Cumbre de la OTAN, a 500 días de la invasión rusa a Ucrania

Ya han transcurrido más de quinientos días desde el inicio de lo que Vladímir Putin anunció como una “operación militar especial” que en pocas jornadas habría de cercenar todo el este de Ucrania, derribar al gobierno ucraniano e instalar a un nuevo presidente dócil a sus mandatos. Nada de eso ocurrió y sus cálculos fueron equivocados: la guerra se hizo larga y sin miras a ningún arreglo en el mediano plazo, fortaleció a la alianza atlántica y la invasión rusa generó un gran rechazo, excepto en nichos ubicados en los extremos ideológicos, que Putin cultiva y financia ya en la izquierda como en los nacionalismos.

Mañana martes comenzará la reunión cumbre de los miembros de la OTAN en Vilnius, la capital de Lituania, en una ubicación de mucho simbolismo en este contexto bélico, ya que fue una de las repúblicas que integraron la URSS desde 1940 –cuando fue invadida por órdenes de Stalin- hasta 1991. El hecho de que se celebre en la frontera con Rusia marca la postura de desafío al expansionismo de Putin, sobre todo en un momento en el que se ya es evidente su propia debilidad interna, tras la rebelión de hace tan sólo dos semanas del Grupo Wagner de Prigozhin, cuyo propio paradero resulta confuso, si es en Bielorrusia o la propia Rusia.

Para la propia alianza militar de la OTAN, esta cumbre tiene varios aspectos a definir, como ser la futura incorporación de Ucrania, a la que Biden y otros gobiernos supeditan no sólo el cese de fuego, sino también a reformas internas del país solicitante. A su vez, está pendiente el ingreso de Suecia, país que todavía mantiene el veto de la Turquía del presidente Erdogan, recientemente reelecto, y que es motivo de intensas negociaciones multilaterales. Aunque esta reunión cumbre no llegue a arribar a grandes conclusiones, sí muestra la persistencia en el apoyo a Ucrania y probablemente de aquí surjan algunos anuncios, no necesariamente inmediatos, de envío de nuevos tipos de armas para fortalecer la contraofensiva.

Lejos, muy lejos estamos de ver una salida diplomática de esta guerra, ya que la propia inestabilidad y fragilidad de Vladímir Putin por sus propios errores de cálculo y por la corrupción sistémica propiciada por el régimen instalado en el Kremlin. Quien posea la fortaleza moral tendrá el arma más poderosa para vencer en este conflicto.

Ricardo López Göttig

