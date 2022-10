“Me parece triste que todos los ciudadanos paguemos la indemnización para algunos que se consideran damnificados por la investigación” del atentado a la AMIA

Marta Nercellas, abogada patrocinante de DAIA, comentó a los oyentes de Radio Jai sus lecturas sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmando la responsabilidad del Estado argentino por la impunidad del atentado a la AMIA.

Tras el conocimiento del fallo de la Corte, el Estado argentino se apresuró a reconocer su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las víctimas del atentado a la mutual judía, la violación de su derecho a la justicia y el encubrimiento de los reales responsables mediante la acusación de inocentes y la protección de aquellos sospechosos cercanos al poder.

“Nunca esperé que fuera otra la respuesta del Estado argentino”, explicó Nercellas, “ya en la época de Néstor Kircher, ante la la Comisión (que es el paso previo a la Corte) habían reconocido la responsabilidad del Estado argentino”. En aquel momento, según interpretó la entrevistada, “el Estado argentino, como hoy, no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Nercellas resaltó que a pesar de la resolución de la problemática judicial llevada a cabo por el Estado abundó en errores, existieron múltiples aciertos. Aquello se vería reflejado en el hecho de que “hay funcionarios sancionados por no haber cumplido con su tarea”. Ejemplificó remarcando que “están sancionados el juez, policías, gente de servicios de inteligencia, es decir, todos aquellos que nos impidieron obtener algunas de las respuestas que nosotros buscábamos”.

La entrevistada arremetió en contra de la denuncia de Memoria Activa (organización de familiares de víctimas del atentado) llevada a cabo cinco años después de la ejecución del ataque, que dio lugar al reciente fallo de la Corte. La crítica de Nercellas se basa en el objetivo económico de la denuncia: “Significa indemnización, significa plata. No le pidieron a la Corte Interamericana que se hiciera una nueva investigación, no le pidieron que se valorara lo que hay en la investigación para obtener las sanciones que hay, no le pidieron que Mohsen Rezai [vicepresidente iraní y responsable por el atentado a la AMIA], que está viajando como si no existiera la alerta roja, sea detenido cuando sale de Irán”.

“Me parece triste la respuesta, me parece triste que todos los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos la indemnización para algunos que se consideran damnificados por la investigación cuando los damnificados somos todos, los que no obtuvimos las respuestas punitivas que queremos somos todos”, finalizó.

Escuche la entrevista completa a Marta Nercellas en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

