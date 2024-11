Elecciones en DAIA: Continuidad o Cambio

Si le preguntáramos a la calle judía, los judíos de a pie, seguramente la gran mayoría no sabe que hay elecciones para la DAIA, cuáles son los balances de lo actuado por la comisión saliente, las nuevas propuestas, quienes conforman y lideran las listas en pugna y que le significan a la comunidad Judeo argentina. Si estuvieran enterados y pudieran votar, una abrumadora mayoría votaría por un cambio estructural profundo.

La “casta dirigencial comunitaria” ha construido un perverso sistema donde se auto preserva e impide el ingreso de los mejores actores, manteniendo su “poder y privilegios” sin necesidad de transparentar sus gestiones, ni responder a nadie. Un club casi privado de unos pocos dirigentes que se auto elijen, hacen los que le da la gana “en nombre de la comunidad” y definen su voto entre intereses (con no pocos “negocios” personales).

El alto nivel de exposición de la comunidad luego de los atentados terroristas, el memorándum con Irán, el asesinato de Nisman y tanto más, abrieron el acceso para las instituciones a lugares e intereses impensados, con todo lo que ellos conlleva.

La casta se ampara en que han sido electos para esos cargos como voluntarios ad honorem y tienen la representatividad de sus instituciones. Aprovechan la apatía, comodidad e impotencia de las bases, en un sistema electoral fallido que impide se puedan expresar y que debe ser modificado con urgencia.

La elección a DAIA se realiza a partir de un sistema de delegados de las instituciones afiliadas (muchas que no son más que un sello de goma), que no realizan una votación interna para definir su preferencia.

Los “delegados “entregan sus votos a “sus amigos” de turno, que les comparten en el mejor de los casos algunos privilegios institucionales o en el peor los extorsionan con sacarles subsidios u otras realidades muy poco Kosher. Se debe decir, la corrupción cultural, estructural y económica en la comunidad judía es mucha y existe.

Entre las múltiples anomalías nadie conoce hasta el momento de la votación quienes son los delegados de cada institución que permanecen en el anonimato hasta el sufragio, sin que nadie de la institución o desde fuera de las mismas, les pueda consultar los fundamentos de su preferencia.

Llegamos así a una triste próxima elección este martes 19. Se presentan dos listas:

La primera de continuidad de la actual comisión directiva, liderada por Mauro Berenstein, un dirigente, sin formación, ni participación política, que es sacado de la galera luego que Ricardo Furman, ahora candidato a tesorero y a cargo en la actual gestión de la secretaría de comunicación y prensa de la entidad y vicepresidencia de la Fundación DAIA.

Furman requiere un párrafo aparte, se bajó de la candidatura cuando apareció el interés de Marcos Cohen, actual vicepresidente, que finalmente también se bajó.

Respecto de Furman han aparecido profundos cuestionamientos y apoyos en las últimas semanas, ya que un hijo del mismo, de 34 años, es un activista y cara visible de una organización de Izquierda “Judies por Palestina” profundamente anti-sionista.

Desde ya Furman no es responsable del accionar de su hijo, pero esta realidad muy poco feliz se mantuvo oculta a la comunidad hasta hace muy poco. Al ser consultado Furman, si la actual dirigencia, (desde ya la comunidad no lo estaba) y los referentes del Estado de Israel estaban al tanto y tomado los resguardos del caso, no hemos obtenido una respuesta por parte del candidato a tesorero, ni de otros miembros de la lista de Berenstein.

La segunda lista es encabezada por Dario Epstein, un hombre del mundo de las finanzas, muy cercano e identificado con el presidente Milei. Es acompañado por algunos dirigentes que renunciaron enojados a la actual conducción de la DAIA y por otros, que en su mayoría, no han tenido participación en la entidad política. En su momento, hemos señalado (en las dos elecciones anteriores), que lo óptimo para la comunidad, recordando el Pirkei Avot, es que la dirigencia no pudiera ser cuestionada por cercanías partidarias a gobiernos de turno.

Auguramos que, de resultar ganador Epstein, los judíos de izquierda siempre muy activos del “llamamiento judío”,”los judies por Palestina”, los Briski y los operadores de la oposición Kirchnerista encontrarán una oportunidad para reafirmar lo que ya expresan permanentemente respecto a las entidades comunitarias y al gobierno “judío” de Milei.

La AMIA y los operadores internos:

Desde el momento del atentado, la Mutual judía pasó a ostentar un rol comunitario que no le corresponde estatutariamente. Ha asumido un rol político que demasiadas veces se superpone y contrapone al de la DAIA como representación política de la comunidad, donde la AMIA es una más de las asociadas.

Los diversos dirigentes de turno de la mutual en estos 32 años no han querido relegar un protagonismo y poder que beneficia en “subsidios y otros” a la mutual. Incluso en lugar de contar con una querella unificada de las dos instituciones, hemos tenido una de AMIA y otra de DAIA que en muchos temas han discrepado con lo que ello a implicado. Juicios contra implicados por encubrimiento en el atentado, querella contra CFK por el memorándum, Juicio en ausencia, asesinato de Nisman y tanto más. Un Papelón injustificable y permanente.

Ya vivimos épocas donde un presidente de la AMIA, en su ambición megalómana de concentrar todo el poder, amenazaba con expulsar a la DAIA de las instalaciones del reconstruido edificio de calle Pasteur. Ahora la Mutual esconde para los desconocedores su ambición de fagocitar a la DAIA o tenerla como un títere para quedarse con la representación política y las “vías de poder y negocios”. La Mutual apoya abiertamente y hace campaña por el candidato de continuidad Mauro Berenstein, una situación escandalosa para una institución que debería no involucrarse de manera directa en la elección.

El Rabino Hambra, el gran operador político de la AMIA, que articuló la actual comisión directiva de la Mutual desde su cargo de secretario del anciano rabino Levin, ha devenido en ser un referente en todos los ámbitos del quehacer nacional e internacional en funciones que en nada tienen que ver con su rol rabínico. Preside el Vaad Hakehilot que brinda asistencia a las pequeñas instituciones del interior del país y utiliza toda la formidable estructura y poder económico de la Mutual para negociar o chantajear votos.

Como si esto fuera poco y más allá de diferencias ideológicas absolutas el mencionado cuenta con el apoyo del Rabino conservador de moda, Alejandro Avruj, de la comunidad Amijai, cuya esposa Marina, es hermana de Cristian Degtiar, una víctima del atentado y que hace un par de años trabaja en la mutual.

Interesantemente Amijai ha salido en el último tiempo a resolver inconvenientes financieros de varias instituciones y parecería que ellas tienen el compromiso de votar de acuerdo a los dictados de sus prestamistas.

Si faltaba algo en este panorama, Waldo Wolff, el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ex presidente de FACCMA y vicepresidente de DAIA ha ingresado a operar inatendiblemente en la contienda. Algunos dicen con la intención de debilitar a la DAIA y posicionarse como el gran referente judío a nivel nacional.

Si quiere agregar a la ensalada rusa (nunca mejor dicho), se encuentra el ex ministro de Medio Ambiente del gobierno de Macri, el Rabino Sergio Bergman, Presidente Mundial del judaísmo reformista y referente de la red local de Judaica y Claudio Avruj, ex Secretario de Derechos humanos y pluralismo Cultural de ese gobierno, actual Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el actual gobierno nacional, que intentó fallidamente en reiteradas oportunidades presidir la DAIA, de la que alguna vez a lo lejos fue su director ejecutivo.

A esta altura Ud. ya se aburrió y no le gusta nada lo expuesto. Seguro que como los dirigentes de turno se enojará conmigo que expongo los hechos que ellos quieren ocultar bajo la alfombra o entre cuatro paredes para su beneficio.

La única conclusión obvia y es que no son pocos los intereses que se juegan en lo que aparece para muchos como una simple renovación de autoridades.

¿Estarán los delegados de las instituciones a la altura de una elección responsable?

Es verdad, desde este humilde espacio, hubiéramos pretendido conocer diagnósticos y propuestas. Ahora, ya es tarde y las elecciones son en 2 días, no hay opción.

Será una penosa continuidad de dirigentes que no han explicado situaciones lamentables y cuyos operadores semi-ocultos, pretenden la continuidad de una casta comunitaria para manejar un sistema electoral fallido o se vendrán aires nuevos que dicen venir a terminar con esa casta y sus manejos?

La Argentina tiene hoy el gobierno más pro-judío y pro-israelí de la historia del país y del mundo.

El destino de los judíos argentinos quiérase o no, ya está atado a esta realidad. Para bien o para mal, queramos o no queramos y sin importar lo que la DAIA que será electa diga o haga, nos afectará y a nadie le importará si votaste o no a Milei.

Las fuerzas del cielo iluminen a los delegados para que tengan la profundidad de análisis e independencia de presiones y pequeños amiguismos. Que cuenten con la honestidad intelectual para votar lo menos malo, en una nueva elección fallida para la futura representación política de la comunidad.

La respuesta la tendremos el martes y en el futuro.

Miguel Steuermann,

Director General de Radio Jai

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai