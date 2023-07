“Si no se permite que se pueda hacer un juicio en ausencia, lo que hace es permitir al delincuente escaparse de la ley”- Alejandro Fargosi

Sumando voces de especialistas sobre la posibilidad de que la Argentina pueda llevar a los inculpados por el atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel a un Juicio en Ausencia, dialogó en Radio Jai el doctor Alejandro Fargosi ex miembro de la magistratura.

“Yo lo tengo clarísimo, la ausencia no es imputable al Estado que los está juzgando, (el argentino), sino que es imputable a los que están siendo juzgados, y si no se permite que se pueda hacer un juicio en ausencia, lo que hace es permitir al delincuente escaparse de la ley”, afirmó Fargosi.

Sin embargo, eso que ve “clarísimo”, no lo es en la práctica, porque, según lo manifestó, el Derecho Penal está concebido básicamente para proteger a los delincuentes en el mundo moderno y la consecuencia de esto la estamos pagando en todos los países del mundo. En la Argentina el índice de delitos sin sanción efectiva está cerca al 100% “No estoy exagerando, por lo cual nada me asombra”, indicó.

Señala que, en el caso concreto de la Argentina, que sufrió ataques terroristas que fueron salvajes, como todos los ataques terroristas, no podemos estar a veintinueve años charlando de si se hace o no se hace el juicio en ausencia.”El primer día se tendrían que haber puesto los pantalones con la relación con Irán”.

Los especialistas en el tema apoyan la utilización de esta herramienta jurídica, sin embargo nunca se avanzó en ello. Sobre ello, Fargosi indica que uno de los problemas graves que tiene la Argentina son los gobiernos, los jueces, y los empresarios. Los jueces tienen una actitud de temor para aplicar la ley, y destacó que, los que le tienen miedo a la ley no son los delincuentes, sino los jueces. “Esto es dramático; siempre encuentran alguna excusa, y sobre todo cuando se trata de temas que tienen que ver con los movimientos terroristas islámicos, que desde la masacre de Charlie Hebdo hay mucha gente que se cuida de ni si quiera mencionarlos.

Lo que sucede ahora en Francia es un fenómeno que parecería estar relacionado con esto, en el que determinados grupos no necesitan excusa para salir a romper todo o atentar, para protestar.

Sobre ello el doctor Fargosi recomendó primeramente “leer un poquito de historia”, saber qué pasó hace mil cuatrocientos años en España. También leer a un destacado escritor y responsable de guerra y novelista que es Arturo Pérez-Reverte que lo dice con la maestría de un escritor, es que en Europa no se han dado cuenta de que a su civilización la tienen que proteger y que los que no la protegen, la abandonaron. Señaló que esto es muy importante entenderlo, que es increíble cómo la corrección política imbécil que asola al mundo occidental va a terminar liquidando al mundo occidental. Y enfatizó en que todos los valores por los que nuestros antepasados dieron la vida, los que hemos disfrutado en la medida de las posibilidades, están puestos en tela de juicio por esta abdicación frente al despotismo islámico. “Es una locura”, expresó, y, dejó en claro que se refiere al despotismo islámico, y no al islam, porque el islam obviamente como todos los grupos humanos tiene gente maravillosa y gente nefasta, y que en este caso se está refiriendo a estos últimos.

Retomando lo de que “los jueces le temen a la ley” y que no actúan como deberían hacerlo, aplicando sanciones frente al delito, Fargosi indicó que, lo notable es que pasa lo mismo cuando se trate de los terribilísimos atentados que han sucedido en la Argentina, hasta de un corte de ruta. Todo tiene un denominador común, que es la impunidad. Y esa impunidad se aplica no solamente a los que violan la ley desde su ámbito privado, los piqueteros o los terroristas o los ladrones, sino hacia los que aplican la ley mal o al revés, que son los gobiernos que están pulverizándonos. Para eso el abogado recomienda leer los primeros treinta artículos de la Constitución y que lo único que tenemos que hacer es cumplirlos.

Cita como un ejemplo de lo que estamos hablando, las expresiones de Luis Petri sobre los llamados “tours médicos”. Y explicó que tenemos un país con 50% de pobreza en el que esos pobres cada vez que compran algo, pagan precios que tienen impuestos, que tienen e IVA, Ingresos brutos; que esos pobres están financiando a que venga cualquier ciudadano del mundo a establecerse, a recibir un plan, a recibir una casa, a recibir medicina gratis.

Fargosi remarco que la Constitución no habilita a eso, dijo que siempre se cita el Preámbulo de la constitución, que es solo una introducción, y que no es el libro. El artículo 25 de la Constitución dice que los extranjeros que son bienvenidos son los que vienen a trabajar, a enseñar, a desarrollar industrias, el resto no.

Redacción: Prof. Cita Litvak

