El judoka israelí Sagi Muki gana el oro en el Grand Slam de Tel Aviv

El deportista de artes marciales ocupa el primer lugar en la categoría de menos de 81 kg, ganando su primera medalla individual en casi dos años.

El judoka Sagi Muki ganó una medalla de oro el viernes en Grand Slam Tel Aviv, obteniendo su primera medalla individual en casi dos años.

Muki terminó primero en la categoría de menos de 81 kilogramos, derrotando a su oponente turco Vedat Albayrak 12 segundos después de que comenzara la pelea.

Llegó a la final tras vencer a otros cuatro oponentes.

Su última medalla individual fue en abril de 2021, cuando ganó el bronce en el Campeonato de Europa. Ese verano formó parte del equipo israelí que ganó una medalla de bronce en judo mixto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Muki, quien fue campeón mundial en 2019, ahora tiene un total de carrera de nueve metales de Grand Slam.

It only took Sagi Muki 12 seconds to blow the roof off of the Shlomo Arena! 🤯🇮🇱#Judo #JudoTelAviv #Israel #WJT #Judokids #RoadToParis2024 #OlympicQualifier pic.twitter.com/0rb25RrTVe

— Judo (@Judo) February 17, 2023