Comienza el torneo mundial de ajedrez en Jerusalén, con estrella acusada de hacer trampa

El competidor estadounidense Hans Niemann aparece por primera vez desde que demandó al No. 1 del mundo Magnus Carlsen por $ 100 millones por difamación por acusaciones de engaño.

El Campeonato Mundial de Ajedrez por Equipos comenzó este domingo en Jerusalén, con la primera aparición de la estrella estadounidense de ajedrez Hans Niemann desde que demandó a un rival por un escándalo de trampas de alto perfil que sacudió el mundo del ajedrez y se extendió más allá de sus límites.

Doce equipos masculinos de primer nivel, incluido Israel, competirán por el título mundial en la competencia de una semana en la capital.

Niemann, de 19 años, demandó al campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen el mes pasado en Estados Unidos por 100 millones de dólares, acusándolo de difamación.

Carlsen ha acusado a Niemann de hacer trampa, incluso cuando el advenedizo derrotó a Carlsen en una sorpresiva victoria a principios de este año. Niemann admitió haber hecho trampa en los partidos en línea cuando era joven, pero dijo que no lo ha hecho en los últimos años.

Chess.com, una institución líder en el mundo del ajedrez, dijo en un informe el mes pasado que Niemann probablemente haya hecho trampa en más de 100 partidas, incluso en eventos con premios en metálico.

La plataforma, con decenas de millones de usuarios, puede aprovechar su enorme base de usuarios para tomar determinaciones estadísticas sobre las trampas. A principios de septiembre, la plataforma prohibió a Niemann por hacer trampa en el sitio.

En una revancha con Niemann, Carlsen renunció después del primer movimiento en protesta, diciendo que se negaba a competir con un tramposo.

Niemann ocupa el puesto 8 en los EE.UU. y el 40 en todo el mundo, mientras que Carlsen ha mantenido su clasificación como el mejor jugador internacional. El adolescente figura como el principal competidor en el torneo de Jerusalén para el equipo de EE. UU., que está dirigido por el capitán John Donaldson.

La escuadra estadounidense y algunos otros equipos se presentan en Jerusalén sin sus mejores jugadores. El principal competidor de Israel, Boris Gelfand, está ausente.

Con toda su fuerza, el equipo de EE.UU . ocupa el primer lugar a nivel mundial.

El equipo de Israel está dirigido por Maxim Rodshtein y la capitana Ilana David.

Kyiv también ha enviado un equipo nacional a la competición. A Rusia, una potencia en el deporte, se le prohibió competir como equipo nacional debido a la invasión de Ucrania por parte del país. Bielorrusia también fue expulsada de las competiciones internacionales por apoyar a Rusia, aunque los jugadores individuales de esos países pueden competir bajo una bandera neutral.

El torneo se lleva a cabo bajo un nuevo formato que agrupa a los equipos en dos grupos de seis que se enfrentan en una competencia de todos contra todos.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzan a una etapa eliminatoria, donde juegan dos partidos contra equipos contrarios hasta los cuartos de final, semifinales y final.

En la primera ronda de juego del domingo, Israel empató a India 2-2. Los otros miembros del grupo de Israel son Estados Unidos, Polonia, Azerbaiyán y Uzbekistán.

El otro grupo comprende los Países Bajos, Francia, Sudáfrica, China, Ucrania y España.

Israel se enfrenta a Uzbekistán más tarde este domingo.

El ministro de Asuntos de Jerusalén, Ze’ev Elkin, fue el anfitrión de la ceremonia de apertura del torneo junto con funcionarios de la Federación Internacional de Ajedrez.

El evento se llevará a cabo en el Hotel Dan de Jerusalén y cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes y el Ministerio de Asuntos de Jerusalén.

Los juegos finales tienen lugar el viernes.

Israel organizó un evento de alto nivel para jugadores individuales, parte del ciclo del campeonato mundial, en Jerusalén en 2019.

