“Hay mucha gente que está sintiendo que estamos volviendo a sentir el miedo absoluto” Juan Caldes

Como parte de las repercusiones que va teniendo la guerra, y a propósito de las manifestaciones a favor de la organización terrorista Hamás en distintas ciudades europeas, Radio Jai entrevistó a Juan Caldés, politólogo experto en Medio Oriente y director de la Asociación Judía Europea, con sede en Bruselas, ciudad en la que reside.

El representante de la comunidad judía en España se expresó de esta manera:

“Luego de esta fatídica semana, vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en muchas ciudades de Europa, especialmente en Bruselas, que es una de las capitales más antisemitas y con mayor cantidad de musulmanes muy radicalizados. La ciudad ha sido el epicentro de los episodios más mortíferos de corte extremadamente religioso en la última década. Me refiero al atentado en el Aeropuerto de Bruselas o en el Museo Judío, hace varios años. Hay barrios como Moleenbek, donde toda la población es musulmana, y cuando entras allí es como entrar a un país musulmán de corte extremista”. Los miembros de la comunidad judía estamos muy preocupados por las enormes manifestaciones de apoyo a Hamás que se han producido en ciudades como Londres, París, Amsterdam.

Específicamente en Bruselas, donde resido, hay muchos representantes de la comunidad musulmana formando parte de movimientos disfrazados de defensores de derechos humanos, como BDS, que no tienen nada que ver con los derechos humanos. Son gente que justifica abiertamente las acciones de terrorismo perpetradas esta última semana en Israel. Desde aquí lo estamos viendo con mucha consternación porque el mismo viernes, que fue el día que esperábamos una Jihad global, mucha gente ha quitado sus mezuzot de sus casas; desde Viena me han llegado escenas de radicales musulmanes metiéndose en los barrios judíos, luego en Berlín imágenes de estrellas de David marcadas en ciertos edificios, el sentimiento que se está viviendo es que ya uno no puede ir con un Maguen David, con una kipá,. Hay mucha gente que está sintiendo que estamos volviendo a sentir el miedo absoluto a caminar por las propias calles que vivieron nuestros bisabuelos. Jamás pensé que podría estar diciendo esto. Se está volviendo a repetir”.

Consultado acerca de los agentes protagonistas de estas manifestaciones a favor del Hamás, Caldés explicó que no necesariamente son todos musulmanes quienes apoyan al terrorismo. Señaló que hay variantes en diferentes capitales europeas. De esta forma ejemplificó con España, que, si bien no tiene una población musulmana extremadamente radicalizada como Londres, París o Bruselas-, presenta sin embargo partidos políticos como Sumar, aliados en el gobierno con el partido socialista, que públicamente apoyan a Hamás. “Esto es muy serio, muy preocupante”, aseveró.

“Luego, -continuó-, tenemos a la extrema izquierda, que se dice progresista, justificando y normalizando este tipo de acciones, sabemos que esto no tiene nada de progresismo”.

“Bruselas, París, Amsterdam, Londres, Viena, son principalmente ciudadanos musulmanes totalmente radicalizados, segunda y terceras generaciones, son las que llevan la voz cantante”.

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de población musulmana en Europa, el representante judío en ese continente se mostró visiblemente preocupado por la ausencia de manifestaciones musulmanas en contra del terrorismo. Mencionó que existen algunas manifestaciones individuales, como un Imam en Francia que apoya a la comunidad judía y al derecho de Israel a existir. Son casos aislados. Si bien hay una gran población musulmana en Europa, la mayoría no se manifiesta, guarda silencio o justifica la barbarie”

Caldes se refirió con dolor y consternación a la pronunciación de España en el Consejo de Europa, entidad que preside hasta fin de este año: Este país ha decidido públicamente no interrumpir el flujo de dinero hacia Gaza, la Autoridad Palestina y Hamás. Hablamos de entre 700 y 800 millones de euros anuales.

Ante la pregunta de Radio Jai acerca de su percepción del tratamiento que los medios de comunicación tienen sobre este conflicto, el referente respondió:

“Hay preguntas que los medios de comunicación prefieren no hacer. Por ejemplo, por qué Egipto no abre el corredor humanitario y muestra sin reparos que no le interesa la vida de civiles inocentes? Es más fácil sumarse a la condena de la Liga Arabe contra Israel”

“En la semana, por primera vez hemos tenido el lujo de tener a la gran mayoría de los medios por primera vez en la historia del lado de Israel. Con el correr de los días, los titulares ya son sobre Gaza, su drama y su población. Cuando hubo matanzas del Estado Islámico en mi país, el mundo clamó, y la condena fue absoluta y rotunda. Cuando se trata de Israel, siempre es un “sí, pero…”. Por qué ese “pero” final? Porque son judíos, porque es Israel; siendo que contra el terrorismo la condena debiera ser unánime”.

“Me preocupa que los medios de comunicación, – o no tienen todos los hechos sobre la mesa, cosa que me cuesta aceptar-, o directamente por su odio a los judíos, no pueden ser mínimamente objetivos y reconocer que Israel no solo tiene el derecho a defenderse sino la obligación moral de hacerlo. La obligación de decir “Hasta aquí hemos llegado”.

Redacción: Lic. Diana Antebi

Escuche la nota

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai