“Se mueve el tablero internacional” el avance de China-Carlos Ruckauf

Carlos Ruckauf ex vicepesidente y canciller de la Argentina se refiere al avance de China en el tablero global.

La alianza, entre Irán y Arabia Saudita, cuyo promotor ha sido China, que hoy se encuentra en una reunión bilateral en Rusia con Bladimir Putin: “Se mueve el tablero internacional”, dijo y explicó que China no solamente ha logrado grandes espacios en Asia, también lo está haciendo en América Latina, como el puerto de Chancay en Perú, el de un puerto en Ushuaia y de otro en Brasil. Sostuvo que son elementos preocupantes como el canal que están haciendo en Nicaragua, copiando el de Panamá, o el tren que va a llevar productos de todo tipo entre Chancay a San Pablo.

Respecto de Medio Oriente, y de esta visita clave de Xi Jinping a Mohammad bin Salmán, el líder real de Arabia Saudita, sobre el que muchos teníamos la esperanza (más allá de que el gobierno saudí es una dictadura) de que estuviera más cerca de los Acuerdos de Abraham que de Irán, porque son grandes enemigos; uno el líder del espacio sunita , el otro, el líder del espacio chiita, y ambos empeñados en guerras en terceros países muy largas y duras y autores de atentados cruzados sobre lugares clave de su estructura militar y aprovisionamiento energético.

China no tiene escrúpulos en materia de derechos humanos y que, en consecuencia, ha logrado acercarse a estos dos países por la vía comercial y la estructura de aprovisionamiento militar cruzado. “Creo que hay que mirar con mucho cuidado esto para el futuro, no solamente para Medio Oriente, sino para todas las democracias, porque hay que tener en cuenta también que en la invasión de Rusia a Ucrania, Irán ha sido un socio y sigue siéndolo”, advirtió. Dijo que lo hace aprovisionando armas de combate como los drones kamikaze, que además ahora se fabrican en Venezuela, y que, al mismo tiempo ha recibido aviones de última generación por parte de Rusia. Indicó que el viaje de Xi Jing Pin a Moscú implica otra parte del plan chino, que es el de aparecer como “el bueno de la película”, como el que trata de buscar la paz en una zona del mundo que no solamente es dramática para el pueblo ucraniano, sino también un problema gravísimo para Europa que no desea llegar a otro invierno con el problema energético y también para los Estados Unidos, que está dentro de una crisis financiera, primero por el gasto que significó la pandemia y luego, el de de la guerra. Dijo que por eso, hay que mirar con cuidado esta jugada china que intenta venderle al mundo que está buscando la paz. Señaló que esa paz debería garantizarle a Ucrania fronteras seguras y respeto a su territorialidad.

Respecto del papel de Estados Unidos y su administración en este escenario tan particular, el doctor Ruckauf señaló que el tema de las democracias frente a las dictaduras es que estas tienen recambio político, institucional, y un sistema de decisiones mucho más lento que las autocracias. Explicó que en las autocracias del politburó chino y su líder Xi Jinping, toman decisiones que le permiten girar en 90 grados en 24 horas, y que esto no es posible para un sistema democrático donde las decisiones claves requieren de una aprobación parlamentaria, más allá de las facultades que tiene la Casa Blanca sobre situaciones de emergencia. Y recordó que Joe Biden, cuando era vicepresidente de Obama, había alertado en un artículo sobre el crecimiento de la expectativa militar e imperial de china y sostenía que había que tener mucho cuidado con esa expansión. Luego con Trump, un gobierno más aislacionista, se retira de algunos tratados como Asia Pacífico, y esto le permite a China otro nivel de expansión: menos conflicto más expansión.

Sostiene el analista que Estados Unidos va a tener que buscar una solución porque va a ser muy difícil para la administración Biden soportar las críticas republicanas sobre el gasto excesivo que significa este conflicto militar, donde obviamente hay ganadores en materia económica, que son las grandes empresas fabricantes y vendedores de armas, pero que aparecen ahora perdedores importantes que son los miembros del sistema financiero norteamericano y donde estuvieron a punto de estar en riesgo los ahorristas.

“Con este telón de fondo es muy probable que se tengan que sentar en la mesa en algún momento Estados Unidos y China junto a Rusia y Ucrania, para buscar una solución al conflicto que está aterrorizando al mundo y que ha masacrado al pueblo ucraniano” declaró.

Escuche las declaraciones de Ruckauf

Redacción; Prof Cita Litvak.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai