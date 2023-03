Israel habilitará pasaportes para nuevos inmigrantes solo un año después de la aliah

Esta acción se produjo después de que el Shin Bet reconoció el abuso que podría generar la emisión inmediata de pasaportes a quienes se mudaron recientemente a Israel, olim chadashim.

Israel tiene la intención de cancelar una enmienda a la ley que permite a los nuevos inmigrantes recibir un pasaporte inmediatamente después de su llegada después de la prueba de asentamiento, en lugar de esperar un año , informó el miércoles una estación de radio israelí.

El motivo del cambio es “un fenómeno aparentemente amplio de aprovechar la posibilidad de obtener la ciudadanía israelí sin tener ninguna otra conexión real con el estado”, dice el informe.

En 2017, se modificó la ley para permitir que un nuevo inmigrante que tenga derecho a la ciudadanía israelí reciba un pasaporte israelí al mismo tiempo. Ahora se le pide a Israel que cambie la situación.

En el pasado, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) advirtió que permitir la emisión inmediata de pasaportes podría dar lugar a abusos y que “los pasaportes israelíes se utilizarían con el propósito de llevar a cabo acciones que perjudiquen la seguridad del Estado”, dice dicho informe.

La Autoridad de Población e Inmigración dijo el miércoles que no hubo cambios dramáticos en la política. Israel en realidad estaba “regresando la situación a como era desde la década de 1960, y como tal, los inmigrantes podrán recibir un pasaporte permanente solo después de un año de establecerse en Israel, como parte de su inmigración y deseo de vivir. aquí”, dijo en un comunicado.

La enmienda creó lagunas

En 2017, se enmendó la ley para permitir que cualquier nuevo inmigrante reciba un pasaporte en su primer día en Israel, “incluso si aún no han demostrado compromisos para establecerse” en el país, dijo la Autoridad de Población e Inmigración.

La enmienda “ creó lagunas que permitieron el abuso de la ley, para aquellos que no tenían la intención de establecerse en Israel en primer lugar, así como para elementos criminales”, dijo.

La laguna se refiere principalmente a los judíos y aquellos que son elegibles para la aliyá de los países de la ex Unión Soviética, muchos de los cuales han recibido pasaportes israelíes e incluso una pequeña suma de dinero sin ninguna intención de vivir realmente en Israel.

Decenas de bufetes de abogados israelíes se centran en este servicio y cobran grandes sumas de dinero por el procedimiento.

Durante la pandemia de COVID-19, muchos judíos franceses hicieron aliyá para recibir un pasaporte israelí porque querían visitar a sus familiares en Israel, pero no tenían intención de vivir en Israel en los próximos años. Israel no permitiría que los no ciudadanos ingresen al país durante largos períodos de tiempo.

