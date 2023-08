La persecución a los homosexuales por los Nazis

Alguno de los que viajaron por Polonia y por Ucrania recordarán a Bruno Schultz. Recordarán su ciudad su historia, algunas de sus obras que están en su pequeño museo y otras en Museo de Varsovia.

Todo el Enigma de la obra devorada por las catástrofes de su propio tiempo, por el odio y el genocidio parece concentrarse en nuestra época en figuras Legendarias, como la del escritor, dibujante, y pintor polaco *Bruno Shulz* quien seguía enseñando en las mismas escuelas bajo mando ruso. Mientras tanto participaba en una exposición de pintura en la asociación de artistas plásticos de Lvov.

El primero de julio de 1941 el ejército alemán ocupa Drogovich. Cierran las escuelas. Schulz pierde el trabajo y queda bajo la protección del oficial de las SS Félix Landau, quien se aprovecha de sus cualidades de pintor.

Hace murales en las paredes de la habitación del hijo pequeño de Landau, en la Reitschule, y en el casino de la gestapo.

Acto seguido trasladan a los judíos al gueto. Shulz, con sus familiares, es desplazado a una casa en ruinas de la calle STOLARSKA.

Empieza a guardar sus manuscritos y dibujos en varias cajas y se las entrega a sus amigos de fuera del gueto.

Enferma. Intenta recuperarse en un ambulatorio judío. Está desnutrido y sufre una profunda depresión.

Consigue papeles falsos con ayuda de sus amigos de Varsovia.

Pretende escapar.

Subida de Drogovich. Con el apoyo del judenrat, trabaja durante unos meses catalogando las bibliotecas polacas confiscadas por los soviéticos y después por los alemanes.

El 19 de noviembre de 1942, B Bruno Schulz intenta escapar de Drogobitch con papeles falsos y la ayuda económica de sus amigos. A las 11 de la mañana se dirige al Judenrat para recoger su ración de alimentos y coincide con una Aktión salvaje de la gestapo contra los judíos.

Muere asesinado de un disparo, ejecutado por Karl Gunter,y y antagonista de Landau.

La trágica muerte de Bruno Schultz, de un tiro en la nuca efectuado en plena calle por un oficial de las SS, se convirtió en todo un símbolo, lo mismo que la Misteriosa desaparición de su manuscrito El Mesias , que aquellos días estaba escribiendo y que probablemente estuviera ya finalizado.

No fue más que un ajuste de cuentas entre asesinos. Felix Landeau, había hecho matar al judío particular de Carl Gunter, unos días antes, y este último se vengó de él al ver pasar a Schulz por la calle. He matado a tu judío le dijo.

La Segunda Guerra Mundial no solo decidió sobre la vida de Bruno Schulz, sino que también resultó una experiencia cruel y destructiva para su creación.

Fueron Arthur Sandauer y Jerzy Ficowski los primeros en proyectar la obra de Schulz universalmente.

En los años 50, Sandauer publicó un esbozo titulado la realidad degradada (es un tratado sobre la prosa de Bruno schulz) durante mucho tiempo marcó una forma de interpretar los relatos de Bruno schulz.

La mayor colección de obras gráficas de Bruno Schulz ( alrededor de 300 piezas) se encuentra en el Museo de literatura Adám Mickiewicz de Varsovia.

Algunos de sus libros, quizás el más valioso en descripciones y prosa romántica:

Las Tiendas de Color Canela.Sefarad editores 2012.

El sanatorio de la Clepsidra(relato)Editores Maldoror 2011

La calle de los cocodrilos. Editado en Chile editorial Hueders 2013.

La República de los Sueños. Maldoror ediciones. 2005

Ensayos críticos Maldoror ediciones 2004

El libro idolatra Maldoror ediciones 2003

Bibliografia: Bruno Schultz. Obra Completa. España 2016.paginas 6/8.

Bruno Schultz Ensayos Críticos.España.2005 pag3.

Investigación de M. Sinay para su libro En Nombre de todos los ausentes. Editorial el Emporio.

Los libros de Bruno son imprescindibles, sus pinturas UNICAS. Tenía el destino de un gran artista. También fue asesinado por el nazismo. Memoria. Siempre Memoria. Porque la humanidad toda perdió acceder a textos y pinturas únicas e irrepetibles para la cultura y educación.

