La democracia israelí se refleja en su sistema judicial

En estos días se dio a conocer un fallo de la justicia israelí que vuelve a demostrar como el sistema democrático israelí actúa, aun en condiciones tan excepcionales como las que se atraviesa actualmente.

El Tribunal Distrital de la ciudad de Tel Aviv sentencio que el Banco Leumi no puede bloquear una cuenta bancaria de una asociación civil que acusa a Israel de crímenes de guerra.

El Juzgado ordenó al banco desbloquear la cuenta de la asociación civil israelí, de nombre “Gisha”, (el Centro para la Protección del Derecho a la Circulación), que proporciona asistencia jurídica a los residentes de Gaza, después de que ésta publicara declaraciones escandalosas en las redes sociales. El juez sostuvo en los fundamentos del fallo que El banco no puede tomar decisiones relacionadas a sus clientes en base a las publicaciones que ellos hacen en redes sociales, siendo un sujeto obligado a fiscalizar cuestiones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o actividades anormales en el manejo de la cuenta.

El banco Lehumi de Israel decidido cerrar la cuenta bancaria de la asociación civil “Gisha”, en cuyo consejo de administración se encuentra el ex abogado de la defensa nacional, profesor Kenneth Man, tras reconocer una solicitud para transferir dinero a un residente de Gaza, así como una donación de aproximadamente 20.000 euros procedente de una organización de obispos católicos alemanes, en la solicitud para desbloquear la cuenta, la asociación afirmaba que el dinero para Gaza estaba destinado a un empleado de la asociación, un autónomo, que ha sido prestando servicios durante los últimos 11 años. La asociación informó al banco que renunciaba a las dos transferencias de dinero.

En la nota por las cual es banco informa a la Asociacion que le bloqueaba la cuenta, hace unas tres semanas, el banco comunicó que había decidido bloquear la cuenta, entre otras cosas, “a la luz de las publicaciones de la asociación y de sus portavoces “. Se le congelaron a la entidad 3,7 millones de NIS, que estaban depositados en la cuenta de la Asociación Gisha, que colabora con los palestinos que viven en Gaza a obtener permisos de entrada a Israel para fines como visitas familiares y tratamientos médicos. , llegando a Jerusalén de vacaciones y manteniendo relaciones comerciales.

En los fundamentos del fallo, el juez agrego que no encuentra que el banco tenga una fuente legal que le permita funcionar como entidad oficial, en materia de revisión de publicaciones difamatorias, u otros delitos que tengan que ver con publicaciones correctas o incorrectas hechas por sus clientes. Y que ello contrasta con los requisitos impuestos al banco en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, u otras acciones relacionadas con actividades anormales en la cuenta bancaria.

Y por último, señalo la justicia que incluso en las circunstancias excepcionales en las que se encuentra Israel, deben preservarse los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. El banco es un proveedor de servicios esenciales y un organismo cuasi público y tiene la obligación de actuar razonable y fielmente hacia sus clientes. Incluso si un cliente del banco publica declaraciones escandalosas y en un estilo discordante, el banco debe cumplir su papel sin consideraciones superfluas y no puede bloquear la cuenta bancaria de un cliente activo sobre la base de declaraciones que no sean agradables a sus oídos.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

