Un Papa para los siglos y para los judíos

El difunto Papa Emérito Benedicto XVI formuló una poderosa defensa contra el odio a los judíos en todas sus formas.

(4 de enero de 2023 / JNS) El Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció esta semana a la edad de 95 años, fue una figura históricamente significativa por muchas razones: fue el primer Papa en seis siglos en jubilarse, en lugar de morir en el cargo. Fue el primer Papa alemán en la historia de la posguerra. También era amigo de los judíos.

Sin duda, la restauración de Benedicto de la misa en latín, que incluye una oración para que los judíos se conviertan al cristianismo, levantó los pelos de punta de muchos líderes judíos estadounidenses. Pero de manera fundamental, como señaló el primer ministro Benjamin Netanyahu en sus palabras de condolencia, Benedicto XVI fue “un verdadero amigo del Estado de Israel y del pueblo judío”.

Hablando de Benedicto, Netanyahu recordó la visita del ex pontífice a Israel en 2009 como un testimonio significativo de su compromiso “con la reconciliación histórica entre la Iglesia católica y el pueblo judío”.

“En mi reunión con él”, dijo Netanyahu, “habló calurosamente sobre la herencia común del cristianismo y el judaísmo y los valores que esta herencia le dio a toda la humanidad”.

Al menos para los no cristianos, la expresión históricamente más significativa de Benedicto XVI y su defensa de la base de la herencia judeocristiana fue su discurso en la Universidad de Ratisbona en septiembre de 2006. Allí, Benedicto utilizó un oscuro diálogo entre los olvidados del siglo XIV. El emperador bizantino Manuel II Paleólogo y un musulmán persa para discutir las bases del cristianismo moderno y la civilización occidental.

En el relato de Benedicto, Paleólogo desafió a su interlocutor musulmán: “Muéstrame qué trajo Mahoma que fuera nuevo, y allí encontrarás cosas malas e inhumanas, como su mandato de difundir con la espada la fe que predicaba”.

Benedicto luego citó al teólogo católico libanés Theodore Khoury diciendo: “Para la enseñanza musulmana, Dios es absolutamente trascendente, su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías”.

La afirmación de Khoury fue que, a diferencia del cristianismo, el islam se basa enteramente en la fe, sin ataduras a la razón. El punto fundamental de Benedicto fue que el diálogo interreligioso significativo entre cristianos y musulmanes solo puede basarse en la fe moderada por la razón. Y en ausencia de razón, no es posible ningún diálogo significativo. El suyo fue un desafío a los musulmanes para demostrar que la razón tiene un lugar de honor en su fe.

Los fanáticos musulmanes de Judea y Samaria respondieron al discurso de Benedicto XVI quemando iglesias. En Irak, decapitaron a un sacerdote. En Somalia, asesinaron a una monja. El parlamento pakistaní aprobó una resolución unánime condenando al pontífice. Se escucharon llamadas para asesinar a Benedicto en todo el mundo islámico. En otras palabras, los yihadistas demostraron con sus propias acciones que el islam yihadista rechaza la razón ya cualquiera que abogue en su nombre.

No fueron los únicos que condenaron a Benedict. La izquierda internacional, incluidos sus representantes dentro de la Iglesia Católica, criticó duramente a Benedicto por lo que los progresistas consideraron comentarios políticamente incorrectos, culturalmente insensibles e islamófobos.

La respuesta a la declaración de Benedicto XVI por parte de ambos lados de la alianza Rojo-Verde fue notable porque demostró que lo que une a los progresistas e islamistas no es una visión compartida de cómo debería ser el mundo, sino su común rechazo de la razón. La política de identidad progresista, la cultura de las víctimas y el odio a Occidente forman la base de una fe tan poderosa e irrazonable como el islam yihadista.

Y esto nos lleva a por qué Benedicto XVI era amigo del estado judío y del pueblo judío. En particular, y no por casualidad, uno de los fundamentos comunes de las culturas caracterizadas por el rechazo de la razón es el odio a los judíos.

Independientemente de su origen o manifestación, el odio a los judíos es una forma de fe irrazonable, de fanatismo. Usar a los judíos como chivos expiatorios, culpar a los judíos como individuos, como comunidad, religión, nación o estado de todos los males sufridos por cualquier grupo en particular, es una herramienta poderosa para la movilización política. El odio a los judíos es una fuente de poder político porque los líderes antijudíos pueden contarles a sus seguidores una historia sencilla: los judíos son nuestra desgracia. Castigaré o me libraré de los judíos. Me libraré de la desgracia.

La idea es a la vez estúpida y demente. Pero eso es parte de su poder. Si rechaza la razón, no necesita pruebas. Actúas con pura fe. Tu crees.

La falta de lógica básica del odio a los judíos lo hace elástico y duradero. Los que odian a los judíos toman el zeitgeist de cualquier época en la que vivan o el credo por el que viven y definen a los judíos como su antítesis. En la cristiandad, los judíos eran el anticristo. La religión pasó de moda en la era de la Ilustración. El racismo se convirtió en furor. Entonces, los que odiaban a los judíos en la era del racismo redefinieron a los judíos como una raza, llamada los “semitas”. La judeofobia cristiana fuera de contacto de antaño fue relanzada como el “antisemitismo” sofisticado y de moda y ¡voilá! Nacía un movimiento político proto-nazi.

Mientras tanto, los capitalistas decían que los judíos eran comunistas y los comunistas decían que los judíos eran capitalistas.

En nuestra era posterior al Holocausto, el antisemitismo no está de moda. El posnacionalismo y el anticolonialismo antioccidental están de moda. Entonces, hace unas décadas, los nuevos sofisticados reempaquetaron el anticuado odio a los judíos para alinearlo con el nuevo espíritu de la época . El antisionismo se lanzó como un pilar del credo posnacionalista y antioccidental. Para los que odiaban a los judíos, la belleza del antisionismo era su utilidad como defensa política. La nueva y refinada protesta de los que odian a los judíos: No odiamos a los judíos per se. De hecho, algunos de nuestros mejores amigos son judíos antisionistas. Simplemente rechazamos la moralidad de la existencia misma de la comunidad judía más grande del mundo y la legitimidad de la identidad sionista judía secular en todo el mundo.

En este rechazo del Estado judío y la noción de que los judíos tienen derecho a la autodeterminación nacional, los progresistas encuentran aliados en los aborrecedores de los judíos islámicos. Ambos tienen cosmovisiones y credos definidos por su rechazo a la razón. Y ambos usan el odio a los judíos como un medio instrumental para reunir a los fieles y demostrar su fe. Como lo han sido a lo largo de la historia, Israel y sus partidarios judíos son un hombre del saco fácil, porque solo hay un estado judío y menos de diez millones de judíos más en todo el mundo.

El discurso de Benedicto en Ratisbona fue a la vez una defensa del cristianismo razonado y un ataque al fanatismo irrazonable, islamista o no. Como tal, fue una profunda defensa contra el odio a los judíos en todas sus formas. Desde principios del siglo actual, la alianza Rojo-Verde ha sido la fuerza más poderosa que ataca al Estado judío y al pueblo judío en Israel y la diáspora. Nuestros mayores aliados en la lucha contra el Islam radical y los totalitarios despiertos posnacionalistas son hombres y mujeres como Benedict, que rechazan la cultura del fanatismo.

Por sus valientes esfuerzos para combatir esa cultura, expresados ​​de manera más memorable en su discurso en la Universidad de Ratisbona, y para cultivar un mundo de creencias razonadas, Benedicto merece nuestro aprecio y respeto perdurables.

Caroline Glick es una columnista galardonada y autora de The Israeli Solution: A One-State Plan for Peace in the Middle East.

