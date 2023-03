Anoche más de 300.000 personas en las manifestaciones contra la reforma judicial

Más de 300.000 israelíes se manifestaron el sábado por la noche en todo el país en la décima semana consecutiva de manifestaciones contra los esfuerzos del gobierno para reformar radicalmente el sistema judicial. Los organizadores afirmaron que alrededor de medio millón de personas participaron en las protestas en todo el país. Los medios estimaron que había al menos 200.000 solo en Tel Aviv.

Las protestas se llevaron a cabo mientras la coalición se prepara para avanzar a toda máquina desde el domingo con su muy polémica remodelación del poder judicial, hasta ahora rechazando las súplicas, incluso del presidente, para desechar su legislación actual y, en cambio, negociar pacientemente un compromiso más ampliamente aceptado.

Los organizadores dijeron que aumentarían aún más su respuesta si el gobierno no archiva la legislación de revisión, con un “día de resistencia creciente” planeado para el jueves.

El jueves pasado, los manifestantes organizaron un día sin precedentes de protestas e interrupciones, bloqueando la autopista Ayalon clave del centro de Israel durante unas dos horas y llenando las carreteras al aeropuerto Ben Gurion junto con mítines, huelgas, bloqueos y otras actividades disruptivas en todo el país.

Los organizadores de la protesta dijeron el sábado que el miércoles tratarían de interrumpir el despegue planeado del primer ministro Benjamin Netanyahu para Berlín, similar a su esfuerzo por interferir con su viaje a Roma este fin de semana, cuando los automóviles que conducían a paso de tortuga obstruyeron las carreteras hacia el aeropuerto, obligando al primer ministro a tomar un helicóptero al aeropuerto.

“Esta es una de las semanas más críticas en la lucha para salvaguardar la democracia israelí de aquellos que intentan provocar su destrucción”, dijeron los organizadores en un comunicado. “Cada israelí en cuyo corazón está la Declaración de Independencia debe salir este jueves con fuerza y coraje para defender el Estado de Israel”.

Hablando en la reunión principal en la calle Kaplan de Tel Aviv fuera de las oficinas del gobierno después de una marcha a las 6 p.m. desde la Plaza Habima, la jueza retirada Hila Gerstel dijo que apoya las “reparaciones” al poder judicial, pero no su “destrucción”.

“Durante 24 años serví en el sistema judicial, y junto con todas sus virtudes soy muy consciente de sus deficiencias. Establecí la comisión de auditoría, fui una de las voces más vocales para reformar el sistema y critiqué la conducta de la fiscalía estatal. Precisamente por esto, estoy aquí hoy y digo que hay espacio para reparaciones, no hay espacio para la destrucción”, dijo Gerstel, citado por las noticias del Canal 12.

En una protesta en Beersheba, con una participación récord de alrededor de 10.000 personas, el líder de la oposición Yair Lapid dijo que si bien Israel enfrenta “enormes desafíos” y la “mayor crisis de su historia”, el gobierno había “perdido interés”.

“Lo único que le interesa al gobierno es continuar aplastando la democracia israelí y la unidad del pueblo israelí”, dijo Lapid.

Las estimaciones policiales citadas por los medios de comunicación en idioma hebreo dijeron que 50.000 personas acudieron a la protesta en Haifa, también un récord, con decenas de miles más en otras ciudades. La compañía israelí Crowd Solutions estimó que unos 200.000 estaban solo en Tel Aviv.

Se celebraron manifestaciones más pequeñas en al menos 95 lugares diferentes en todo el país, incluso en Jerusalén, Ashdod, Efrat, Modiin, Netanya, Kfar Saba, Yavne, Herzliya, Beit Shemesh, Rishon Lezion y Bat Yam.

Los organizadores afirmaron que alrededor de 240,000 personas se reunieron en Tel Aviv, con alrededor de 250,000 más en alrededor de otros 100 lugares en todo el país, incluidos aproximadamente 20,000 fuera de la Residencia del Presidente en Jerusalén.

“Esta es la noche de protesta más grande en la historia del Estado de Israel”, dijeron los organizadores en un comunicado.

En Jerusalén, se llevó a cabo una manifestación separada de derecha contra el actual paquete de reformas y a favor del compromiso, la tercera vez en las últimas semanas que se celebra una manifestación de este tipo por iniciativa del ex ministro Yoaz Hendel.

La manifestación central tuvo lugar bajo el mando del comandante del distrito de Tel Aviv, Amichai Eshed, después de que el fiscal general Gali Baharav-Miara ordenara que su destitución de su cargo por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el comisionado de policía de Israel, Kobi Shabtai, se congelara de inmediato, ya que cuestionó la legalidad de una decisión que fue ampliamente vista como políticamente motivada.

El ministro de extrema derecha, Ben Gvir, anunció el jueves que Eshed, que se cree que alberga ambiciones de liderar la fuerza, sería transferido al Departamento de Entrenamiento de la policía, según una recomendación de Shabtai.

Ben Gvir se había enfurecido por la respuesta aparentemente suave de Esshed a las protestas antigubernamentales. Ben Gvir, quien tiene múltiples condenas pasadas por apoyar a un grupo terrorista judío y por incitar al racismo, ha llamado repetidamente a los manifestantes “anarquistas” y ha pedido a la policía que use más fuerza.

El sábado, Shabtai admitió que había “cometido un error” con la destitución de Eshed de su puesto. Enfrentando crecientes llamados a renunciar tanto por parte de los manifestantes como de varios ex jefes de policía, Shabtai prometió quedarse, aunque indicó que había considerado renunciar.

Eshed fue recibido por manifestantes en Tel Aviv con vítores durante la protesta del sábado.

En otro incidente, la policía dijo que los agentes arrestaron a dos sospechosos por arrojar huevos a manifestantes antigubernamentales en Hadera. Los sospechosos, residentes de Hadera de unos 30 años, fueron llevados para ser interrogados.

Algunos manifestantes cargaron contra la autopista Ayalon en Tel Aviv, en un esfuerzo por bloquear el tráfico en la arteria de transporte clave en el centro de Israel. Después de un corto tiempo, la carretera fue reabierta, con tres personas arrestadas.

Antes de las protestas, el ex jefe de personal de las FDI, Shaul Mofaz, dijo que “la dictadura ya ha comenzado”.

“Escucho las discusiones en el Comité de Constitución [de la Knesset]… Allí se está produciendo una dictadura. No hay discurso allí, hay caos. Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo allí. No he visto una realidad tan dura desde la Guerra de Yom Kippur”, dijo Mofaz al Canal 12.

Las manifestaciones en todo el país se llevaron a cabo mientras la coalición estaba lista para preparar elementos centrales de su altamente polémico programa de revisión judicial para las lecturas finales de la Knesset la próxima semana.

El presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia, MK Simcha Rothman, ha programado audiencias sobre una revisión dramática de la legislación todos los días de domingo a miércoles.

Si se promulga, la legislación le dará al gobierno el control total sobre los nombramientos judiciales y prohibirá que el Tribunal Superior de Justicia revise las Leyes Básicas, como un elemento central del amplio movimiento de la coalición para frenar el poder judicial y centralizar casi todo el poder en manos de la mayoría gobernante.

Los votos para aprobar la legislación en el comité podrían programarse cuando Rothman decida. Los proyectos de ley pasarán al pleno de la Knesset para sus dos votaciones finales en algún momento después de un descanso de 48 horas.

Rothman anunció las sesiones del comité de la próxima semana un día después de que el presidente Isaac Herzog dijera que estaba en las etapas finales de la formación de una propuesta de compromiso para la reforma judicial tras consultas con académicos y organizaciones de la sociedad civil en ambos lados del espectro ideológico.

Los políticos de ambos lados del pasillo se han negado a unirse a las conversaciones, con la oposición exigiendo que la legislación primero se congele y la coalición rechazando cualquier condición previa.

El bombardeo legislativo se produce a pesar de que Herzog el jueves por la noche denunció el paquete actual como “opresivo” y dañino para la democracia, y exigió que se abandonara de inmediato y se reemplazara por un marco para una reforma consensuada.

En un discurso especial a la nación pronunciado en tonos severos y graves, el presidente dijo que la crisis nacional por el esfuerzo de la coalición para debilitar el poder judicial era “un desastre” y “una pesadilla”.

Insistió en que era responsabilidad de “los líderes del estado” en el gobierno dejar de lado la vertiginosa carga legislativa para que el país no descienda a un abismo social y constitucional.

El enérgico discurso de Herzog marcó la primera vez que habló abiertamente en contra de un bloque político durante la actual crisis política y, al igual que los partidos de oposición de la Knesset, se opuso inequívocamente a los proyectos de ley del gobierno como antidemocráticos.

Los planes legislativos del gobierno religioso de derecha, el más duro de Israel hasta la fecha, han provocado protestas públicas masivas en Israel durante más de dos meses, así como una feroz reacción de los políticos de la oposición y advertencias graves de economistas, líderes empresariales, expertos legales y funcionarios de seguridad.

Los críticos de la divisiva reforma judicial del gobierno han dicho que las propuestas de la coalición debilitarán el carácter democrático de Israel, eliminarán un elemento clave de sus controles y equilibrios y dejarán a las minorías desprotegidas. Los partidarios lo han calificado como una reforma muy necesaria para controlar a un tribunal “activista”.

Varias encuestas han indicado que la legislación es ampliamente impopular entre el público.

