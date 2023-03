Crecí escuchando que no fui deseado

Cuando alguien comienza a entender, porque lo escuchó, que sus padres no querían que naciera, es esperable que este niño desarrolle con un trauma .

La mirada sobre si mismo, su autoconcepto le dicen que vulnerable, débil y cada felicitación por su labor queda sin efecto porque él no se siente merecedor.

Aunque la base de la autoestima se construye en la infancia , no es inalterable y puede tratarse debido a la plasticidad neuronal.

Lic. Silvia Vajnenko

