Solicitada de los referentes del Mossad, el Shin Bet y las FDI para que Netanyahu suspenda la reforma judicial

Al Primer Ministro Sr. Benjamín Netanyahu:

Nosotros, los jefes del Mossad y el Shin Bet, el jefe de personal, los generales de las FDI en las reservas, los jefes de división en el Mossad y el Shin Bet, lo vemos directamente responsable del grave daño a las FDI y la seguridad de Israel.

Primer Ministro, el gobierno israelí encabezado por usted está promoviendo medidas legislativas mientras ignora por completo el daño a la democracia israelí. La acción legislativa rompe el terreno común de la sociedad israelí, desgarra a la gente, desmantela las FDI y daña gravemente la seguridad de Israel.

El proceso legislativo viola el contrato social que ha existido durante 75 años entre el gobierno de Israel y los miles de comandantes y soldados de reserva de las fuerzas terrestres, aéreas, navales y de inteligencia que se ofrecieron como voluntarios durante muchos años en las reservas para defender el Estado democrático de Israel, y ahora anuncian con el corazón roto que están suspendiendo su voluntariado.

Nosotros, los generales de las reservas, los jefes de división en el Mossad y el Shin Bet, estamos con ellos y apoyamos plenamente a los combatientes que decidieron tomar medidas y suspender su voluntariado para el servicio de reserva. En este momento difícil, es un acto de responsabilidad nacional defender la democracia israelí.

Lo consideramos totalmente responsable de dañar la seguridad de las FDI e Israel, y esperamos que asuma la responsabilidad, detenga la legislación y comience un proceso de diálogo y cambios solo con un amplio acuerdo entre el pueblo y la Knesset.

Nosotros, veteranos de las guerras de Israel, nos sentimos como “en vísperas de la Guerra de Yom Kippur” y levantamos una señal de alto roja brillante frente a usted y su gobierno.

Firman:

El director retirado del Mossad Nahum Admoni

El ex director del Mossad Ephraim Halevy

Director retirado del Mossad Shabtai Shavit

El jefe retirado del Mossad Danny Yatom

El ex director del Mossad Tamir Pardo

Ex Director de la ISA Carmi Gilon

Director retirado de la ISA Yuval Diskin

Ex Director de la ISA Nadav Argaman

Teniente General (res.) Ehud Barak

General de División (res.) Moshe Bogi Ya’alon

General de División (Res.) Danny Halutz

General de División (res.) Ilan Biran

General de División (res.) Udi Adam

General de División Res. Udi Shani

General de División (res.) Amnon Reshef

General de División (Res.) Guy Tsurtomer

General de División (res.) Amos Yaron

General de División (res.) Emanuel Sakel

Mayor General (res.) Yaakov Mendy Or

Maj. Gen. Res. Nimrod Sheffer

Maj. Gen. Res. Shayka Gavish

General de División (res.) Aharon Zeevi Farkas

General de División (res.) Noam Tibon

Jefe de división retirado del Mossad Haim Tomer

General de División (res.) Moshe Ivry Sukenik

Jefe retirado de la División del Mossad Yitzhak Barzilai

El ex subdirector del Mossad, Ehud Lavi,

Maj. Gen. Res. Dr. Yom Tov Samia

General de División (Res.) Dan Harel

Ex Director Interino de la ISA Arie Felman

Jefe retirado de la División ISA, Tal Shaul

El ex director de la división del Mossad David Silberg

Jefe de División retirado del Mossad Roli Goren

Maj. Gen. Res. Alex Tal

General de División (Res.) Danny Rothschild

Maj. Gen. Res. Gadi Shamani

Maj. Gen. Res. Hagai Shalom

Ex subdirector del Mossad Naftali Granot

General de División (res.) Uzi Moskowitz

General de División (res.) Uri Sagi

Ex jefe de división del Mossad Amnon Sufrin

El ex jefe de división del Mossad Uri Chen

General de División (res.) Ran Goren

Jefe retirado de la División del Mossad Freddy Alfred Eini

El ex director de división del Mossad, David Solomon

General de División (res.) Amos Gilad

Director Adjunto Retirado de la ISA Ofer Dekel

Jefe de división retirado del Mossad Eyal Melamed

Jefe de división retirado del Mossad Yehiam Mert

General de División (res.) Gabi Ophir

El ex subdirector del Mossad Ilan Mizrahi

Maj. Gen. Res. Dudu Ben Baal Shem Tov

Jefe de división retirado del Mossad Israel Lavi

Mayor General (res.) Tal Russo

Maj. Gen. Res. Shai Avital

Jefe retirado de la División ISA Yinon Perry

Jefe de División retirado del Mossad Hagai Itkin

Jefe de división retirado del Mossad Shelly Harari

Jefe de división retirado del Mossad Kobi Avraham

General de División (res.) Amos Horev

El ex jefe de división del Mossad Boaz Goroditsky

Jefe de División de la ISA retirado Eli Bachar

General de División (res.) Eyal Ben Reuven

General de División (res.) Israel Ziv

Jefe de División retirado del Mossad Itzik Tzadik

Jefe de División retirado del Mossad Israel Telpaz

Dror Michman, jefe retirado de la división del Mossad

Maj. Gen. Res. Ami Sagis

General de División (res.) Amram Mitzna

Jefe de división retirado del Mossad David Meidan

Jefe de División retirado del Mossad A.B.

Ex Jefe de División de la ISA Ron Shamir

Maj. Gen. Res. Gil Regev

General de División (res.) Haim Erez

General de División (res.) Itzik Eitan

Jefe de División retirado del Mossad Aharla Scharf

El jefe retirado del Mossad Danny Yatom

General de División (res.) Ben Zion Farhi

Maj. Gen. Res. Menachem Einan

Jefe de División de la ISA retirado Arie Leibo Livne

Jefe retirado de la División ISA Haim Robowitz

General de División (res.) Avi Mizrahi

Jefe de División ISA retirado Haim King

Jefe de división retirado del Mossad Menachem Pakman

El ex Jefe de División de la ISA Yossi Chen

Jefe de División de la ISA retirado Gary Barnea

El ex jefe de división del Mossad Amir Ronen

El ex Jefe de División de la ISA Perry Golan

Jefe de División retirado del Mossad Nevo Erez

Jefe de División ISA retirado Yoni Hertz

General de División (Res.) Giora Eiland

Ex jefe de división del Mossad Moshe Divon

Jefe de División retirado del Mossad Hagai Gilan

General de División (res.) Yair Golan

General de División (res.) Moni Katz

Maj. Gen. Res. Eyal Eisenberg

El jefe retirado de la división del Mossad, Yuval Fine,

