamás como un actor político legítimo, no lo califican de organización terrorista, son dubitativos para condenar las acciones de Hamás, la atrocidad, la barbarie, y solo tratan de ”lavarle la cara” con eufemismos como de “movimiento de resistencia”: “Yo me pregunto si violar mujeres, ejecutar niños en sus cunas, secuestrar bebés será un acto de resistencia”, expresó.

Lo segundo a puntualizar es que el gobierno israelí planteó tres objetivos muy concretos que mantuvo a lo largo de su comunicación política: la destrucción de Hamás, el retorno de los secuestrados y neutralizar Gaza.

El analista opina que destruir Hamás por completo es muy difícil, tal vez pueda debilitarse, pero no se logrará combatir su ideología, y que seguramente esta guerra traerá nuevos elementos de radicalización para mantener esa ideología de manera latente.

Sobre el retorno de los secuestrados, aparece un dilema, ya que, si bien se ha conseguido la liberación de un número de rehenes, aún quedan muchos en manos de Hamás, con la incertidumbre de no saber la cifra real de ellos. En cuanto a neutralizar Gaza, lo considera el más posible de logra, aunque a un alto costo, especialmente respecto de la sociedad israelí.

De todas maneras, considera que los objetivos planteados por el gobierno no pueden ser concretados de manera absoluta, y que esta guerra que ya lleva más de tres meses traerá aún meses muy complejos, y que la sociedad israelí, cada vez más va a cuestionar hacia dónde va la dirigencia política y qué tan acertados fueron las decisiones tomadas.

Redacción: Prof. Cita Litvak

