Fuerte declaración contra la discriminación en Israel

En Israel existe una norma que prohíbe la Discriminación en la provisión de Productos, Servicios y Entrada a Lugares de Entretenimiento y Lugares Públicos, dictada en el año 2000, y que básicamente impide diferenciar por motivos de raza, religión o grupo religioso, nacionalidad, país de origen, sexo, orientación sexual, edad, perspectiva, afiliación partidaria, estado personal o filiación, entre otros criterios que podrían considerarse prejuiciosos.

La ley fue sancionada por iniciativa de la Asociación por los Derechos Civiles, y fue conocida como la “Ley de la Selección”, en el sentido negativo de la palabra, destacando lo nocivo de las selecciones de tipo segregacionistas. Una de las circunstancias que aceleraron su promulgación fue la práctica de la discriminación en el ingreso a las discotecas.

La ley introdujo cambios muy novedosos y avanzados en la acción antidiscriminatoria. Considera a la práctica discriminatoria como una contravención, fijando un mecanismo de sanción novedoso, de tipo objetivo, que no requiere la demostración del daño, y que impone el pago de una indemnización por la mera realización de actos discriminatorios. Fue aplicada en numerosos fallos judiciales desde su sanción. En los casos que se afecte a un colectivo de personas, también prevé la presentación de acciones de clase o colectivas en favor de los grupos afectados.

Pero esta norma tan valiosa ha sido puesta “en jaque” por parte de la nueva coalición de gobierno en Israel, que ha propuesto su modificación, al disponer que la realización de diferenciaciones por motivos religiosos no debería ser considerada como una práctica discriminatoria.

Por eso, numerosas empresas, líderes en la economía israelí, se han manifestado en contra de dicha reforma, y posteriormente, más de 60 de los principales despachos de abogados en Israel firmaron una declaración comprometiéndose a no atender a clientes que realicen actividades discriminatorias.

DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

