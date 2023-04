“Lo que uno hace al darle visibilidad es alimentar cuentas antisemitas” Maximilano Montenegro

En los últimos días, circuló por las redes sociales un video donde una cronista de un programa televisivo en la calle consultaba sobre la pobreza y se encuentra con un antisemita que endilga la crisis económica a los judíos.

El responsable en piso del programa es el reconocido periodista Maximilano Montenegro. Desde Radio Jai nos interesó escuchar lo que tenía para decir el profesional sobre lo acontecido.

Realizamos una transcripción lo más literal posible de lo expresado en la nota realizada:

Estás por arriba o por debajo de la línea de pobreza preguntaba la movilera.

El antisemita respondía. Me parece que los argentinos, la mayoría estamos por debajo de la línea de pobreza. Pero el tema de la economía es quien nos maneja la economía, la economía no la maneja este gobierno, ni el anterior tampoco, la economía del país la maneja el poder económico judío, que financia las campañas políticas como las de Macri, el Rabino Bergman, el diputado Waldo Wolff de la comunidad judía”.

Maxi Montenegro en piso y a cargo del programa al retirar a la movilera del aire señala a su equipo “el problema de la situación social muy angustiante, lo que pasa con la bronca social, los preconceptos, las fake news, bueno todo lo que genera racismo, antisemitismo, xenofobia, bueno, todo es caldo de cultivo esas que genera situaciones muy complejas como estas”

Montenegro intenta explicar al antisemita diciendo “Este señor que sale, que evidentemente es un trabajador, y dice lo que dice, creo yo, reproduciendo, porque no me parece que sea alguien que lleva antisemitismo que ha sido transmitido en la Argentina desde la segunda guerra mundial, incluso antes donde sectores tradicionales que han apoyado incluso la llegada de criminales de guerra Nazi pos de la segunda guerra Mundial a la Argentina, sino que me parece que está reproduciendo es toda una movida”.

“Puede ser que tenga un padre un abuelo”. Es una persona antisemita que está reproduciendo una movida muy fuerte que hay en los últimos años sobre todo después de la pandemia donde hay sectores que buscan identificar en un enemigo, en este caso antisemita, toda una movida respecto a Soros, el capitalismo internacional” Es un consumidor de esa movida, no digo que la Argentina este en una situación previa a la república de Weimar pero la Argentina está en una situación de alta inflación y esto genera, nos enseña la historia un caldo de cultivo muy bravo como ocurrió en Alemania, no digo que estemos en esa situación, pero uno ve que prolifera el antisemitismo, también la xenofobia, todo tipo de discursos de odio y discriminatorios que buscan identificar un enemigo en los problemas que está viviendo hace muchos años la Argentina”.

El profesional afirma que, a partir del video, el ve, en las redes sociales este tipo de expresiones. a partir de que algunas personas han colgado el video y señala que él es de la idea de no dar amplificación a estas expresiones salvo haya un referente político, un referente sindical, un dirigente empresario o social, que los hay en la Argentina, por ahí no tan embozadamente como los hay en Europa donde tienen relevancia en el discurso público y hay desgraciada y preocupantemente para el temor de todos. Si hubiera en la Argentina un dirigente que profiriera discursos antisemitas, claramente uno se puede detener ahí y volver sobre el tema y profundizar sobre el tema. Yo creo que este tipo de expresiones cuando uno vuelve demasiado sobre estas cosas y en este caso es alguien, un anónimo, una persona que pasó en la calle y dijo lo que dijo y detrás de esto se montan sectores que si los hay, antisemitas”.

El periodista se refirió al protocolo que tiene el canal y él en situaciones como esta “Lo primero es sacar la cámara (imagen) de pantalla”. Mi punto de vista y tengo algunos años en esto, no cuando hay un dirigente político, el presidente hace unos días banalizando el holocausto refiriéndose a un político (Javier Millei) como el próximo Hitler o como del otro lado de la grieta a dirigentes de la oposición diciendo que este u otro dirigente es Hitler. Entonces esa banalización del holocausto, yo me he detenido sobre el tema diciendo que esa banalización es inadmisible, que no solo es una falta de respeto a las víctimas, a sus familias y a la historia.

La libertad de expresión no permite que uno se pare en un teatro a decir fuego, fuego. si eso configura directamente un delito, como por ejemplo decir en medio del teatro los judíos están encendiendo fuego en el teatro.

m por ejemplo el nacionalista que dicen todo tipo de insultos donde dicen Montenegro de inmediato calificas de fake news a una persona trabajadora que está diciendo la verdad. Tengo más comentarios de ese estilo que comentarios que cuestionen la actitud que he tenido en vivo.

Reitera el periodista que este tipo de situaciones de crisis e inflación como la que estamos atravesando generan un caldo de cultivo para todo tipo de expresiones de odio. En particular acá apareció alguien abiertamente antisemita. He visto en las redes sorprendentemente estas expresiones donde nazis que no hacen manifestaciones abiertas, como en Europa o por ahí yo no las he visto. Es cierto que en algunas manifestaciones de Milei han aparecido dirigentes neonazis que obviamente fueron condenados por toda la dirigencia política o todos los dirigentes relevantes o dirigentes sociales. Hay toda una campaña del odio que no tiene por epicentro la Argentina pero que evidentemente está llegando a todos los sectores sociales montado en las redes sociales”.

Montenegro insistió en que su postura es una fake news y que no se pone a discutir con un nazi, directamente lo bloquea. Es darle entidad. Lamentablemente no hay un control en las redes sociales. Señala.

Desde Radio Jai solo acotamos como un necesario aporte. El antisemitismo, no es una opinión, no es una fake news, es un delito tipificado en el código civil.

Escuche la nota completa.

