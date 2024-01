Enviado saudí dice que el Reino sigue “absolutamente” abierto a un acuerdo de normalización con Israel

Pero el príncipe Khalid bin Bandar, embajador de Riad en el Reino Unido, le dice a la BBC que los vínculos sólo pueden formarse si se establece un Estado palestino, después de que Blinken dijera que sigue habiendo un “interés claro”.

Arabia Saudita todavía está interesada en alcanzar un acuerdo de normalización con Israel después de que termine su guerra contra Hamás en Gaza, dijo el martes un enviado de la nación del Golfo.

El príncipe Khalid bin Bandar, embajador saudí en el Reino Unido, dijo a la BBC en una entrevista radiofónica que Riad todavía está abierto a establecer vínculos con el Estado judío siempre que sea parte de una solución general de dos Estados.

“Absolutamente hay interés, ha habido interés desde 1982 y antes”, dijo Bandar sobre llegar a un acuerdo con Israel. “Hemos estado en esto durante mucho tiempo y estamos dispuestos a aceptar a Israel durante mucho tiempo; es una realidad con la que tenemos que vivir. Pero no podemos vivir con Israel sin un Estado palestino”.

Bandar dijo que antes del 7 de octubre “las discusiones se habían prolongado durante bastante tiempo. No tengo libertad para entrar en detalles de lo que se discutió, pero estuvo cerca, no había dudas”. Dijo que para Riad, “el punto final definitivamente incluía nada menos que un Estado independiente de Palestina. Y aunque todavía creemos (en el futuro, incluso después del 7 de octubre) en la normalización, no se produce a costa del pueblo palestino”.

Se creía ampliamente que Israel y Arabia Saudita estaban cerca de firmar un histórico acuerdo de normalización justo antes del ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que miles de miembros del grupo terrorista irrumpieron a través de la frontera y asesinaron a unas 1.200 personas en Israel, llevándose a otras 240 aproximadamente. rehén.

En respuesta, Israel lanzó una extensa guerra contra Hamás en Gaza, en la que hasta ahora han muerto más de 22.000 personas en la Franja, según cifras no verificadas del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás, que no distinguen entre civiles y terroristas.

Las FDI dicen que han matado a más de 8.500 agentes de Hamas en Gaza, además de unos 1.000 terroristas dentro de Israel el 7 de octubre. Más de 180 soldados de las FDI han muerto en la operación terrestre.

El creciente número de muertos en la guerra que ya dura tres meses ha generado fuertes críticas a Israel incluso de algunos de sus aliados más cercanos, a medida que ha aumentado el llamado internacional a un alto el fuego, mientras los líderes israelíes continúan insistiendo en que no dejarán de luchar hasta que Hamás sea derrotado. eliminado de la Franja.

Cuando se le preguntó si Hamás puede ser parte de un futuro Estado palestino, Bandar se desvió en gran medida y dijo que “siempre hay margen para el cambio si hay optimismo y esperanza, pero cuando hay un conflicto, lo primero que hay que reconocer es que ambas partes tienen perdidas. Y cuando ambas partes pierden, ambas partes están dispuestas a llegar a un acuerdo. Y si no hay compromiso no hay solución”.

Criticó la “perspectiva extremadamente absolutista” que, según dijo, ha caracterizado durante mucho tiempo el conflicto, y añadió que en la Gaza de la posguerra, la Autoridad Palestina debe desempeñar un papel – algo que el gobierno israelí ha rechazado – pero “casi con certeza requerirá la participación internacional”. para estabilizar la Franja, “y sin lugar a dudas no se puede hacerlo sin que los israelíes lo acepten, por lo que el gran punto de parada para esto es Israel, no todos los demás”.

Los comentarios de Bandar se produjeron apenas un día después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reuniera con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en la ciudad oasis saudita de Al Ula, donde ambas cifras parecían indicar que las conversaciones de normalización aún eran posibles.

“Hay un claro interés en la región en lograrlo, pero requerirá que el conflicto en Gaza termine y también requerirá claramente que haya un camino práctico hacia un Estado palestino”, dijo Blinken a los periodistas el lunes antes de abandonar el reino. para Israel.

El príncipe heredero saudí, gobernante de facto del reino, destacó la importancia de detener las hostilidades en Gaza y crear un camino hacia la paz, informó la agencia de noticias estatal saudita SPA. Dijo que el príncipe heredero subrayó la necesidad de restaurar la estabilidad y garantizar que el pueblo palestino obtenga sus derechos legítimos.

Blinken se encuentra actualmente en Israel en la tercera etapa de una gira por Medio Oriente destinada a evitar una conflagración más amplia en la región a medida que se intensifican los combates con Hezbolá en la frontera norte de Israel.

En su reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu el martes, Blinken “enfatizó la importancia de evitar más daños a los civiles y proteger la infraestructura civil en Gaza”, según el Departamento de Estado.

