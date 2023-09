“Tuvimos evaluaciones equivocadas”: casi todos los archivos restantes de la guerra de Yom Kippur desclasificados

Antes del 50.º aniversario, los Archivos del Estado revelan miles de documentos y registros sobre el fracaso de los servicios de inteligencia que precedieron a la guerra, debates sobre un ataque preventivo y más.

Un mes antes del 50º aniversario de la Guerra de Yom Kippur, los Archivos del Estado de Israel publicaron el jueves una colección completa de miles de documentos, fotografías, grabaciones y vídeos, que ofrecen una mirada en profundidad a la forma en que se manejó la guerra y los principales fracaso de inteligencia que lo precedió.

Si bien muchos protocolos y documentos relacionados con la toma de decisiones antes y durante la guerra de 1973 han sido desclasificados a lo largo de los años, ahora se ha puesto a disposición del público todo el material, con la excepción de un puñado de archivos que permanecen sellados.

Un sitio web especialmente designado muestra ahora (actualmente sólo en hebreo ) unos 3.500 archivos que contienen cientos de miles de páginas, 1.400 documentos originales en papel, 1.000 fotografías, 750 grabaciones, 150 minutos de deliberaciones gubernamentales y ocho videoclips. Subir el material tomó dos años y medio de trabajo.

“Esta es una visión de 360 ​​grados de la historia de la guerra, que afectó a todos los ámbitos de la vida en Israel”, dijo la archivera estatal Ruti Abramovitch. “Esta es la exposición más grande que jamás hayan realizado los Archivos del Estado”.

Algunos de los documentos proporcionan registros de las deliberaciones entre la entonces primera ministra Golda Meir y los jefes de seguridad en los días y horas antes de que Siria y Egipto lanzaran la guerra coordinada el 6 de octubre de 1973, cuando Israel celebraba Yom Kippur.

Israel no esperaba que el ataque se materializara a pesar de las evidentes señales de que los ejércitos se estaban preparando para una invasión, creyendo que tras la derrota de Egipto seis años antes en la Guerra de los Seis Días, El Cairo sólo atacaría si primero obtenía la capacidad de paralizar la Fuerza Aérea de Israel.

Un día antes de que comenzara la guerra, el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Eli Zeira, le dijo a Meir que la evaluación predominante era que la “preparación de Israel surge principalmente del miedo a nosotros”, y agregó: “Creo que no están dispuestos a atacar, no tenemos pruebas. Técnicamente, son capaces de actuar. Supongo que si están a punto de atacar, tendremos mejores indicaciones”.

En otra evaluación horas más tarde, Zeira y el jefe del Estado Mayor de las FDI, David Elazar, repitieron su postura de que lo más probable es que Siria y Egipto estuvieran planeando una agresión limitada o incluso simplemente desplegando fuerzas a la defensiva.

Elazar añadió: “Debo decir que no tenemos pruebas suficientes de que no tengan intención de atacar. No tenemos indicios concluyentes de que quieran atacar, pero no puedo decir, basándome en mis conocimientos, que no se estén preparando”.

A la mañana siguiente, a las 7:30 am (6,5 horas antes de que comenzara la guerra), el secretario militar de Meir le leyó un telegrama nocturno del jefe del Mossad, Zvi Zamir, indicando que la guerra era cuestión de horas.

Luego, la discusión se centró en si se debía lanzar un ataque preventivo, como lo hizo Jerusalén en la guerra de 1967, antes de que varios ejércitos enemigos pudieran implementar su plan de ataque.

Pero el Ministro de Defensa Moshe Dayan dijo: “No podemos permitirnos lanzar un ataque preventivo esta vez, desde una perspectiva diplomática. En la situación actual, incluso cinco minutos antes es imposible”.

Meir estuvo de acuerdo: “Un ataque preventivo es muy tentador, pero esto no es 1968. Esta vez, el mundo está mostrando su fea cara. No nos creerán”.

Otra cuestión era si filtrar públicamente el conocimiento de Israel sobre el inminente ataque para evitar que se materializara.

“La fuente de Zvika [Zamir] dice que la guerra puede frustrarse filtrando [la información]. Zvika sugiere hacer esto”, dijo el ministro Yisrael Galili, cuya próxima sentencia aún permanece secreta.

El ministro Yigal Alon abogó por filtrar el conocimiento del plan de ataque a los medios de comunicación antes de una reunión de gabinete prevista para el mediodía de ese día. Sin embargo, Meir solo respaldó la filtración de información a diplomáticos extranjeros, y terminó reemplazando al embajador estadounidense Kenneth Keating después de que Dayan dijera: “Debemos actuar con cuidado, para que no entre el pánico”.

Meir pidió a Keating durante su reunión que transmitiera un mensaje a Egipto: “No tenemos dudas de que ganaremos, pero queremos anunciar… que no estamos planeando un ataque, pero por supuesto que estamos listos para repeler su ataque”.

Cuando Keating preguntó si Israel atacaría de forma preventiva, Meir respondió que no, “aunque nos lo habría facilitado mucho”.

Un día después de que se materializara el ataque, sorprendiendo nuevamente a Israel ya que ocurrió antes de lo esperado, Dayan reconoció ante Meir y Alon que se había demostrado que sus evaluaciones eran erróneas.

“Teníamos una evaluación basada en la guerra anterior y era incorrecta. Nosotros y otros teníamos evaluaciones equivocadas sobre lo que sucedería durante el intento de cruzar [el Canal de Suez]”, dijo.

Sólo unos días después, después de que Washington estuviera convencido de que Israel no había iniciado la guerra, Estados Unidos proporcionó armas, y Meir dijo: “Hay una decisión en principio de [el presidente estadounidense Richard] Nixon sobre los [aviones de combate] Phantom. Ahora sólo queda la cuestión de llevar esto a cabo. [El secretario de Estado de EE.UU., Henry] Kissinger está buscando una manera de transportarlos por avión”.

Los protocolos fueron documentados en el diario personal escrito a mano de Eli Mizrahi, director de la oficina del primer ministro en ese momento, algunas partes del cual han sido publicadas anteriormente.

Según los Archivos del Estado, el material recientemente publicado “documenta en tiempo real acontecimientos en todos los ámbitos: el político, el militar, el internacional, el público y el civil”.

Estos incluyen “deliberaciones del gobierno, consultas político-militares, reuniones de los comités de la Knesset, correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores… y evaluaciones de la situación respecto de la conducción de la guerra y la defensa civil y la organización del frente interno durante la misma”.

El material, según los Archivos del Estado, “ofrece una visión fascinante del proceso de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre por parte de los líderes, los combates en los distintos frentes, los contactos políticos que tuvieron lugar con la mediación de Estados Unidos al final de la guerra y después, con Egipto y Siria, y el camino que llevó a la firma de acuerdos de separación de fuerzas con Egipto y Siria”.

La guerra de 1973 terminó con un alto el fuego final el 24 de octubre, en el que Israel retuvo el control de la península del Sinaí y los Altos del Golán, que había conquistado en la Guerra de los Seis Días.

Más de 2.500 soldados israelíes murieron y miles más resultaron heridos en los combates, junto con miles de soldados egipcios, sirios e iraquíes muertos y heridos.

