Un neonazi está construyendo un complejo en la zona rural de Maine para su ‘Tribu de Sangre’

En los acres que compró en el estado más blanco del país, Christopher Pohlhaus pretende “cambiar el nombre de la esvástica”

El neonazi Christopher Pohlhaus se encuentra sobre una bandera israelí mientras sus seguidores hacen el saludo nazi y sostienen una pancarta con la esvástica.

Por Beth Harpaz

Un destacado neonazi que viaja por el país fomentando el odio ha comprado 10 acres en los bosques de Maine con la intención de construir un refugio para sus seguidores.

El ex marine Christopher Pohlhaus, líder de la Tribu Sangre, está limpiando un terreno de un camino de tierra en la pequeña ciudad de Springfield, con una población de 400 habitantes. Springfield está a 70 millas de Bangor, que es la tercera ciudad más grande de Maine y hogar de tres sinagogas.

“Si vas a la sala de chat en la que está activa la Tribu Sangre, el antisemitismo aparece cada minuto del día”, dijo Jeff Tischauser, investigador del Southern Poverty Law Center y autor de un informe sobre Pohlhaus para el proyecto Hatewatch del SPLC . Tischauser ha hablado con Pohlhaus y monitorea a la Tribu Sangre en la aplicación de mensajería cifrada Telegram.

“Están criticando el control judío de Estados Unidos, vinculándolo con la ‘ teoría del gran reemplazo ‘, pensando que los judíos quieren fronteras abiertas porque quieren inmigrantes aquí para poder destruir la cultura blanca y controlar mejor el poder en Estados Unidos”. dijo Tischauser.

¿Por qué Maine? Es el ‘estado más blanco’ de la nación.

Más del 90% de los 1,3 millones de residentes de Maine son blancos , lo que lo convierte en el estado más blanco de la nación.

Los supremacistas blancos piensan que “la demografía racial equivale a una ideología política”, dijo Tischauser. “Creen que podrían conseguir que la gente esté de su lado. Así de delirantes son”.

En una campaña de recaudación de fondos citada por la Liga Antidifamación , Pohlhaus describió la propiedad de Maine como “un área comunitaria/de retiro en la que podemos capacitarnos y ayudar a las familias a mudarse”. Llamó a la reunión celebrada allí un “hermoso campamento familiar racista”.

“Afirma haber elegido Maine porque es más barato que otros lugares de mayoría blanca”, dijo Carla Hill , directora de investigación del Centro sobre Extremismo de la ADL. “Ha comparado específicamente el costo con el noroeste del Pacífico, que es un lugar popular entre los extremistas”. Su objetivo final es crear un “etnoestado blanco” en Maine.

¿Quién es Christopher Pohlhaus?

Pohlhaus creció en Maryland y luego se mudó a Alabama con su padre, descrito por Tischauser como un “ministro pentecostal y cuidador de serpientes”.

“Chris iba en esa dirección” – siguiendo el camino de su padre – “cuando comenzó a involucrarse en la política libertaria casi al mismo tiempo que ingresó a la Infantería de Marina”, dijo Tischauser. Estuvo destinado en Japón y luego en California, “donde se convirtió en lo que él llamaría ‘despertado a la cuestión judía y a la cuestión racial’”.

Sus peroratas intolerantes lo convirtieron en una celebridad de Instagram hasta que el sitio lo bloqueó. Apodado “El Martillo”, Pohlhaus ahora tiene miles de seguidores en Telegram y otras plataformas.

El año pasado, Pohlhaus fue fotografiada ondeando banderas con la esvástica y cantando “Sieg Heil” en protestas anti-LGBTQ+ en Ohio y otros lugares. Gana dinero como tatuador muy solicitado, vendiendo propaganda extremista, hablando en varias plataformas en línea y mediante campañas de financiación colectiva, según la ADL.

Participó en un esfuerzo por degradar el aniversario del asesinato de George Floyd vendiendo pegatinas con esvásticas y las palabras “Estamos en todas partes”, según un informe de la ADL . Y está planeando una protesta en septiembre en Florida con la Liga de Defensa Goyim, el grupo conocido por colocar volantes antisemitas y pancartas nazis en lugares de alto perfil, dijeron Hill y Tischauser.

Pohlhaus se mudó de Texas a Maine en 2022. Tiene un aserradero en Springfield y planea “construir cabañas con troncos de cicuta”, según un artículo del Bangor Daily News .

La periodista que escribió la historia, Kathleen Phelan Tomaselli, visitó la propiedad de Pohlhaus pero no encontró a nadie allí. Los funcionarios de la ciudad le dijeron que se requerirá que Pohlhaus obtenga permisos y cumpla con varias regulaciones antes de emprender cualquier construcción.

Mientras tanto, Pohlhaus hace un espectáculo ante sus seguidores sobre cómo vivir de la tierra. Tomaselli encontró fotos en Telegram y otros sitios “de él pescando en Maine y cocinándolo”, dijo en una entrevista telefónica, junto con imágenes de los rituales de iniciación de la Tribu Sangre realizados en la propiedad.

Esa iniciación consiste en cortar la palma de un miembro con una lanza y untar el mango con sangre.

Pohlhaus compró la propiedad de Springfield por 25.000 dólares con Fred Boyd Ramey, propietario de una empresa en Wyoming llamada White Working Class Consulting. El propietario anterior no identificado les permite pagar el terreno en cuotas durante cuatro años, en lugar de obtener una hipoteca bancaria tradicional, según el SPLC.

Pohlhaus ha dicho que posee 100 acres en Maine , pero Hill dijo que solo ha visto la escritura de 10 acres en Springfield.

La recepción en Maine

Pohlhaus “habla de gente que viene de fuera de Maine” para unirse a él allí, dijo Tischauser. Pero no ha visto evidencia de las afirmaciones de Pohlhaus de que “hay habitantes de Main que apoyan activamente al grupo”.

Y los comentarios de los lectores sobre la historia del Bangor Daily News estaban “todos en contra de su comportamiento”, dijo Tomaselli. “La gente estaba realmente decepcionada al ver que esto estaba sucediendo aquí”.

El Bangor Daily News también informó que un gimnasio local Planet Fitness prohibió a Pohlhaus usar sus instalaciones debido a su ropa.

Pohlhaus “ tiene un enorme tatuaje de una esvástica en el pecho”, dijo Tischauser, y muchos gimnasios tienen reglas que prohíben la exhibición de imágenes o lemas ofensivos.

Hill calificó la prohibición del gimnasio como una medida valiente y “una buena manera de señalar que no somos así aquí en Maine”.

Shannon Moss, portavoz de la Policía Estatal de Maine, dijo que la agencia “ está al tanto de Christopher Pohlhaus pero no ha tenido ninguna interacción con él”.

“Es hora de que el gobernador, el fiscal general de Maine, el fiscal de distrito del condado de Penobscot y el fiscal federal trabajen para acabar con estos nazis y enviar a este tipo de regreso a Texas”, dijo el martes el senador estatal de Maine, Joe Baldacci, a través de X, la plataforma . anteriormente conocido como Twitter .

La comunidad judía de Maine

Los judíos han vivido en Maine durante más de 200 años. Durante décadas, el legado de los inmigrantes judíos que vendían mercancías en Maine perduró en los nombres de minoristas locales como Levine’s , una tienda de ropa que estuvo ubicada en Waterville durante más de un siglo. Muchas de las fábricas de Maine también eran propiedad de judíos, incluida la famosa Dexter Shoe Company .

Las estimaciones de la población judía de Maine hoy oscilan entre 12.550 y 20.000 . El estado alberga 15 congregaciones judías y varios campamentos de verano judíos.

La Congregación Beth Israel, una sinagoga conservadora en Bangor fundada en 1888, es la sinagoga en funcionamiento continuo más antigua de Maine. Su rabino, Bill Siemers, calificó la noticia sobre Pohlhaus como “impactante y aterradora”. Esto es algo muy nuevo y preocupante”.

Dijo que los miembros mayores de Beth Israel todavía cuentan historias sobre convenios restrictivos que les impedían comprar casas en ciertos vecindarios de Bangor, pero “no había historias de nazis”.

Sin embargo, la sinagoga “no esperó a que esto llegara a Maine antes de tomar medidas para protegernos”, dijo Siemers. “Después de la masacre del Árbol de la Vida, aumentamos la seguridad”.

‘No tengo miedo’

El presidente de Beth Israel, Brian Kresge, se mostró desafiante cuando se le preguntó sobre Pohlhaus.

“No tengo miedo”, dijo. “ Con los Días Santos acercándose, las tres congregaciones de Bangor tienen excelentes sistemas y prácticas de seguridad, y más de unos pocos feligreses armados”.

Kresge añadió que los ex marines como Pohlhaus “no son los únicos tipos duros que existen”. Varios feligreses de Beth Israel son miembros actuales o anteriores del ejército o de las fuerzas del orden. Eso incluye al propio Kresge, un miembro de la Guardia Nacional de Maine que sirvió como paracaidista en la 101 División Aerotransportada del ejército estadounidense.

También señaló que la sinagoga tiene buenas relaciones con otras sinagogas, iglesias locales y un centro islámico cercano. Cuando una esvástica desfiguró su edificio hace unos años, el video de otra sinagoga ayudó a atrapar a los adolescentes responsables.

“Tenemos más amigos que los neonazis, y la fuerza policial proactiva de Bangor invariablemente intensificará las patrullas como siempre lo hace”, dijo Kresge. “Claro, estos gatos tristes pueden comprar un terreno en el condado de Penobscot, pero no son habitantes de Maine y los habitantes de Maine no los reciben con agrado”. Añadió que “son nuestros amigos LGBTQ+ los que más me preocupan”.

Cambio de nombre de la esvástica

Los seguidores de Pohlhaus han “hablado repetidamente sobre querer destruir o destrozar los cementerios judíos”, dijo Tischauser, pero no hay evidencia de que Pohlhaus esté planeando vandalismo en Maine, ataques a sinagogas u otros lugares donde se reúnen los judíos.

Y si bien poseer un arma o escuchar un disparo no es inusual en la zona rural de Maine, no hay informes de almacenamiento de armas o prácticas de tiro en el sitio de Springfield.

Propiedad en Springfield, Maine, propiedad del neonazi Christopher Pohlhaus. Cortesía de Kathleen Phalen Tomaselli/Bangor Daily News

“Él le dice a la gente que no abra el porte”, dijo Tischauser. “Quiere que su óptica esté puesta en las esvásticas”.

Hill estuvo de acuerdo y dijo que no cree que el complejo de Springfield sea un campo de entrenamiento de la milicia. “No veo chalecos de Kevlar ni gateo por el suelo con rifles”, dijo. Pohlhaus está más centrado en ” cambiar el nombre de la esvástica encontrando una manera de darle más poder y normalizarla”.

Hill enfatizó que las actividades de Pohlhaus “no son representativas de la comunidad de Maine en general. Eso está claro. Se mudó allí como un extraño y cualquiera que les dé la bienvenida y se una a ellos también es un extraño”.

Pero aunque los extremistas no parecen tener ahora mucho apoyo en Maine, dijo Hill, no se equivoquen: “Son parte del tejido de Estados Unidos”.

Fuente: Fordwar news

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai