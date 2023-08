Caos ¿y los alumnos? En la luna

El titular alude apenas a las noticias de una semana que jaquean a la humanidad. Maui, una zona turística importante de Hawai es el escenario de uno de los peores desastres naturales por los incendios producidos por el calor extremo. Eso que también ocurre en Australia, Canadá, EE.UU. Israel, Grecia, Portugal y son un gran indicador de cosas que ocurren en el corto plazo cuyas implicancias de medio plazo no queremos ver. Es como quien se inicia como fumador y piensa que fumar unos cuantos cigarrillos diarios no van a determinar que tenga cáncer por lo que no le presta mayor atención… hasta que tiene cáncer

Algo de eso nos pasa a los seres humanos en general cuando tenemos que enfrentar peligros del mediano y largo plazo con las acciones del corto plazo. Es también el caso del calentamiento global, la extinción de las especies, la contaminación ambiental, los primeros crímenes del narcotráfico en México, Colombia, Perú, Ecuador que amenazan crecientemente a los gobiernos y periodistas de la ruta de la droga por todo el planeta.

Las denuncias continuas a la mitad de congresistas peruanos prontuariados aún no alcanzan para que los electores usen su inteligencia al otorgar sus votos. ¿Cómo puede gobernarse un país cuando los que acceden a los puestos parlamentarios son personas que tuvieron que apelar a caminos vedados para conseguir recursos que los haga conocidos y con ello tener ventajas para ser elegidos? Con ello convierten al congreso en un gran mercado donde se compra y se vende de todo, desplazando la imagen de los políticos con rectitud política y vocación de servicio de antaño…

Agreguemos la posible victoria del enjuiciado Trump, la aparición de una nueva cepa del virus del covid19 que amenaza a la humanidad, la guerra armada de Rusia con Ucrania, y la guerra comercial entre China y EE.UU., el gobierno de Netanyahu y la seria amenaza para la democracia en Israel, etc.

Siendo así, la gran pregunta es cómo hacemos para que nuestros estudiantes sepan en qué mundo viven, si es que estos temas no son abordados sistemáticamente en las clases… Y no me refiero a una que otra mención de 15 minutos de algún tema, sino a convertir los temas del mundo real en parte del núcleo duro del aprendizaje continuo que debe tener un espacio irrenunciable en la cotidianidad escolar semanal. Tratar que los alumnos sepan en qué mundo viven y cómo se avizora el que vendrá incluyendo la previsible escasez del empleo y acceso a ingresos para sostener una vida digna en un mundo crecientemente automatizado y atravesado por Inteligencia Artificial, en relación al cual buena parte de la humanidad se siente actualmente pesimista.

Yo soy de los que proponen que abordar semanalmente esta temática sea un núcleo duro del currículo y contar con horas semanales tanto para sesiones informativas como para el abordaje de cada tema en las horas del área disciplinar que le sea afín, como el calentamiento global en ciencias, el limitado crecimiento económico en economía, el crimen organizado y la corrupción en ciencias sociales, la inteligencia artificial en tecnología y así sucesivamente.

Los estudiantes tienen que saber en qué mundo viven y cómo se avizora el mundo por venir para no llegar desarmados e indefensos y para que desde temprana edad sientan los desafíos que como ciudadanos tendrán que encarar.

La triste realidad es que aun habiendo colegios que reconocen que esto es importante, son limitadísimos los que hacen algo al respecto, esperando que ocurra alguna magia en el cerebro de los estudiantes que los ubique en un mundo para el cual la escuela no los prepara. Por lo demás, esa ausencia hace que los estudiantes se aburran, sientan irrelevante la vida escolar, la cual se vuelve cada vez más angustiante e improductiva.

Los colegios que se atrevan a hacer de esta actualidad parte de su núcleo curricular les darán herramientas y ventajas a sus alumnos para que se sientan más empoderados y defendidos cuando les toque asumir alguna responsabilidad sobre las amenazas a la vida democrática y pacífica a la que aspiramos las personas de bien.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai