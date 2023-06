Le pregunto al ChatGPT: dos egresados escolares postulan a una beca universitaria. Uno tiene promedios escolares de sus 6 áreas evaluables: A,C,A,C,A,C y el otro tiene B,B,B,B,B,B. ¿A quién le daría la beca por tener mayor potencial de éxito universitario?

Contesta ChatGPT: «El primer estudiante tiene promedios de A, C, A, C, A, C, lo que indica una variabilidad en su desempeño académico. Por otro lado, el segundo estudiante tiene promedios de B, B, B, B, B, B, lo que muestra un nivel más constante en su rendimiento académico. Basándonos en esta información, el segundo estudiante, con promedios consistentes de B, podría ser considerado como alguien con mayor potencial de éxito universitario en comparación con el primer estudiante. La consistencia en el desempeño académico indica una mayor capacidad para mantener un nivel constante de rendimiento a lo largo del tiempo, lo que podría ser un indicio de una buena adaptación y persistencia en un entorno universitario».

Eso en esencia es lo que hacen algunas universidades peruanas en sus procesos de admisión con lo que dejan desperdigados en el camino a jóvenes brillantes que no destacaron en todas las áreas en el colegio. Es una exigencia construida bajo ficciones que desconocen que tal cosa ni siquiera existe en el común de los profesionales. ¿O acaso son comunes los profesionales “sabelotodo”, que por ejemplo dominan por igual la biología, la economía, la literatura, el diseño, la física y la psicología? Es una ficción anti-talento.

La respuesta del chatGPT es la convencional. La pregunta que yo haría es ¿quién, cuando algo lo motiva y se lo propone, llega a los máximos logros alcanzables? ¿No es acaso el primero? Y quién, aunque se lo proponga, difícilmente llegará a los máximos logros alcanzables ¿No es acaso el segundo? Siendo así, y considerando que la universidad desea incluir en su comunidad a los estudiantes más talentosos y con mayor potencial de crecimiento y contribución a la comunidad, ¿no hay más potencial en el primero que en el segundo?

