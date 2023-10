AM ISRAEL JAI!!

Por Luis Fuensalida

El pasado sábado 7 de octubre, durante el Shabbat, y a poco de festejar Simja Torah, la Alegría de la Torah, y tal como ocurrió hace 50 años y un día, en el aquel Yom Kippur de 1973, Israel fue atacado, fue invadido por aquellos que solo les mueve el odio y la destrucción del Estado Judío, pero en esta oportunidad no fueron actores estatales como en aquel entonces, sino una organización terrorista islamista radical, el Hamas, aunque detrás, si hay un estado nacional, la República Islámica de Irán, tal como se expondrá en la columna de hoy.

No se abundará demasiado en cuanto a la historia de la organización terrorista Hamas, sólo que fue fundada en 1987 por el jeque Ahmed Yasin, a quién le sucedió Abdel Aziz ar Rantisi, ambos muertos en operativos llevados a cabo por las FDI.

En su carta fundacional, se define yihadista, islamista y nacional, cuyo objetivo es establecer un Estado Islámico en la región hoy comprenden, Gaza, Cisjordania e Israel, y cuya capital debe ser Jerusalén, y para esto, se debe destruir el Estado Judío, no obstante, en el 2017, fue sutilmente modificado el artículo que fijaba tal objetivo, por la expresión, el establecimiento de un Estado Palestino, según las fronteras de 1967, pero sin reconocer a Israel.

Hamas cuenta con una estructura orgánica que involucra, la asimilación cultural y religiosa de la niñez y la juventud, siguiendo los lineamientos del Islamismo Radical a través de sus madrasas o escuelas coránicas, también la asistencia social a la población palestina, que incluye las familias de los sus combatientes muertos o detenidos en prisiones israelíes, más allá, que los miles de millones de dólares y euros provenientes de las ayudas del exterior, son dilapidados en armamentos o van a los bolsillos de sus principales líderes, mientras su representación política está a través de la Lista Cambio y Reforma, y su brazo armado son las Brigadas Ezzeldín Al Qassam, creadas en 1992 por Yahya Ayyash, quién fuera abatido en 1996 en localidad de Beit Lahia, norte de Gaza, siendo su estructura armada calificada como terrorista por los EE.UU., Canadá, Australia, Reino Unido y la U.E..

En el 2006, Hamas ganó las elecciones generales palestinas sobre el partido Al Fatah, aquel creado por Yasser Arafat, a quién consideran un corrupto y que traicionó a la resistencia palestina al firmar los Acuerdos de Oslo, 1993/94, con Israel, y con ese triunfo electoral habilitó a Ismail Haniyed a formar gobierno, lo que desató una lucha interna, que llevó a la expulsión violenta de los representantes de Al Fatah de Gaza, lo que le otorgó dominio total de esa franja de territorio.

En el 2017, con la mediación de Egipto, se firmó en el Cairo el Pacto de Reconciliación, sin embargo, la disidencia entre ambas facciones palestinas continuó, conservándose el status quo del 2007, considerando al presidente de la ANP, Mahmmud Abbas, como una continuación de Arafat, priorizando sus propios intereses por sobre el nacionalismo islámista palestino, que también se refleja en la carta fundacional de Hamas, que se considera la rama del movimiento internacional de la Hermandad Musulmana, la organización yihadista y anti-occidental creada en 1928 en Egipto por Hassan al Banna.

En la actualidad, sus máximos referentes son, el ya mencionado Ismail Haniyed, y quién para muchos, detenta el verdadero poder dentro de la organización, Jaled Meshal, a cargo de rama externa, que fue uno de los principales lugartenientes del fundador de la organización, Ahmed Yassin, y que tiene su residencia en Damasco, Siria, quien últimamente ha mostrado una estrecha relación con el líder del Hezbollah, el jeque Hassan Nasrrallah, sin olvidar que siempre tuvo una mala relación con Arafat.

Tanto Haniyed, de 61 años, nacido en Gaza, con un título en Literatura Árabe, como Meshal de 67 años, nacido en Ramala, Cisjordania, con un título en Física, son los responsables no sólo de las actividades criminales de Hamas, sino también, de mantener prisionero al pueblo palestino, particularmente en Gaza.

Ahora bien, con relación a los acontecimientos actuales, surgen algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué motivó el cambio de estrategia de Hamas?, sus líderes ¿midieron la reacción de Israel ante un evento de tal magnitud y sus consecuencias para Gaza?, veamos las respuestas a estos interrogantes, o dicho desde la visión geopolítica, cuáles han sido los objetivos de Hamas, y por qué no, de terceros actores.

Para ponernos en contexto, a diferencia de ataques anteriores de Hamas contra Israel, que consistían en el lanzamiento de cohetes y/o misiles desde el territorio gazatí hacia el israelí, o incursiones de grupos diminutos de sus combatientes, en esta oportunidad, a los lanzamientos, que superaron los 2.000, se acoplaron acciones terrestres de magnitud, por la cantidad de combatientes utilizados, como por la profundidad en territorio de Israel, incluso la tentativa del desembarco en las costas del Mediterráneo, y por la cantidad de israelíes y no israelíes, tanto civiles como militares, secuestrados y llevados como rehenes a Gaza, y por supuesto, el resultado lamentable de cientos muertos y miles de heridos, causados por Hamas, incluso por la filmación de videos al estilo E.I., todo lo cual nos indica una operación militar a gran escala, debidamente planificada.

El objetivo principal, torpedear un Acuerdo de normalización de relaciones entre el Estado de Israel y el Reino de Arabia Saudita, que cuenta con el oficio de los EE.UU., y que se encuadraría en el marco de la llamada “Diplomacia Periférica”, que desde el 2020, Israel ha instrumentado consiguiendo la firma de los Acuerdos de Abraham, con E.A.U., Bahrein, Sudán y Marruecos, mientras que otros países árabes, como Omán y Qatar, han dado muestras de acercamiento a Israel, pero en lo que hace al reino saudita, la importancia está en la relación geoeconómica, teniendo en cuenta el liderazgo de Riad en la OPEP, y obviamente, por ser el 2do productor de petróleo a nivel global, como así también, el actual interés de los saudíes en explotar la veta turística, como fuente alternativa de ingresos, y por el lado israelí, como proveedor de alta tecnología y armamento, lo que implica un giro importante en la geopolítica, tanto en el Oriente Medio, como a nivel global, y sin olvidar, la relevancia en el campo religioso, pues en Arabia Saudita se encuentran los sitios más sagrados del Islam, Medina y la Meca.

Además de lo señalado, la firma de los Acuerdos, en algunos de los países árabes parte, y desde ya incluido el reino saudita, a nivel de sus poblaciones, han causado cierta incomodidad, por el caso, las protestas en ciudades como en Rabat, más allá, que el conflicto árabe-israelí, ya no se encuentre presente o haya perdido importancia en las agendas de esos países, pero en este sentido, el Hamas sabe bien que esas manifestaciones se renovarán cuando Israel ataque Gaza, quizás por las razones señaladas, en las últimas horas, Riad ha declarado la suspensión de todas las conversaciones relacionadas con un Acuerdo con Israel, más allá que los EE.UU., entre las concesiones comprometidas, estaba el ayudar al desarrollo nuclear saudita, y que al truncarse las negociaciones, significaría que este objetivo de Hamas, se habría conseguido.

También está el objetivo político dentro del mundo palestino, teniendo en cuenta el ya señalado enfrentamiento entre Hamas y Al Fatah, enviando los primeros un mensaje claro, no reconocer a Israel y mantener vigente la lucha armada, reivindicando su visión yihadista radical islámica, en contra partida a la OLP, que desde Cisjordania ha renunciado a dicha lucha armada, y con sus claros y oscuros, tiene relaciones diplomáticas con Israel y Occidente, aunque la calle palestina sostiene que el gobierno de Al Fatah no ha conseguido mejorar la situación de los palestinos, apuntando en particular a no frenar los asentamientos judíos en Cisjordania, más allá de las acusaciones de corrupción contra Mahmmud Abbas, y esto se muestra en que aproximadamente el 53% de los palestinos, ven en la lucha armada, la vía para terminar con la presencia israelí en Cisjordania, mientras que un 30% prefieren las negociaciones.

El otro objetivo de Hamas, por la magnitud de la operación “ Aluvión Al Aqsa”, como la han denominado, ha apuntado tanto a lo militar como a lo psicológico, en relación a lo primero, el daño que ha causado a la mayor potencia militar de la región, tanto por las fallas en el campo de la Inteligencia, como en el tiempo de respuesta, algo que plantea interrogantes que más adelante se tratarán en esta columna, pero en el segundo, el psicológico, con la aprehensión de civiles, mujeres, niños y ancianos, como de algunos militares, los cuales han sido tomados como rehenes y llevados a Gaza, toca las más sensibles fibras del tejido social israelí, recordando desde lo sucedido con los atletas de Munich en 1972, hasta el secuestro de soldados, como el caso de Gilad Shalit en junio del 2006, y desde ya, sumar la matanza indiscriminada de civiles perpetrada en esta oportunidad en kibutz, asentamientos e incluso en el recital Festival Nova, de música electrónica, que se realizaba en una zona campestre cercana a la frontera con Gaza, saldo 260 muertos, lo que también recuerda el asesinato de los tres jóvenes israelíes en Cisjordania que desembocaría en el conflicto del 2014 con Hamas en Gaza, todo lo cual, ha convulsionado profundamente a la sociedad israelí, ya sea que los rehenes sean utilizados tanto como escudos humanos para dificultar las acciones punitivas israelíes, o bien como moneda de cambio para lograr el intercambio por presos palestinos que se hallan en las cárceles de Israel, cumpliendo penas por terrorismo.

Y por supuesto, otro objetivo de Hamas es lograr una condena internacional contra Israel por la repuesta militar del Estado Judío, aún sacrificando a los gazatíes, en aras de reclamarse el liderazgo de la resistencia palestina.

Ahora bien, en la presente columna se mencionó la participación de un actor estatal, y esa es la República Islámica de Irán, que para lograr su hegemonía regional, se vale de sus proxis, Hezbollah en el Líbano, los Hutíes en el Yemen y de Hamas en Gaza, sin olvidar su presencia en Siria, no sólo a través de una rama de la organización politicó-terrorista libanesa chiita en la región lindera al Golán, sino que ha sido junto con Rusia, los artífices de mantener a la dictadura de Bashar al Asad en el poder en Damasco.

Y en relación directa a la operación “Aluvión Al Aqsa”, llevada a cabo por el Hamas, el lunes de la semana pasada, en Beirut, Líbano, en oficinas vinculadas al Hezbollah, tras una minuciosa planificación llevada a cabo, desde agosto, por miembros de Hamas junto con oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se dio la luz verde para llevar a cabo el ataque por aire, mar y tierra contra Israel, algo que es más que posible y probable que así ocurriera, teniendo en cuenta la relación, ya señalada en esta columna, entre el jeque Hassan Nasrrallah, líder de Hezbollah y Jaled Meshal, quién es el verdadero hombre fuerte del Hamas, y desde ya, el beneficio geopolítico que le rinde a Teherán boicotear un Acuerdo entre Israel y el Reino de Arabia Saudita, no obstante, el Secretario de los EE.UU., Anthony Blinken, ha manifestado, que si bien hasta el momento, no tienen pruebas que Irán dirigiera o estuviera detrás de este masivo ataque contra Israel, no se niega la larga relación entre los actores involucrados en el mismo.

Si bien, las acciones militares de ambos actores principales, Israel y Hamas continúan, Egipto y Qatar han iniciado negociaciones, sea para poner fin a la escalada como por la vida de los rehenes cautivos en Gaza, la posibilidad que se vea afectada la frontera norte, por ataques de Hezbollah, entraña un peligro mayor, por un lado, porque la potencia militar de la organización político-terrorista libanesa es más importante que la de Hamas y la Yihad Islámica juntas, y además, no hay que olvidar que una respuesta militar israelí sobre Hezbollah, implica un Estado soberano, el Líbano, distinto al status de Gaza, y eso conlleva un conflicto internacional, con consecuencias regionales graves, sumado a que Israel debería enfrentar dos frentes a la vez, una situación más que delicada, por lo que la actual guerra con el Hamas, debe ser afrontada, como una por la supervivencia de Israel.

Finalizando la columna de hoy, hay también algunos interrogantes que hacen a Israel, el primero es el tremendo fallo en los aparatos de Inteligencia israelíes, ¿realmente no se monitorearon indicios sobre una posible operación de la magnitud del ataque del sábado?, si los hubo, sin importar la fuente, ¿se minimizaron, o aún peor se descartaron?, ¿pasó algo similar a lo que sucedió en octubre de 1973?, pero ya con el ataque terrestre en acto, ¿ que pasó con los niveles de alerta cuando fueron violentados los obstáculos, las vallas, que estaban preparadas para detectar la mínima intromisión o destrucción? ¿cómo una o más topadoras pudieron tirar las vallas? , si el servicio de control y vigilancia es de 24/7, que en caso de alerta tiene una respuesta de las FDI, casi inmediata, ¿Por qué se demoró?¿Cómo pudieron tomar de sorpresa a los destacamentos del ejército?, estas preguntas y el hecho que se hayan infiltrado tan al interior de Israel, de los saqueos, asesinatos y rehenes tomados, son temas que se deberán dilucidar y los responsables rendir cuentas, pero ahora es momento de unidad y luchar hombro con hombro por la supervivencia del Estado de Israel, cada uno desde el lugar que le toca, recordar ese axioma de la geopolítica, Si quieres la Paz, prepárate para la Guerra, por eso la frase final, es de nuestro Martín Fierro, “…los hermanos sean unidos, pues esa es la ley primera, sino los devoran los de afuera…”, AM ISRAEL JAI!!!!

