“Hay una falta de diagnóstico de una comunidad para el presente y para el futuro” Yaco Cohen Chaluh

Yaco Cohen Chaluh, presidente del Centro Educativo Sefaradí, se sumó a la preocupación expresada por algunos dirigentes, entre ellos el Lic. Claudio Avruj, ex director ejecutivo y candidato a presidente de Daia por una actividad, con fines recaudatorios, convocada por la entidad para el próximo 3 de abril, para un acotado grupo de empresarios, a la que asistirán el ministro de economía, Sergio Massa, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.

En diálogo con Radio Jai Cohen Chalu declaró:

“La modalidad que se aplica para estas reuniones no es la adecuada, no es la que debe tener una institución de tanto prestigio como la DAIA”. Al mismo tiempo manifestó su desagrado como representante de una entidad, el Centro Educativo Sefaradí, que es socia de la DAIA, por lo innecesario de este tipo de encuentros, que, además, pueden generar suspicacias o sospechas en la gente.

Frente a situaciones como esta, observa el dirigente que la comunidad judía no está encaminada en el rumbo que corresponde. Y por sobre todo, que hay una falta de diagnóstico de una comunidad para el presente y para el futuro. Por ello Cohen se abocó a la idea de trabajar sobre esta cuestión. La necesidad de un diagnóstico surgió de una iniciativa personal, y como profesional en Ciencias Políticas, y quien se capacita permanentemente. En un postgrado en Prospectiva Estratégica, que es una disciplina científica que consiste en explorar, prever el futuro y transformarlo; y que con métodos científicos puede programar lo que, como en este caso, la comunidad necesita.

Comenta Cohen Calluh que convocó al profesor Joaquín Montaner, y que juntos desarrollaron un programa que se denomina “El rol de la Comunidad Judía hacia el 2040”. Es decir, saber dónde estamos, cómo lo vamos a hacer y adónde queremos ir.

Explica el dirigente que todas las instituciones, no solamente la DAIA, deben tener un rumbo especifico, visualizar el futuro y tratar de incluir a nuestros jóvenes, porque, salvo aquellos que pertenecen a familias involucradas comunitariamente, están fuera del sistema. Sin embargo, considera Cohen que, en las condiciones actuales, esto es difícil, y que por ello es necesario hacer un análisis hacia el futuro.

Acerca de la posibilidad de que se pueda concretar este proyecto, Cohen confeso que en estos momentos este importante y serio estudio se encuentra en stand by, porque no se cuentan con los recursos necesarios, aunque, según la estimación que hicieron, el costo no alcanzaría los 10 mil dólares.

“Ojalá que a partir de esta amigable charla lo podamos lograr”, expresó con esperanza. Y opinó que las instituciones centrales, tendrían que sumarse a este proyecto”.

Aún no se pudo llevar a cabo la presentación del proyecto, Cohen señaló que “en la comunidad todo lleva su tiempo”, al mismo tiempo que lamentó que teniendo una comunidad tan importante como la argentina, no se le destine el tiempo para innovar, para pensar en proyectos serios.

Mientras tanto, piensa en posibilidades y planes habitacionales para jóvenes que no tienen hogar, aprovechando espacios ociosos de muchas comunidades, o tener una obra social comunitaria, entre muchos otros.

Sostiene el dirigente que la Comunidad está mal, pero que se deben buscar soluciones, estrategias y el método adecuado como para que las cosas vayan bien. Destaca que es “una comunidad rica en recursos, en intelectualidad, en colegios; y que hay que reestructurarla, pensarla distinto, pensarla desde el corazón para dar y no para llevarse”.

Escuche la nota completa

Redacción: Prof Cita Litvak

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai