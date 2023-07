El Backstage de Vilna

La semana pasada se celebró en Vilna, capital de Lituania la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el marco de un conflicto armado en acto, con efectos no sólo en Europa, sino a nivel global, y que a su vez se da en un escenario mundial en transición, pero antes de ir de lleno al análisis de lo que ha dejado la citada reunión, y para que quede claro la objetividad con que se tratará el tema de hoy, es necesario mostrar que tanto Rusia como la OTAN, han incumplido o violado Acuerdos y principios del Derecho Internacional, para así no ser víctimas de la “Desinformación”, que es un instrumento más, en el contexto bélico ruso-ucraniano, y que tiene dos fuentes, por un lado, las procedentes de fuentes oficiales y por otro, la que se produce en las redes sociales.

En diciembre de 1994, se da el Memorando de Budapest, sobre Garantías de Seguridad y en el que se abordó la cuestión de, amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, el que asimismo, contempló la entrega entre 1994 y 1996, del arsenal nuclear asentado en Ucrania a Rusia, el 3ro más poderoso a nivel global, a cambio de la garantía de seguridad, el que fue firmado por el gobierno de Moscú, sin embargo, en el 2014 y de manera unilateral se anexionó la península de Crimea al Estado ruso, previa ocupación por tropas del Kremlin, de ese territorio ucraniano cedido en 1954, y luego el 24 de febrero del año ppdo. invadieron Ucrania, dando inicio al actual conflicto, con lo cual se ha incumplido con los términos del Memorando señalado y de los más básicos principios del Derecho Internacional.

Pero sin justificar la agresión rusa, pero si para intentar comprender tal accionar, es necesario conocer como los EE.UU. y la OTAN, también incumplieron Acuerdos y compromisos asumidos, es así, que el 1 de agosto de 1975, en la 3ra Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación Europea, que se realizó en Helsinsky, Finlandia, el Acta Final rubricada por los EE.UU., Canadá, la ex URSS, los países europeos y Turquía, se definieron los siguientes principios: Abstención de la amenaza o el uso de la fuerza, la Inviolabilidad de las fronteras, la Integridad territorial de los Estados, el arreglo pacífico de las controversias y cumplir de Buena Fe las obligaciones del Derecho Internacional.

Ahora bien, el 9 de febrero de 1990, el entonces Sec. de Estado de los EE.UU., James Baker, en su reunión con el premier soviético Mijail Gorbachov, le manifestó la garantía que la OTAN no se expandería “ni una pulgada” hacia el Este, esta declaración tenía su antecedente en lo expresado por el entonces pte. George H.W. Bush a Gorbachov, en la Cumbre de Malta, de diciembre de 1989, en cuanto a que no se aprovecharía de las revoluciones en el bloque oriental, para perjudicar los intereses soviéticos, incluso durante 1990, durante el proceso de unificación alemana, el ministro de RR.EE. británico, Douglas Hurd, ratificó lo declarado por Baker y por el canciller alemán Helmut Kohl a Gorbachov, en cuanto a la importancia de no perjudicar los intereses y la dignidad soviética, y en ese mismo año, en Moscú, Baker le entregó al premier soviético, los 9 puntos que incluían la transformación de la OTAN, el fortalecimiento de las estructuras europeas, una Alemania sin armas nucleares, el tener en cuenta los intereses de seguridad de Moscú y el abandono del objetivo de separar Europa del Este de la URSS, que había sido la visión geopolítica del bloque occidental. Esa postura, también fue acompañada por el pte. francés Mitterrand y la 1er ministra británica Margaret Thatcher, para finalmente en julio de 1991, en Bruselas, los diputados del Soviet Supremo fueron recibidos por el Sec. Gral. de la OTAN, Manfred Woermer, quién les manifestó que el Consejo de la Organización y el mismo, estaban en contra de la expansión de la misma, en realidad 13 de los entonces 16 miembros ratificaron esa postura, el no cumplimiento de todo lo señalado, llevó al ex director de la CIA, Robert Gates, a criticar el seguir adelante la expansión de la OTAN hacia el Este, y de esta manera, se puede comprender la visión de la Rusia de Putin y su discurso de ver amenazados los intereses de seguridad, aunque no justifica lo actuado por el Kremlin desde el 2014 al presente.

Ahora, veamos que ha dejado la reciente Cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, por ejemplo, la foto protocolar que muestra a los Jefes de Estado y 1ros Ministros con una imagen de unidad y armonía, que no es tal, y la foto de Zelensky que fiel a sus cualidades histriónicas, con su vestimenta pseudomilitar, pretende convencer o conmover a los demás mandatarios, algo que en realidad no pasó, tal como él hubiera querido y que da pie a que analicemos el “detrás de escena” de la Cumbre.

Es así que Zelensky concurrió a Vilna, con la esperanza que la OTAN le abriera las puertas de par en par, o de mínima se estableciera un tiempo para el ingreso de Ucrania, sin embargo esto no ocurrió, las razones: el admitir su ingreso y por ende, al convertirse en miembro de la Organización y en el actual contexto bélico, implicaría la aplicación del Art. 5to de la Carta de la Alianza Atlántica, que activa la respuesta de Seguridad Colectiva, y por lo tanto, prácticamente Europa entraría en guerra con Rusia.

Asimismo, se pudo percibir en la Cumbre, los reproches del presidente ucraniano hacia Washington por no presionar a los demás miembros de la OTAN en establecer un plazo con fecha cierta para abordar el ingreso de Ucrania, aunque hay que tener en cuenta, que cursada la invitación a unirse a la Alianza, esto implica un proceso que demanda su tiempo y la unanimidad de los miembros, no obstante, la actitud de Zelensky derivó en una reunión bilateral con el pte. Biden, que se selló con un acuerdo con el G7, para apoyar a Kiev con más armas y más dinero, que en definitiva es la base de la “Estrategia Dual” delineada por EE.UU.

En paralelo, el ahora ex ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, quién renunció días pasados, tras la Cumbre de Vilna, declaró: “que tanto su país, como los EE.UU., Canadá y Suecia, llevaban tiempo preparando al ejercito ucraniano y sentando las bases para el suministro de armas” y de manera directa a Zelensky le dijo, “que la OTAN no era Amazon”, y estos dichos fueron como respuesta a los reiterados pedidos del pte. ucraniano por armamento, equipo y fondos.

También, y en la misma dirección y tras bambalinas, Francia le envío a Ucrania misiles de largo alcance, que son una versión gala de los que en su momento le suministró el Reino Unido, los que ya agotó el ejercito ucraniano, lo que ha posibilitado un excelente negocio al complejo industrial-militar estadounidense, pues ahora suministrará al gobierno de Macron, misiles similares.

Y si de armamento y del complejo industrial-militar de EE.UU. hablamos, surge la polémica del suministro de “bombas racimo” a Ucrania, algo que beneficia a aquel sector de la industria estadounidense, pues no había mercado para dicha arma, en razón de que están prohibidas en más de 100 países, lo que constituía un stock ocioso del que ahora puede desprenderse, obviamente, esto motivó la reacción de Moscú, que advirtió que respondería con la utilización del mismo tipo de bombas, lo que constituye un gran peligro para la población civil, pues a las víctimas consecuencia de su estallido, se suma que aquellas no que estallen, potencialmente se constituyen en minas antipersonales.

Siguiendo con el rubro, “provisión de armas”, no se puede dejar pasar por alto el retiro del veto de Turquía al ingreso de Suecia a la OTAN, que tiene como contrapartida, la entrega de aviones F16 al gobierno de Ankara, el que a su vez ha vuelto a presionar para su ingreso en la U.E., una situación delicada más allá de lo geopolítico, sino en lo que hace a lo geoeconómico, por los datos macro-económicos y la inflación de casi el 40% de Turquía, si tenemos en cuenta las exigencias de la Unión, sin embargo, el pte. Recep Tayyip Erdogan, se ha ubicado como el personaje de la Cumbre, pues es la clave para una mesa de negociaciones de paz en la guerra de Ucrania, lo que posiciona a Turquía en un actor relevante, pues por un lado, desde el punto de vista de la economía a nivel global, Ankara junto a la ONU, son los garantes en los Acuerdos para la exportación de materias primas en el marco del conflicto ruso-ucraniano, y en este escenario, la ONU le ha pedido al pte. Putin, que prorrogue el Acuerdo de Granos, hoy suspendido, a cambio de reconectar al Banco Central ruso al sistema SWIFF, y por otro lado, Turquía es el interlocutor en la mediación, al menos para conseguir un primer paso, un alto al fuego, para luego a través de conversaciones tripartitas, llegar a las negociaciones, que es lo que le planteó Erdogan a su homólogo estadounidense Biden y al resto de los miembros de la OTAN.

No se puede soslayar, que el pte. turco es de cierta forma el vocero de Vladimir Putin, y la proposición de Erdogan está diciendo, que el líder ruso estaría de acuerdo a sentarse a una mesa de negociaciones, siempre y cuando, la hoja de ruta se base en el Plan de Paz presentado por China, y además con la jugada de Erdogan, quedarán al descubierto, que miembros están por la negociación, como Francia, y quienes por la continuación de la guerra, habida cuenta de la documentación del Pentágono filtrada en la plataforma Disk-Org., que demuestran que efectivos militares británicos, estadounidenses, franceses, letones y holandeses, realizan tareas de inteligencia, lo que fue reconocido por sus respectivos países, lo que implica que este conflicto armado es una guerra encubierta entre la OTAN y Rusia, y donde Ucrania es el campo de batalla e instrumento de la Alianza.

Finalizando la columna de hoy, algunas conclusiones: 1) a las consecuencias lógicas que acarrea el conflicto ruso-ucraniano, continúa el impacto de la crisis energética, que se refleja en los indicadores macro-económicos que proyectan una recesión para la Eurozona, una situación similar a la que se produjo inmediatamente pos pandemia, lo que está provocando que algunos miembros de la UE, estén pensando más en ellos mismos y como afrontar la posible y probable recesión, antes que seguir contribuyendo al esfuerzo bélico, sin olvidar que el Banco Mundial ha estimado en u$s 411 mil millones lo que se necesitará para la reconstrucción y recuperación de Ucrania, 2) además de Turquía, el actor que también ha salido favorecido en la Cumbre de Vilna, es Polonia, no sólo por asegurarse la entrega de aviones F15, sino por algo que no se habla, pero que se señaló en la Columna del 3 de mayo ppdo., y que es, en la reunión entre Andrzej Duda, pte. polaco y Zelensky, en el pasado mes de abril en Kiev, donde a cambio del apoyo y ayuda de Polonia, Ucrania al finalizar el conflicto le cedería los territorios polaco-hablante de Volejn, Rovne y Lvov, que si bien en principio no obtuvo respuesta de Zelensky, ante la no tan exitosa contraofensiva de primavera, sería un medio para afrontar los problemas financieros con EE.UU. y la UE., lo que iría en contra del espíritu del Memorando de Budapest de 1994, 3) pese a que Zelensky manifestó, que la cumbre fue un éxito, la realidad es que sólo consiguió más de lo mismo, respecto a la ayuda del G7, pero en cuanto a formar parte de la OTAN, lo único que obtuvo fue, un compromiso sin fecha, justo cuando funcionarios de EE.UU. y de Europa, han confirmado que la contraofensiva ucraniana ha sufrido fuertes pérdidas de material y bajas, algo más del 20%, y que esto obliga a repensar nuevas estrategias, y 4) no quedó fuera de las conclusiones del documento final de la Cumbre de Vilna, la cuestión China y Taiwan e involucrar a la OTAN, lo que se condice con lo resuelto en la Cumbre de Madrid, en junio del 2022, donde se diseñó el nuevo modelo estratégico de la Alianza Atlántica respecto al escenario Asia-Pacífico, finalizando y respecto a futuras negociaciones de paz, la frase elegida es de Henry Kissinger, que dijo, “…el desafío no es dar con la absoluta satisfacción de todas las partes, sino con una insatisfacción balanceada y tolerable…”.-

