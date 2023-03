Investigación sobre grupo juvenil del movimiento conservador identifica “cultura hipersexualizada”

JTA-Una investigación sobre abuso sexual y mala conducta en los programas de grupos juveniles del movimiento conservador en las últimas siete décadas identificó una “cultura excesivamente sexualizada” y recopiló relatos de presuntos abusos de 40 víctimas.

La mayoría de las acusaciones incluidas en la investigación tuvieron lugar entre 1987 y 2019 en el área de la ciudad de Nueva York, y los presuntos perpetradores ya no están afiliados al grupo juvenil, según el informe.

La investigación encargada por la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, la organización paraguas del movimiento para las congregaciones, se basó en documentos y entrevistas con las víctimas. Reveló acusaciones de “contacto sexual ilícito, informes de preparación, informes de una cultura sexualizada excesiva y otros comportamientos que cruzan los límites” en programas dirigidos por el grupo juvenil del movimiento, United Synagogue Youth, conocido como USY. (La red de campos Ramah del movimiento conservador no está bajo los auspicios de la Sinagoga Unida).

Una sección del informe de 20 páginas está dedicada a la cultura de la sexualización dentro de los programas juveniles del movimiento conservador e incluye informes de juegos inapropiados y presión sobre los adolescentes para que participen en actividades sexuales entre ellos. El informe llega en medio de un momento de ajuste de cuentas sobre el abuso sexual infantil en el mundo judío. Es la última de una serie de investigaciones similares encargadas por las principales organizaciones religiosas judías que examinan la conducta sexual inapropiada contra adolescentes en movimientos juveniles judíos, campamentos, escuelas y otras instituciones.

El informe insta a USCJ a mantener sus prácticas actuales en torno a la protección de los niños. También insta a la organización a mejorar su implementación de medidas de seguridad y mantenimiento de registros, y a “promover una cultura más saludable para los adolescentes”.

La investigación no corroboró las acusaciones y no descubrió “abuso generalizado o sistemático”, según el informe, que fue escrito por UCSJ y aprobado por Sarah Worley, la abogada contratada para recopilar información y redactar recomendaciones. Nadie implicado en la investigación actualmente trabaja o es voluntario en USCJ, según la investigación de Worley. A todos los adultos acusados de conducta sexual inapropiada se les ha prohibido participar en el futuro.

El informe no nombra a nadie, víctima o perpetrador. Al menos un ex empleado del grupo juvenil, el ex director de división de USY Nassau County, Long Island, Ed Ward, es objeto de múltiples demandas que lo acusan de abuso sexual de varios adolescentes. Trabajó para una sinagoga afiliada a USCJ hasta 2020.

Tras un informe inicial sobre una de las demandas en el Times of Israel en 2021, surgieron acusaciones adicionales contra Ward. USCJ y USY son nombrados como coacusados en esa demanda. Una segunda demanda alega que el abuso de Ward tuvo lugar tan recientemente como en 2018. Días después de que se publicaran esas acusaciones, USCJ inició su investigación sobre mala conducta en USY. The Times of Israel dijo que Ward no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios.

“USY debe preguntarse qué pasa con su propia identidad que permitió que esto sucediera, y qué debe hacer para garantizar que nunca vuelva a suceder”, dijo el rabino Jordan Soffer, uno de los presuntos acusadores de Ward, al Times of Israel en 2021. Describiendo un momento en que dice que Ward lo llevó a un baño y se masturbó frente a él, dijo: “Se me ocurrieron todas las excusas que se me ocurrieron. Estoy cansado. No puedo. Me da vergüenza. Le dije que quería irme. Me dijo que me quedara hasta que terminara”.

El rabino Jacob Blumenthal, CEO de la USCJ, dijo en un comunicado sobre el informe del miércoles: “Condenamos completamente la mala conducta pasada según lo informado a la Sra. Worley y seguimos comprometidos a proporcionar un ambiente seguro y enriquecedor para nuestros adolescentes judíos sin excepción”.

La mayor parte de la mala conducta reciente reportada a Worley tuvo lugar en el área de la ciudad de Nueva York y supuestamente fue cometida por dos perpetradores, mientras que los programas en la costa oeste vieron más casos en décadas anteriores.

Entre los casos resumidos en el informe había una víctima que dijo que un miembro adulto del personal amenazó con chantajearlos con una fotografía gráfica mientras estaban en el campamento en la década de 1980. En la década de 1990, un miembro del personal adulto no identificado presuntamente agredió sexualmente a adolescentes en cuatro incidentes separados. Cinco informes a Worley dijeron que un solo miembro del personal alentó a los campistas adolescentes a masturbarse como grupo en la década de 2000, una acusación que se hizo contra Ward en 2021. Las acusaciones en la década de 2010 incluyeron manosear a un adolescente por parte de un miembro del personal y compartir un video gráfico.

El informe también describe una cultura en la que los adolescentes sentían presión para participar en actividades sexuales entre ellos. En particular, el informe describe el “Sistema de puntos”, en el que los participantes en las actividades de USY recibieron un cierto número de “puntos” por “conectarse” con otro miembro de USY, según la posición de ese miembro en el grupo de jóvenes. También existen sistemas similares en otros grupos juveniles judíos. “Múltiples víctimas / sobrevivientes y otros informaron su preocupación con el Sistema de Puntos y lo ofrecieron como un ejemplo de la cultura hipersexualizada que creen que impregna USY y sus programas”, dice el informe.

“Algunos explicaron que las ‘tradiciones’ sexualizadas se habían desarrollado y transmitido de generación en generación, y en algunos casos, las víctimas / sobrevivientes dijeron que se sentían divididas entre su renuencia a participar en estas tradiciones y su sensación de que, como adolescentes en el movimiento conservador, se esperaba su participación”, dice el informe.

Solo una de las acusaciones de conducta sexual inapropiada ocurrió desde 2020. La mala conducta involucró a un miembro adulto del personal que preparó a un adolescente a través de mensajes de texto.

La investigación del movimiento conservador se superpuso con un cálculo similar que tuvo lugar en el movimiento reformista, que llevó a cabo tres investigaciones sobre conducta sexual inapropiada, incluida una que se centró en los programas juveniles reformistas.

CORRECCIÓN: Esto corrige el párrafo 7 para decir que Ed Ward trabajó para una sinagoga afiliada a la USCJ hasta 2020.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai