Hamás en los campus: Estudiantes por la Justicia en Palestina

Muchas manifestaciones pro-Hamás que han tenido lugar en las universidades estadounidenses desde que Hamás lanzó su guerra contra Israel el 7 de octubre, cuando más de 3.000 terroristas de Hamás invadieron y violaron, saquearon, asesinaron y secuestraron las pequeñas comunidades del sur de Israel, han supuestamente sido dirigidas por una organización radical conocida como National Students for Justice in Palestine (NSJP) , que, según un informe de The Atlantic, anunció un “día nacional de resistencia”.

National Students for Justice in Palestine publicó una guía que se refiere a la Operación Al-Aqsa Flood como ‘la resistencia’ y afirma inequívocamente: ‘Los estudiantes palestinos en el exilio son PARTE de este movimiento, no están en solidaridad con este movimiento.

El documento “Día de la Resistencia” describe la masacre del 7 de octubre, en la que más de 1.200 mujeres, niños y hombres israelíes indefensos fueron brutalmente asesinados, muchos de ellos violados, decapitados y quemados vivos, de la siguiente manera:

La resistencia palestina irrumpió en la valla fronteriza ilegítima, obtuvo el control del puesto de control de Gaza en Erez y volvió a entrar en la Palestina de 1948… Sin miedo, nuestro pueblo lucha por la liberación total y el retorno…

Hoy somos testigos de una victoria histórica de la resistencia palestina: por tierra, aire y mar, nuestro pueblo ha derribado las barreras artificiales de la entidad sionista, llevándose consigo la fachada de una colonia de colonos impenetrable y recordándonos a cada uno de nosotros que el regreso y la liberación de Palestina están cerca. Como movimiento estudiantil palestino, tenemos la responsabilidad inquebrantable de unirnos al llamado a la movilización masiva. La liberación nacional está cerca: gloria a nuestra resistencia, a nuestros mártires y a nuestro pueblo firme…

El documento afirma que los israelíes asesinados el 7 de octubre, en su mayoría civiles mujeres, niños y hombres, no eran realmente “civiles” y por lo tanto no merecían protección:

Los colonos no son “civiles” en el sentido del derecho internacional, porque son activos militares utilizados para garantizar el control continuo de las tierras palestinas robadas.

Hamás se refiere habitualmente a todos los israelíes, vivan donde vivan en Israel , como “colonos”. Para muchos palestinos, Israel es sólo un gran “asentamiento”.

El documento del kit de herramientas también brindó a los estudiantes orientación para organizar una protesta local el 12 de octubre, temas de conversación y consejos sobre cómo manejar los medios, junto con gráficos para imprimir en pancartas: una fotografía de los terroristas de Hamás celebrando el 7 de octubre sobre un tanque israelí capturado y un dibujo de los parapentes utilizados por los terroristas para invadir Israel.

El documento continúa:

Palestina será liberada desde el río hasta el mar, y nuestra resistencia, a través de su valentía y amor por la tierra, seguirá aportando dignidad y honor al pueblo palestino. Como movimiento estudiantil para la liberación de Palestina basado en la diáspora, nuestra responsabilidad no sólo es apoyar a nuestro pueblo en casa, sino luchar junto a él.

Parece como si el NSJP tuviera exactamente los mismos objetivos que Hamás : la erradicación de Israel y de todos sus habitantes judíos. ¿Una coincidencia? No exactamente.

Según una monografía de 2018 publicada en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, NSJP fue fundada en 2010 por líderes de Musulmanes Estadounidenses por Palestina y la Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos, dos organizaciones vinculadas a organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos.

En 2010, National Students for Justice in Palestine, una red nacional de grupos afiliados al SJP, fue formada por Musulmanes Estadounidenses por Palestina, afiliados al terrorismo, y la Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos (USPCN), en una conferencia patrocinada por el Comité Nacional de Boicot (BNC). Musulmanes Estadounidenses por Palestina, USPCN y el BNC están vinculados a organizaciones terroristas palestinas e islámicas.

Musulmanes Estadounidenses por Palestina (AMP) fue fundada en 2005, después de que tres organizaciones, KindHearts, la Asociación Islámica para Palestina (IAP) y la Fundación Tierra Santa para el Socorro y el Desarrollo fueran implicadas por el gobierno federal entre 2001 y 2011 por financiar a Hamas. Los líderes y principales donantes de estas organizaciones fueron encarcelados o deportados por conexiones terroristas. Varios miembros que permanecieron en los Estados Unidos, que no fueron encarcelados, migraron desde entonces a AMP.

El fundador del SJP, el profesor Hatem Bazian, también preside American Muslims for Palestina y figura en los formularios de impuestos 990 de 2013-2015 para el patrocinador fiscal de AMP, Americans for Justice in Palestina Educational Foundations, como presidente de la organización. Bazian también recibe un salario anual de AMP.

Antes y desde la fundación del primer capítulo del SJP en UC Berkeley en 2001, Bazian perpetró una serie de actos subversivos, antiamericanos, antisemitas y de apoyo al terrorismo. Ha llamado a una subversión violenta de Estados Unidos y ha declarado: “Ya es hora de que tengamos una Intifada en este país (EEUU)”. Hemos estado viendo la Intifada. En Palestina, hemos estado observando un levantamiento en Irak (contra tropas de EEUU) y la pregunta es esa: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es que no tenemos una Intifada en este país? El único idioma que los amos (israelíes) de esclavos entienden es el lenguaje de la violencia.

Es dudoso que la mayoría de los estudiantes que marchan con National Students for Justice in Palestine en los campus sean conscientes de los vínculos del NSJP con Hamás, pero las propias universidades y facultades deberían tener interés en investigar cualquier vínculo ilegal que tengan las organizaciones estudiantiles en sus campus. En caso contrario, las autoridades estatales o federales deberían hacerlo: Desde 1997, Hamás es una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos y tiene prohibido apoyarla. Miles de estudiantes universitarios en todo Estados Unidos , sin embargo, parecen estar haciendo ahora exactamente eso, llevando consignas de Hamás y gritando “desde el río hasta el mar, Palestina será libre”. Lo más probable es que se trate de libertad de expresión protegida constitucionalmente, pero no obstante es un llamado a la violencia genocida.

La Liga Antidifamación y el Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos Bajo la Ley enviaron una carta el 25 de octubre a casi 200 rectores de universidades , en la que argumentaban que el SJP “brinda apoyo vocal y potencialmente material a Hamás, una organización terrorista extranjera designada”. y pidió:

Le escribimos hoy… con una solicitud urgente para que su universidad investigue las actividades de su capítulo universitario de Students for Justice in Palestine (SJP) por posibles violaciones de 18 USC 2339A y B, y sus equivalentes estatales, es decir, por posibles violaciones de la prohibición de apoyar materialmente a una organización terrorista extranjera.

La carta agregaba:

Mucho de[SJP] Los capítulos universitarios de la organización han respaldado explícitamente las acciones de Hamás y sus ataques armados contra civiles israelíes, expresando un llamado cada vez más radical para confrontar y “desmantelar” el sionismo en los campus universitarios estadounidenses. Algunas secciones del SJP han emitido mensajes a favor de Hamás y/o promovido canales de mensajes violentos contra Israel. Los capítulos del SJP no defienden los derechos de los palestinos; Están celebrando el terrorismo.

La carta cita el documento del conjunto de herramientas del NSJP:

El conjunto de herramientas se refiere al ataque terrorista liderado por Hamás en Israel como “la resistencia”. A esto le siguieron declaraciones en eventos en el campus donde los estudiantes declararon con orgullo “Somos Hamás” y “Nos hacemos eco de Hamás”.

A pesar de las manifestaciones masivas y el apoyo a Hamás en los campus, muy pocas universidades han actuado para abordar o refutar al SJP.

El apoyo material a una organización terrorista es un asunto serio, demasiado peligroso para dejarlo en manos de los rectores de las universidades. Con frecuencia parecen más preocupados por aplacar a los elementos radicales en sus universidades. Florida es el único estado que ha ordenado a las universidades estatales prohibir al SJP por apoyar a Hamas. Sin embargo, Estados Unidos en su conjunto tiene un enorme problema entre manos.

Muchas de estas instituciones académicas reciben financiación federal . Sin embargo, el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964 “prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal”. El Título IV también cubre las “violaciones basadas en la religión”.

Si una universidad permite el apoyo material a una organización terrorista o la discriminación contra los judíos, su asistencia financiera federal debería cancelarse de inmediato.

Por Robert Williams

Fuente: Gatestone Institute

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai