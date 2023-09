10 momentos (y fotos) judías de Amy Winehouse de un nuevo libro sobre su vida

( JTA ) — Amy Winehouse, la cantante y compositora judía cuyas conmovedoras melodías sobre su oscura vida personal se convirtieron en influyentes éxitos del pop, habría cumplido 40 años este año. Su álbum debut, “Frank”, también cumplirá 20 años el próximo mes.

Para conmemorar el momento y recaudar fondos para la Fundación Amy Winehouse, la familia de Winehouse recopiló fotografías nunca antes vistas, letras escritas a mano y extractos de sus diarios (desde la niñez hasta la edad adulta) y escribió “Amy Winehouse: In Her Words”, una biografía. de algún tipo para acompañarlos. En su sitio web, la fundación enumera entre sus servicios viviendas de recuperación para mujeres, musicoterapia y educación sobre el abuso de sustancias.

Algunos han argumentado que la familia de Winehouse, especialmente su padre, Mitch, y su esposo Blake Fielder-Civil, le permitieron tener problemas con las drogas y el alcohol . Winehouse sufrió una sobredosis por primera vez en 2007, y su padre continuó animándola a viajar y actuar, e incluso filmó un documental sobre la recuperación de una sobredosis en Santa Lucía en 2009. La estrella del pop murió en 2011, y en “Amy”, un documental bien recibido sobre En su vida de 2015, se puede ver a los asistentes al funeral usando kipá.

Pero dejando de lado la controversia, el clan Winehouse ha narrado fielmente la infancia y la juventud de Amy, cuando asistía a un jardín de infancia judío, iba a bat mitzvah y disfrutaba cantando música espiritual judía en su tiempo libre. Aunque nunca fue observante de adulta (y decía que odiaba ir a la escuela hebrea los domingos), Amy disfrutaba de las reuniones festivas judías. También fue vista usando un collar de la Estrella de David en ocasiones. En 2013, el Museo Judío de Londres le dedicó una exposición.

Aquí hay 10 momentos judíos del libro, que se publicó esta semana.

Asistió a una guardería judía.

Del libro: “[Ella] fue a la guardería en la escuela Yavneh, que estaba adjunta a la sinagoga Southgate [de Londres]. Nunca fue difícil detectarla, cantando a todo pulmón”.

Se sentó en la primera fila de la sinagoga en el bar mitzvá de su hermano.

La música judía fue una parte central de su viaje musical.

Además del jazz, la música judía fue una gran influencia para Amy en sus primeros años. Le encantaba especialmente la canción de Hanukkah “Ma’oz Tzur”.

Del libro: “La música también se filtró sin esfuerzo en la conciencia de Amy y podía recitar letras y cantar melodías después de escuchar una canción tal vez solo una o dos veces. En casa de su abuela Cynthia estaba rodeada de música jazz: desde Frank Sinatra hasta Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan. Y en casa interpretaba canciones del musical Mary Poppins o himnos judíos que le habíamos enseñado. Repitió un himno, ‘Ma’oz Tzur’, una y otra vez hasta que lo hizo bien. -Está bien, Amy. Suficiente’, era una expresión familiar en nuestra casa mientras cantaba continuamente a todo pulmón”.

Una vez cantó música espiritual judía en una playa de Miami.

En 1997, Amy viajó a Miami con su madre, Janis, para un bar mitzvah familiar.

Del libro: “Sin embargo, en privado, Amy estaba perfeccionando su talento para escribir. Sus cuadernos de esta época mostraban las reflexiones de una típica adolescente que intentaba encontrar su camino en el mundo: yendo a fiestas y enamorada de chicos. En 1997, durante un descanso, Janis la llevó a visitar a su familia cerca de Miami, donde asistieron a un bar mitzvá en la playa. Amy se puso a garabatear en su cuaderno y a cantar canciones espirituales judías con sus primos”.

Le envió a su hermano una carta con sellos de Hanukkah.

La carta decía: “Estimado Ally: Miami, genial, somos fantásticos bar mitzvah, fantásticos Cochrans. ¿Qué gran? ¡Hoy hace buen tiempo, playa y compras! ¡Te extraño! Amo a Amy x + Mamá x PD. ¡Puedo tocar la guitarra! (Bueno, 5 acordes) Para el Sr. A. Winehouse Londres, INGLATERRA

Del libro: Aprendió cinco acordes de guitarra y no podía esperar para contárselo a su hermano Alex. Por mucho que Amy fracasara en la escuela, su talento musical y lírico se estaba desarrollando.

Tenía parientes judíos estadounidenses en Florida.

El título de esta foto, del libro: Amy con Janis y su familia estadounidense en Florida en el Bar Mitzvah de sus primas gemelas. Amy pasó gran parte de esas vacaciones practicando acordes de guitarra de canciones de Alanis Morissette o anotando sus propias composiciones.

Conectó con su productor, Mark Ronson, sobre su identidad anglo-judía compartida.

Ronson continuaría trabajando con otros artistas superestrellas como Lady Gaga y Bruno Mars.

Del libro: El productor Mark Ronson también pareció darle la libertad creativa que necesitaba. Amy, un niño judío originario del norte de Londres, sentía afinidad con él y respondía a sus modales tranquilos, lo que le permitió prosperar.

Ella no sentía que las identidades judías estuvieran suficientemente representadas en el teatro o la música.

Posteriormente no pensó que podría ser parte de esos mundos.

De una cita del libro: “Cuando era pequeña, mi sueño era ir a la escuela de teatro, pero nunca fue algo que pensé que me sucedería… Era una niña judía del norte de Londres y cosas así no suceden. Esto no les sucede a las chicas judías del norte de Londres llamadas Amy Winehouse”.

Esperaba que las niñas vieran sus experiencias más difíciles representadas en su música.

De una cita del libro: “No soy una chica de chicas. Nunca formé parte de una escena en la que fuera la líder de un grupo de chicas judías que cantaban jazz. No conozco a nadie como yo. Sé que si soy honesto conmigo mismo y honesto acerca de mi tiempo y lo que hago con mi vida, sé que hay chicas que escucharán eso y dirán: Pensé eso, no soy un idiota. He pasado por momentos en los que he estado tan jodido por una situación que tuve que escribir todo y los sentimientos que tuve que reconocer. Alguien más podría escuchar eso y sentir que no soy un imbécil por sentir esas cosas acerca de este hombre”.

Incluso durante su etapa de rock grunge, su madre la hizo vestirse como una “normal” para este bar mitzvah familiar.

Del libro: “Amy pasó por una fase grunge adolescente, pero cada vez que se vestía elegante siempre lucía encantadora”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai