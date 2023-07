“Hoy siento un temor que no he sentido desde mi nacimiento en este país hace sesenta y tres años” Raanan Rein

Desde hace veintisiete semanas y de manera continua, la sociedad israelí se manifiesta en las calles en contra del proyecto de la Reforma Judicial.

Para ayudarnos a pensar esta realidad, entender algo de lo que está aconteciendo en Israel, dialogó con Radio Jai el profesor Raanan Rein, académico israelí, quien fuera vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, y especialista en temas de Latinoamérica.

Rein dijo que, efectivamente hoy es un día particular porque cientos de miles de personas han salido a la calle, están a punto de bloquear el aeropuerto internacional de Tel Aviv; y que ”la reacción de la sociedad civil israelí frente a este intento de golpe institucional en muchos sentidos admirable y fuente de inspiración para otros países”.

Declaró el académico que esta es una lucha que recién empieza, que aun los más optimistas los opositores al actual gobierno entienden que es una marcha que va a durar mucho tiempo porque saben que el gobierno por ahora no va a adoptar otra política.

Una de las paradojas es que en general las manifestaciones muchas veces se dan frente a dictaduras, o gobiernos autoritarios y en este caso, lo hacen hacia un gobierno que llegó por elecciones democráticas.

Al respecto Rein señaló que esta es sin duda, una situación compleja, pero que, sin embargo, la democracia no debe limitarse nada más al acto de elección una vez cada tantos años, que en cualquier curso de Ciencias Políticas o de Historia se intenta explicar a los estudiantes que la democracia tiene que ver también con el respeto hacia los derechos humanos, los derechos de las minorías, el pluralismo, la tolerancia, etcétera. Y que ellos lo que quieren, es protestar ahora, antes de que el régimen israelí, se convierta en un régimen autoritario.

Remarcó que hay que tomar en cuenta también los resultados de estas últimas elecciones o las anteriores, o las anteriores a las anteriores, para ver que la sociedad israelí está dividida, está fragmentada, y que, entonces, cualquier gobierno en los últimos años, el actual, pero también el anterior, liderado por Bennett, es un resultado de la votación de alrededor de la mitad de la población de oposición, y que su existencia depende a ciertas circunstancias.

Indicó que, en el caso del gobierno actual, si se cuenta el número de votos por partidos de oposición, incluyendo los que no logaron entrar al Parlamento, como en el caso de Meretz, hubo más votos a los partidos de la oposición que a los de la coalición gobernante. Señaló que es un juego de números, y subrayó que nadie discute la legitimidad del actual gobierno, pero cuando este representa a la mitad de la población, debería adoptar políticas de algún consenso con la gente.

“Según prácticamente todas las encuestas en todos los canales de televisión o los periódicos, la mayoría de la opinión pública no está a favor de este intento de golpe institucional, incluyendo a muchos votantes por el partido Likud”, reveló.

Mucha gente también, dentro de la derecha, tiene la impresión de que la extrema derecha, representada por Ben Gvir y Smotrich, de algún modo ha “secuestrado” al primer ministro Netanyahu, quien, en gobiernos anteriores no solía adoptar políticas radicales o de extrema derecha, y que quizás, por razones personales les deja a los sectores más extremistas, más fundamentalistas, dictar el curso de los eventos. “Eso es algo que muchos israelíes no estamos dispuestos a aceptar”, declaró.

Hay quien dice que en realidad lo que se está discutiendo en el fondo es la identidad judía del Estado de Israel, que de alguna manera estos temas estaban, ¿pero escondidos desde mucho tiempo atrás?

Sobre ello, el profesor Rein manifestó que en parte coincide con ello, y aseguró que si se le preguntara al Ministro de Hacienda si está de acuerdo con la visión sionista de Herzl, la respuesta sería negativa, o que intentaría ofrecer una respuesta que refleje no estar de acuerdo con la visión liberal del sionismo que tenía en mente Teodoro Hertzel, lo mismo que Ben Gvir y otros dirigentes del actual gobierno.

Y agregó que si se le preguntara a los ministros del actual gobierno, si están dispuestos a firmar de nuevo la Declaración de Independencia del Estado de Israel de mayo de 1948, seguramente la mayoría no la volvería a firmar.

“Para mí, para mucha otra gente, este es un gobierno anti sionista en muchos sentidos, es un gobierno que pone en peligro los intereses nacionales, israelíes, que de a poco nos van a empujar a un aislamiento en la escena internacional” afirmó.

Comentó Rein que Netanyahu está planeando un viaje a China, está intentando ponerse en contacto otra vez con Putin, que ya está hablando de un viaje a Turquía: “Pronto nos vamos a encontrar dentro de una familia que a mí por lo menos no me gusta, de países caracterizados por sus regímenes autoritarios”, expresó.

Describió la situación como “una guerra cultural” que no se limita a una cláusula en un proyecto de ley que tiene que ver con la comisión que va a elegir los jueces, sino un conflicto acerca del carácter judío y democrático del país.

Acerca de cómo salir de esto, el entrevistado consideró que lo más sensato sería pensar en un nuevo gobierno de coalición que incluyera a Netanyahu y al partido Likud, pero también al partido de Benny Gantz en lugar de los socios actuales del sionismo religioso dirigido por Ben Gvir y Smotrich. “No me parece imposible, pero la decisión está en manos de Netanyahu”, declaró. Y explicó que, si le conviene seguir con el actual gobierno de coalición para asegurar que en un momento logre parar el proceso judicial en su contra, entonces se va a seguir con el actual gobierno, así va a polarizar aún más la sociedad israelí, y eso va a tener un costo político, económico, e internacional; pero que quizá en este momento lo único que le interesa es su suerte personal y no los de las bases sociales del Estado de Israel.

No ve otra solución, teme que Israel esté al punto de una guerra civil, de una violencia en las calles de una tragedia que ni quiere imaginar.

No detecta en Netanyahu la “generosidad” como estadista para que prime el interés nacional por sobre sus situaciones personales, y con respeto a Gantz y Lapid , dijo que la dinámica en la calle hoy en día ya no tiene casi nada que ver con las decisiones de los políticos opositores. Lo que quieren es una solución más fundamental a los problemas identitarios de Israel, lo que le parece imposible en este momento. Hay que buscar ahora es una solución política. Sobre estos principios identitarios hay que negociar, pero en un clima más tranquilo, y no cuando cientos de miles de personas están en la calle.

“La naturaleza de la política implica ceder, llegar a una negociación, intentar mejorar las cosas, no necesariamente solucionar todos los problemas a la vez”.

Sobre Netanyahu dijo que uno de los principales problemas es que no le creen, que no se podría sentar con Gantz, por ejemplo prometiéndole algo, porque en el pasado no cumplió con sus promesas. El mismo ministro de Hacienda Smotrich hace unos meses, durante la campaña electoral, lo había acusado de “mentiroso”, y había manifestado que era alguien que usa y aprovecha a los demás para promocionar su propia agenda política, y que, entonces, cuando se tiene una reputación de este tipo, es más difícil llegar a algún acuerdo.

“Hoy siento un temor que no he sentido desde mi nacimiento en este país hace sesenta y tres años”, cerró con dolor.

Redacción: Prof Cita Litvak

