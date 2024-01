Los principales bancos sudafricanos ofrecen una plataforma para financiar a Hamás dice el informe

La investigación del Jerusalem Post descubrió lo que parece ser una red de varias organizaciones sudafricanas profundamente involucradas en la financiación de Hamás.

24 de enero 2024

La investigación realizada por el personal de The Jerusalem Post y varias fuentes descubrió lo que parece ser una red de varias organizaciones sudafricanas y compañías testaferros profundamente involucradas en la financiación de actividades de Hamas a través de la Fundación Al-Quds, un grupo internacional sancionado por Estados Unidos y prohibido por Israel, utilizando cuentas registradas en los principales bancos locales de Sudáfrica: Standard Bank, Nedbank y Absa.

La Fundación global Al-Quds

La Fundación Internacional Al-Quds (también conocida como Instituto Internacional Al-Quds o QII) fue establecida en Beirut en 2001 por miembros de Hamas para recaudar fondos para la organización terrorista a través del disfraz de caridad. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los dirigentes de Hamás dirigen todos los asuntos de la fundación a través de miembros de Hamás que forman parte de la junta directiva y otros comités administrativos, mientras que todos los documentos, planes, presupuestos y proyectos son redactados por funcionarios de Hamás. Además, varios altos funcionarios de Hamás, incluidos los terroristas globales especialmente designados Mousa Abu Marzook y Osama Hamdan, formaron parte de la junta directiva de Al-Quds.

La fundación forma parte de la extensa red de organizaciones afiliadas a los Hermanos Musulmanes y estuvo presidida hasta hace poco por el jeque Yusuf Al-Qaradawi, el erudito islámico más destacado del mundo sunita en las últimas décadas, que también estaba alineado con el eje de los Hermanos Musulmanes, y quien se hizo famoso en Occidente por su infame fatwa (un fallo legal islámico) que respaldaba y elogiaba los atentados suicidas.

Hoy en día, la fundación está dirigida por el jeque Hamid bin Abdullah Al-Ahmar, un empresario yemení afincado en Turquía, que es una figura destacada del partido Al-Islah en Yemen, que es un tributario político del movimiento de los Hermanos Musulmanes en el país.

La fundación fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2012 por “estar controlada por Hamás y actuar en su nombre”, con sanciones que incluían la congelación de cualquier activo mantenido por la fundación bajo jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición de acceder a todos los derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos. que los ciudadanos realicen transacciones con él. Israel también prohibió la fundación ya en 2009 por razones similares.

Actividades y coberturas en Sudáfrica

A pesar de las sanciones de Estados Unidos e Israel, la fundación continúa sus operaciones en todo el mundo, con aproximadamente trece sucursales en diferentes países, a veces con nombres diferentes. En Sudáfrica, también existe una organización registrada llamada “Fundación Al-Quds SA” que admite abiertamente en su nuevo sitio web que es “una rama de la fundación Al-Quds con sede en el Líbano”.

La propia organización se jacta de sus actividades de recaudación de fondos, afirmando que los fondos se transferirían a los necesitados de Gaza. El sitio web de la fundación incluye al jeque Ebrahim Gabriels como su director, quien dirige la sucursal sudafricana desde 2019.

Antes de eso, Gabriels fue presidente del Consejo Judicial Musulmán de Sudáfrica (MJC) y del Consejo Unido Ulama de Sudáfrica (UUCSA). Según el Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia Meir Amit, el MJC forma parte de la Unión del Bien, una organización que agrupa a más de 50 supuestas organizaciones benéficas en todo el mundo que se dedican a la recaudación de fondos y la financiación de las actividades de Hamás, también designado como grupo terrorista según la ley estadounidense. desde 2008.

En 2017, Gabriels se reunió con una delegación de Hamás encabezada por miembros del buró político de Hamás, Mohammad Nazzal y Maher Obeid. También se reunió con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Gaza en 2011, después de unirse al viaje de la flotilla a Gaza.

Además, en 2008, visitó Israel y se reunió con el líder de la Rama Norte del Movimiento Islámico afiliado a los musulmanes, Raed Salah. En otros casos, se le pudo ver en fotografías en Beirut (2016) y Sudáfrica (2014) junto al liderazgo del QII.

Además, en 2022 Gabriels publicó una fotografía suya con el jeque Yusuf al-Qaradawi y Nelson Mandela, junto con un breve obituario a Qaradawi, que decía: “Uno de los más grandes eruditos de nuestra era, el jeque Yusuf al-Qardawi, ha fallecido. ” Los dos se conocieron durante la visita de Qaradawi a Sudáfrica en 2010, donde Gabriels estuvo entre los que dieron la bienvenida a Qaradawi al aterrizar.

Usar un proxy para evitar problemas

Sin embargo, el capítulo sudafricano de la Fundación Al-Quds parece haberse enfrentado a una especie de obstáculo a la hora de transferir fondos a Hamás, dijo una fuente. Contactando a un contacto dentro de la fundación, el orador comentó que había “algunos problemas” con la cuenta bancaria de la Fundación Al-Quds registrada en el banco Absa, por lo que para aceptar fondos del exterior utilizaban una cuenta perteneciente a otro grupo, llamado Fundación Baitul Maqdis.

Esta cobertura organizativa se ve reforzada aún más por un cartel de octubre de 2023 que muestra los datos bancarios de una donación a la Fundación Al-Quds SA, que utiliza una cuenta de Standard Bank con el nombre de Baitul Maqdis y, según las fuentes, también procesa transferencias en dólares estadounidenses. como rands sudafricanos:

La Fundación Baitul Maqdis afirma ser una ONG registrada. Sin embargo, no se encontró ninguna organización con ese nombre o número en los registros oficiales, y su nombre prácticamente no aparece en ninguna parte de una búsqueda en línea, excepto en una página de Facebook casi en blanco. Además, no se pudo encontrar información sobre los fundadores, trabajadores o miembros de la junta directiva.

Además de la cuenta del Standard Bank que aparece arriba, Baitul Maqdis también posee una cuenta bancaria en Nedbank, que también utilizan, como fuente verificada, para transferir fondos desde el extranjero a la Fundación Al-Quds de Sudáfrica.

En su breve presencia en Facebook, Baitul Maqdis ha difundido teorías de conspiración antisemitas y ahistóricas, como culpar a extremistas judíos por el intento de un peregrino cristiano de incendiar la mezquita de Al-Aqsa en 1969 y atribuir citas falsas a líderes israelíes sobre supuestos planes en Jerusalén. .

Vale la pena mencionar que el nombre Baitul Maqdis (o Bayt Al-Maqdis) es otro nombre islámico tradicional de Jerusalén, junto con el más conocido Al-Quds. Esto significa que ambas organizaciones se refieren a sí mismas como la Fundación Jerusalén (una traducción aproximada).

En otras palabras, la dudosa Fundación Baitul Maqdis proporciona una cobertura a la Fundación Al-Quds en sus esfuerzos por transferir fondos a Hamas a través de sus cuentas en Standard Bank y Nedbank – en lugar de a través de su cuenta Absa, que admiten que enfrentó algunos “problemas”.

Vale la pena mencionar que los tres bancos están clasificados entre los cuatro principales bancos de Sudáfrica en términos de activos, con Standard Bank encabezando la lista con aproximadamente 170.000 millones de dólares en oficinas, colaboraciones y acciones en bancos del Reino Unido, Argentina, Turquía, y en todo el continente africano.

Una fuente dijo que el mencionado jeque Hamid al-Ahmar es responsable de toda la operación de las transacciones desde Sudáfrica al centro libanés del grupo afiliado a Hamás. Es un destacado empresario de Sanaa, Yemen. En su sitio web personal, mencionó que fue propietario del Banco Islámico Saba’ y del grupo de telecomunicaciones yemení Sabafon, fue vicepresidente de la compañía árabe de turismo en las áreas del Golfo y Yemen, miembro del Comité de Petróleo y Desarrollo en el Parlamento yemení e incluso el Cónsul General Honorario de Finlandia en Yemen.

Al-Ahmar es un firme partidario de los grupos terroristas. El 8 de octubre, un día después de la masacre de Hamas, llamó a los hutíes de Yemen a brindar asistencia a los palestinos y “convertir las declaraciones en un acto de apoyo a la lucha y los sacrificios del pueblo palestino”. Además, en 2006, supuestamente felicitó a Hamás por su victoria en Gaza en las elecciones palestinas y en esa ocasión donó 1.000.000 de dólares a una empresa conjunta palestino-yemení.

También disfruta de fuertes vínculos con los dirigentes de Hamás: en 2013, recibió a una delegación de Hamás encabezada por Osama Hamdan, una figura destacada del buró político de Hamás, con motivo de las bodas de sus hijos. Además, en septiembre de 2021, el líder de Hamás, Haniyeh, pronunció un panegírico para el hermano de Al-Ahmar tras el fallecimiento de este último, y Haniyeh y Al-Ahmar aparecieron juntos en varias fotografías a lo largo de los años.

Nedbank no pudo confirmar, debido a la confidencialidad entre banquero y cliente, si Baitul Maqdis es un cliente. En respuesta, dijo que Nedbank tiene un “programa integral de cumplimiento y gestión de riesgos” que está “alineado con los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación”. Añadió que Nedbank “cumple estrictamente las sanciones y la legislación relacionada y confía en que [sus] controles de gestión de riesgos y obligaciones de presentación de informes sean sólidos”. Además, si el banco tuviera conocimiento de “cualquier actividad ilegal o sospechosa en las cuentas de los clientes”, el banco “no dudaría en tomar las medidas necesarias en términos de [sus] procesos y de conformidad con la legislación pertinente”.

Debido a la confidencialidad entre banquero y cliente, Nedbank no tiene la libertad de confirmar si el mencionado es o no un cliente de Nedbank, ni puede comentar sobre los detalles o cuentas de ningún cliente”.

Fuente: Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai